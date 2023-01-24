آبل تطلق iOS 16.3 مع دعم مفاتيح الأمان المادية وميزات أخرى

أطلقت شركة آبل يوم الاثنين الإصدار ذا الرقم 16.3 من نظام التشغيل آي أو إس مع الدعم الذي طال انتظاره لمفاتيح الأمان المادية التي تهدف إلى توفير حماية إضافية ضد هجمات التصيد والوصول غير المصرح به إلى الأجهزة.

يُذكر أن مفاتيح الأمان المادية هي أجهزة صغيرة تشبه محرك أقراص يو إس بي (USB) المحمولة، وتدعم منفذ (USB-C) أو تقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، للاتصال بحواسيب ماك الشخصية أو هواتف آيفون الذكية أو حواسيب آيباد اللوحية.

ويمكن استخدام هذه الأجهزة بوصفها خطوة إضافية للتحقق من الهوية حين استخدام المصادقة الثنائية لمُعرِّفات آبل بدلًا من رمز التحقق العادي المكون من ستة أرقام الذي يجب إدخاله في الأجهزة.

ولأن المستخدمين يحتفظون عادةً بمفاتيح الأمان المادية في سلسلة المفاتيح أو المحفظة، ولأنها تكون قريبةً من الجهاز حين المصادقة لتسجيل الدخول، فإنها توفر مزيدًا من الحماية ضد القراصنة الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين عن بُعد. فعلى سبيل المثال، جرت العادة أن يشن القراصنة هجمات التصيد الاحتيالي التي تسرق بيانات الاعتماد لمُعرِّف آبل ورموز المرور الُمعدّة للاستخدام مرة واحدة، والتي تُرسل حين التحقق من الهوية باستخدام المصادقة الثنائية.

ومع ذلك، فإن ربط مُعرِّف آبل بمفاتيح الأمان المادية يساهم في الحيلولة دون أن يسجل القراصنة الدخول إلى الحسابات، حتى وإن كانوا قادرين على شحن هجوم متقدم للتصيد الاحتيالي وسرقة بيانات الاعتماد الخاصة، ذلك أنهم غير قادرين على الوصول إلى مفاتيح الأمان المادية.

ولاستخدام مفتاح الأمان المادية مع نظام آي أو إس، فإن آبل تتطلب أن يكون لدى المستخدم مفتاحان، الأول يُحمل معه حيثما ذهب، ويُحتفظ بالآخر في البيت أو المكتب كنسخة احتياطية في حال فقد الأول.

ولإعداد مصادقة مفتاح الأمان على جهاز آيفون، يتعين على المستخدم الدخول إلى قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على الاسم أعلى الصفحة، ثم كلمة المرور والأمان (Password & Security)، ثم اختيار: إضافة مفتاح الأمان (Add Security Key).

ثم سيُطلب التأكد من أن كلا مفتاحي الأمان جاهزان، وإضافة المفتاح الأول عن طريق تقريب قسم (NFC) الذهبي الموجود على مفتاح الأمان من ظهر الهاتف. وعند اختيار مفتاح الأمان، سيُطلب من المستخدم ربط مفتاح الأمان الآخر. وبعد ربطهما، سيُطالب المستخدم بمراجعة قائمة الأجهزة التي سُجلَّ الدخول إليها بمُعرّف آبل، وهل ترغب في تسجيل الخروج منها.

وبعد اكتمال عملية الإعداد، سيكون على المستخدم تقريب مفتاح الأمان من الهاتف في كل مرة يحتاج فيها تسجيل الدخول إلى مُعرِّف آبل، سواء لتثبيت التطبيقات، أو إجراء عمليات شراء، أو تسجيل الدخول إلى جهاز آخر.

وفي حال قرر المستخدم التراجع عن استخدام مفتاح الأمان المادي، فله أن يزيلها من الإعدادات. وبعد إزالتها سيعود المستخدم إلى استخدام كلمة المرور ورموز التحقق المكونة من ستة أرقام.

هذا، ويمكن تنزيل التحديث بالتوجه إلى الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار عام (General)، ثم النقر على تحديث البرنامج (Software Update)، ثم النقر على التنزيل والتثبيت (Download and Install)، ثم اتباع الإرشادات التي تُعرض على الشاشة.