نوكيا توقّع اتفاقًا لترخيص براءة الجيل الخامس 5G مع سامسونج

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا اليوم الاثنين أنها وقعّت اتفاقًا جديدًا لترخيص براءات اختراع للجيل الخامس مع شركة سامسونج، وذلك بعد انتهاء الاتفاقية السابقة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت نوكيا في بيان إن سامسونج ستدفع، بموجب الاتفاق الذي يغطي الاختراعات الأساسية لنوكيا في مجال الجيل الخامس 5G والتقنيات الأخرى، مبالغ إلى نوكيا لعدة سنوات تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير 2023. وأضافت أن شروط الاتفاق ستظل سرية بين الطرفين.

وأشارت الشركة إلى أن محفظتها من براءات الاختراع بُنيت على أكثر من 130 مليار يورو استُثمرت في البحث والتطوير منذ عام 2000، وتتألف من نحو 20,000 عائلة براءات اختراع، ومن ذلك: أكثر من 4,500 عائلة براءات اختراع أُعلن عن أنها ضرورية للجيل الخامس.

وقالت نوكيا إنها “تساهم باختراعاتها لفتح المعايير مقابل الحق في ترخيصها بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية. ويمكن للشركات ترخيص هذه التقنيات واستخدامها دون الحاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة خاصة بها في المعايير، مما يُغذّي الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة للمستهلكين”.

يُشار إلى أن شركة إريكسون المنافسة لنوكيا توصلت العام الماضي إلى اتفاق بشأن براءات اختراع 5G مع سامسونج، منهية بذلك نزاعًا أضر بإيراداتها الفصلية.