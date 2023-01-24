الإصدار التجريبي الأصلي لواتساب على ماك متاح الآن للجميع

بدأت شركة ميتا إتاحة الإصدار التجريبي من تطبيق التراسل الفوري واتساب على نطاق واسع لمستخدمي نظام ماك أو إس، وذلك في خطوة طال انتظارها من مستخدمي حواسيب ماك التابعة لشركة آبل.

وكانت الشركة قد بدأت قبل أشهر بإطلاق نسخة تجريبية مبكرة للغاية من تطبيق “واتساب بيتا” (Whatsapp Beta) لنظام التشغيل ماك أو إس، وذلك لعدد صغير من الأشخاص عبر خدمة اختبار التطبيقات وتثبيتها (TestFlight) حصريًا. أما الآن فقد أصبح التطبيق متاحًا للتنزيل من الموقع الرسمي.

ونشر موقع (WABetaInfo) المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، قبل 5 أشهر عن إتاحة تطبيق واتساب لنظام ماك أو إس عن طريق تقنية ماك كاتاليست (Mac Catalyst) التي تسمح بجلب تطبيقات نظام آي أو إس المخصص لهواتف آيفون إلى نظام ماك أو إس، مما يسمح لها بالاستفادة القصوى من الحجم الكبير لشاشات الحواسيب، ولوحة المفاتيح المدمجة، والفأرة، ولوحة التتبع.

ولمن يرغب من مستخدمي حواسيب ماك بتجربة تطبيق واتساب، ولا يريد تنزيله عن طريق خدمة (TestFlight)، فيمكنهم الآن تنزيله مباشرةً من موقع واتساب الرسمي بوصفه تطبيقًا أصليًا.

وبعد تثبيت التطبيق، يمكن للمستخدم ربط حسابه على هواتف آيفون أو أندرويد بتطبيق واتساب على ماك أو إس عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR، تمامًا كما هو الحال على الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز.

وصُمم التطبيق وكأنه تطبيق ماك تقليدي، وذلك من خلال تقديم شريط جانبي للتطبيق يسهل الوصول إلى الدردشات المؤرشفة، والرسائل المميزة بنجمة، والمكالمات. كما يوفر القدرة على سحب الملفات وإفلاتها.

يُشار إلى أن التطبيق، حتى مع كونه متاحًا للتنزيل والتثبيت من موقع واتساب الرسمي، إلا أنه لا يزال تجريبيًا، وقد لا تعمل بعض المزايا كما ينبغي، ويُتوقع أن تعمل الشركة على تحسينها وإطلاق المزيد منها مستقبلًا.

وتشير شاشة الترحيب الجديدة للتطبيق إلى أن واتساب ترغب في معرفة أفكار المستخدمين بشأن هذا التطبيق، لذا قد يساهم المستخدمين بتحسين تجربة التطبيق من خلال مشاركة تعليقاتهم مع واتساب باستخدام زر الأخطاء الموجود في الجزء السفلي من التطبيق.