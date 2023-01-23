كيفية تغيير حجم الخط في تطبيق معين في آيفون 

قد يكون الأمر محبطًا للغاية عندما تحاول قراءة رسالة مهمة في هاتف آيفون، وتضطر إلى التحديق لرؤية ما يظهر في الشاشة لأن الخط صغير جدًا، لكن هناك طريقة لجعل قراءتك أسهل بكثير، وذلك من خلال تغير حجم الخط من خلال الإعدادات.

وهناك عدة طرق لتغيير حجم خط في هاتف آيفون، حيث يمكنك القيام بذلك للهاتف بأكمله مرة واحدة، أو لتطبيقات محددة فقط، وفقًا لإصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه في هاتفك.

ملاحظة هامة: يمكنك تغيير حجم الخط في تطبيق البريد، وجهات الاتصال، والتقويم، والهاتف، والملاحظات، وغيرها من التطبيقات التي تدعم ميزة (Dynamic Type)، حيث تتيح للمستخدم اختيار حجم المحتوى النصي المعروض في الشاشة، ولكن إذا كان هناك تطبيقات لا تدعم هذه الميزة ستظل بدون تغيير. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للتطبيق الذي تستخدمه، فتحقق من إعدادات التطبيق لمعرفة هل لديه طريقة لتغيير حجم الخط خاصة به.

أولًا؛ كيفية تغيير حجم الخط في آيفون:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الشاشة والسطوع) Display & Brightness.

اضغط على خيار (حجم النص) Text Size، وهنا يمكنك استخدام شريط التمرير لضبط حجم الخط وفقًا لما يناسبك.

إذا كنت تواجه مشكلة في قراءة النصوص حتى بعد تكبير حجم الخط في آيفون، فيمكنك أيضًا جعل النص كله غامقًا (Bold)، وللقيام بذلك، ارجع إلى خيار (الشاشة والسطوع)، وفعّل خيار (النص الغامق) Bold Text عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.

هناك طريقة أخرى لجعل الخط أكبر حجمًا:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (الشاشة وحجم النص) Display & Text Size.

اضغط على (نص أكبر) Larger Text لإظهار خيارات خط أكبر، ثم اضغ ط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (Larger Accessibility Sizes)، ثم اسحب شريط التمرير لتحديد حجم الخط المراد.

ملاحظة مهمة: يؤدي تكبير حجم النص كثيرًا إلى وجود صعوبة عند النقر على الأزرار أو غيرها من الوظائف الموجودة ضمن التطبيقات، إذا حدث ذلك معك ارجع إلى الإعدادات واضبط حجم الخط حسبما يلزم.

ثانيًا؛ كيفية تغيير حجم الخط في تطبيقات معينة في آيفون:

يمكنك ضبط حجم النص بشكل منفصل لكل تطبيق من تطبيقاتك في آيفون إذا كنت تستخدم إصدار نظام التشغيل iOS 15 أو أي إصدار أحدث في هاتفك، فعلى سبيل المثال: يمكنك إبقاء النص صغيرًا في تطبيق تويتر، وجعله أكبر قليلاً في تطبيق البريد الإلكتروني، أو العكس.

وللقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على (مركز التحكم)، سترى الصفحة مقسمة إلى قسمين: عناصر التحكم المضمنة والمزيد من عناصر التحكم، ابحث عن خيار (حجم النص) Text Size ضمن المزيد من عناصر التحكم وانقر فوق علامة الجمع الموجودة بجانبه، والتي ستنقله لأعلى إلى قسم عناصر التحكم المضمنة.

إذا لم يكن خيار (حجم النص) مفعلًا، فاضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار (Access Within Apps) في أعلى الشاشة. بمجرد تفعيل هذا، يمكنك تغيير حجم خط داخل التطبيق بسهولة.