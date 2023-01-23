6 تطبيقات مفيدة لمستخدمي ساعة Apple Watch Ultra

تتميز ساعة (Apple Watch Ultra) بحجم شاشة أكبر وأكثر سطوعًا مقارنةً مع الطُرز الأخرى من ساعات آبل، وعمر بطارية طويل، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الفريدة الأخرى، مثل: زر التحكم القابل للتخصيص وصفارة الإنذار المُدمجة.

وفي حين أنها ساعة ذكية مُتكاملة وتحتوي على كل الأدوات التي تحتاجها، يمكن أن تساعد بعض التطبيقات الإضافية في منحك تجربة جديدة مع ساعة آبل، فمنها ما يساعدك عند الغوص أو يسمح لك بالاستماع إلى كتاب صوتي دون الحاجة إلى وجود هاتف آيفون بالقرب منك. ومن هذه التطبيقات ما يلي:

1- تطبيق Weathergraph:

هو تطبيق لعرض الأحوال الجوية في ساعة آبل Watch Ultra، ويتميز بقدرته على تخزين آخر التوقعات الجوية لمدة يوم كامل حتى تتمكن من التعرّف على حالة الطقس إذا كنت في منطقة بعيدة دون الاتصال بالانترنت.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي ساعة Apple Watch Ultra في آب ستور مجانًا. ويمكنك الاشتراك داخل التطبيق للحصول على ميزات إضافية مثل توقعات هطول الأمطار أو الثلوج لحظيًا.

2- تطبيق Audible:

هو تطبيق للكتب الصوتية يسمح لك بالاستماع إلى الكتب الصوتية المتنوعة باستخدام ساعة Apple Watch Ultra دون الحاجة إلى هاتف آيفون. ويمكنك أيضًا تنزيل الكتب الصوتية والاستماع إليها بدون إنترنت.

هذ التطبيق مُتاح في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Goose maps:

هو تطبيق لعرض الخرائط يمكن استخدامه بدون إنترنت، ويُساعدك في تحديد اتجاهات السير، والبحث عن أماكن معينة في منطقتك مثل مطعم أو متجر دون الحاجة إلى وجود هاتف آيفون الخاص بك. ولتخزين مكان معين ظاهر في الخرائط التي يوفرها تطبيق Goose maps، يمكنك وضع علامة مرجعية عليه حتى تتمكن من الوصول إليه لاحقًا.

هذا التطبيق مُتاح في آب ستور مجانًا ويمكنك استخدامه لفترة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام. بعد ذلك، ستحتاج إلى اشتراك لاستخدام التطبيق.

4- تطبيق +Oceanic:

صممت شركة (Huish Outdoors ) بالتعاون مع شركة آبل تطبيق ( (+Oceanic)، ويتيح لمن يستخدمه في ساعة Apple Watch Ultra الوصول إلى الكثير من المعلومات ذات الصلة بالغواصين.

يعرض التطبيق تحذيرًا للغواصين إذا كانوا ينزلون أو يصعدون بسرعة كبيرة، كما يعرض الوقت الذي يستغرقونه للعودة إلى السطح.

يساعد التطبيق أيضًا في تحديد اتجاه البوصلة أثناء الغوص، بالإضافة إلى عرض مخطط حول المد والجزر ودرجة الحرارة ومدى الرؤية والتيارات قبل البدء بالغوص.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي ساعة Apple Watch Ultra في آب ستور مجانًا، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق WorkOutDoors:

يُساعد تطبيق WorkOutDoors في تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة مثل الجري وركوب الدراجات والمشي وأي نشاط داخلي أو خارجي آخر. إذ يوفر هذا التطبيق 38 نشاطًا مُختلفًا للاختيار من بينها. ويمكن استخدامه في ساعة آبل ألترا أثناء التمرين دون الحاجة إلى وجود هاتف آيفون.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي ساعة Apple Watch Ultra في آب ستور مقابل 6.99 دولارات.

6- تطبيق Slopes:

يُساعد هذا التطبيق في تتبع نشاط التزلج باستخدام ساعة آبل Watch Ultra، عن طريق تسجيل المعلومات حول هذا النشاط مثل السرعة القصوى والمسافة وغيرها. ويُمكن تخصيص زر التحكم المتوفر في ساعة آبل ألترا لتشغيل هذا التطبيق مباشرة، دون الحاجة إلى نزع القفازات والبدء باستخدام شاشة الساعة لتفعيل التطبيق.

هذا التطبيق مُتاح لمُستخدمي ساعة Apple Watch Ultra في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك لتفعيل جميع الميزات المتوفرة في التطبيق.