بالرغم من أن تصميم الرسوم المُتحركة يتطلب عدّة أدوات وبرامج احترافية، توفّر بعض التطبيقات الإبداعية خيارات مُتعددة تُتيح لمُصممي الرسوم المُتحركة الهواة والمُحترفين إنشاء تصاميم مُميزة باستخدام أحد أجهزة أندرويد.

إليك 5 تطبيقات لتصميم الرسوم المتحركة في أندرويد بسهولة:

1- تطبيق FlipaClip:

يتميز تطبيق FlipaClip بتصميمه الجميل وسهولة استخدامه، حيث يظهر للمستخدمين الجدد مقطع فيديو تعليمي مفيد يتطرق إلى توضيح جميع الخيارات التي يقدمها التطبيق.

يضم هذا التطبيق عددًا كبيرًا من الخيارات في قوائم الفُرش، والشبكات، والمسطرة وغيرها، بالإضافة إلى وجود ميزة إضافة المؤثرات الصوتية في الرسوم المتحركة، لكنها ميزة مدفوعة. ويمكنك أيضًا إدراج مقاطع الفيديو في التطبيق، وإنشاء رسوم متحركة تُكمل اللقطات الموجودة في الفيديو.

يُعد FlipaClip أحد أفضل التطبيقات المُستخدمة مع (S Pen) في أجهزة سامسونج التي تدعم هذا القلم، إذ يُتيح لك التطبيق استخدام حساسية الضغط في القلم لإضافة عمق إلى رسوماتك.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Animation Desk:

يُعد تطبيق (Animation Desk) أحد أفضل تطبيقات الرسوم المتحركة لأندرويد، فهو يحتوي على واجهة مستخدم مُنظمة، وخيارات مُتعددة من أدوات الرسم، وُيتيح لك حفظ الرسوم المتحركة النهائية بعدّة طرق.

كما يمكنك ضبط عدد الإطارات للرسوم المتحركة الخاصة بك إذا لم يُناسبها الخيار الافتراضي وهو 24 إطارًا في الثانية. وبمجرد الانتهاء من تصميم الرسوم المُتحركة، يُتيح لك التطبيق تخزينها كملف فيديو أو ملف PDF.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Draw Cartoons 2:

إن كُنت تبحث عن تطبيق يمكنه تصميم الرسوم المتحركة دون الحاجة إلى الكثير من الوقت والجهد، فإن تطبيق Draw Cartoons2 سيكون خيارًا مناسبًا لك.

يحتوي التطبيق على مكتبة واسعة من العناصر والشخصيات مع نموذج هيكلي متحرك يمكنك استخدامه لإنشاء رسوم متحركة سريعًا.

يمكنك أيضًا إنشاء شخصياتك الخاصة وإضافة النموذج الهيكلي المتحرك لتسهيل تحريك الرسومات. وبعد الانتهاء من تصميم الرسوم المتحركة، يمكنك إضافة المقاطع الصوتية المُناسبة، وتخزين التصاميم كملف فيديو.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Stop Motion Studio:

إذا كنت تفضل استخدام نماذج حقيقة عند تصميم الرسوم المتحركة فإن تطبيق Stop Motion Studio خيارًا مُناسبًا لك، فهو يُسهّل إلتقاط صور متسلسلة للنماذج وترتيبها لإنشاء فيديو.

يضم التطبيق أيضًا مجموعة واسعة من المرشحات وأدوات التحرير التي يمكنك استخدامها لتعديل الرسوم المتحركة بالإضافة إلى ميزة الشاشة الخضراء التي يُمكن استخدامها لتغيير خلفية المشهد الخاص بك لجعل الأشكال التي تلتقطها تطير أو تظهر في أي مكان تختاره.

ومن الميزات الأخرى المتوفرة في هذا التطبيق هي القدرة على التحكم يدويًا في إعدادات الكاميرا، كالتركيز، ونسبة ISO، وسرعة الغالق، وتوازن اللون الأبيض White Balance.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Stick Nodes:

هو تطبيق يُستخدم لإنشاء رسوم في شكل عصا متحركة، ويمكنك إضافة أو تعديل شخصيات العصا stick figures باستخدام الخيارات المتوفرة في التطبيق التي تُتيح لك إضافة عناصر متعددة إلى الشخصيات لتسهيل تصميمها.

يحتوي Stick Nodes على عدد كبير من التأثيرات التي يمكنك إضافتها إلى شخصيات العصا ذات المظهر البسيط. ومع الإصدار المدفوع من التطبيق، يمكنك إضافة الضبابية والتوهج والتأثيرات الاحترافية الأخرى إلى رسوماتك.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.