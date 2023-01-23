كيفية تثبيت التطبيقات في آيفون القديم الذي لا يدعم iOS 16

إذا كان لديك هاتف آيفون قديم لا يدعم نظام التشغيل iOS 16، فلن يتيح لك متجر آب ستور تحميل تطبيقات جديدة، لأن إصدار الهاتف قديم وهذه التطبيقات لا تتوافق معه.

كما أن آبل عندما تطلق إصدارًا جديدًا من نظام التشغيل iOS، تُوقف التحديثات عن الإصدارات القديمة، بالإضافة إلى ذلك؛ يقوم المطورون بتحديث التطبيقات إلى إصدارات جديدة تتوافق مع إصدار نظام التشغيل الجديد للحصول على تجربة استخدام وحماية أفضل.

ومع ذلك هناك بعض الطرق الآمنة التي تتيح لك تنزيل التطبيقات في هاتف آيفون القديم، ومنها:

1- تنزيل التطبيقات التي نزلتها سابقًا:

تتيح لك هذه الطريقة تنزيل التطبيقات في هواتف آيفون القديمة من خلال حساب (آي كلاود) iCloud، الذي يحتفظ بسجل كامل من التطبيقات التي اشتريتها أو حمّلتها سابقًا في هاتفك.

كما أن هذه الطريقة تعد حلًا مثاليًا لك إذا قمت بإعادة تعيين إعدادات المصنع في هاتفك، حيث تتيح لك تنزيل كافة التطبيقات التي نزلتها سابقًا في الهاتف بسهولة.

لتنزيل التطبيقات التي نزلتها سابقًا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (آب ستور) App Store في هاتف آيفون القديم.

اضغط على أيقونة الملف الشخصي التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى، للانتقال إلى صفحة حسابك.

اضغط على خيار (المشتريات) Purchased.

اضغط على خيار (مشترياتي) My Purchases؛ ستظهر لك قائمة بالتطبيقات كلها التي قمت بتنزيلها سابقًا باستخدام (معرف آبل) Apple ID الخاص بك. قد تستغرق هواتف آيفون القديمة بعض الوقت لتحميل القائمة الكاملة للتطبيقات، لذا كن صبورًا.

بعد تحميل قائمة التطبيقات؛ مرر للبحث عن التطبيق الذي تريد تثبيته.

كل تطبيق نزلته سابقًا ولكنه ليس موجودًا في هذا الهاتف ستجد بجواره رمز iCloud. اضغط على أيقونة iCloud لتثبيت التطبيق في هاتفك.

إذا كان أحدث إصدار من التطبيق غير متوافق مع هاتف آيفون القديم، فسترى هذه الرسالة: (تنزيل إصدار أقدم من هذا التطبيق) Download an older version of this app، اضغط على خيار (تنزيل) Download.

ولكن اعلم أنه سيكون إصدارًا قديمًا من التطبيق، لذلك قد تكون الوظائف محدودة، ولكن على الأقل ستتمكن من تشغيله في هاتف آيفون القديم.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى تطبيق لم تقم بتنزيله من قبل، ولم يكن متوافقًا مع هاتف آيفون القديم، فلا يزال من الممكن الحصول عليه من خلال الطريقة التالية:

2- استخدم جهازًا جديدًا لإضافة التطبيق إلى قائمة المشتريات: