تويتر تعتزم إطلاق اشتراك أعلى سعرًا من Blue بدون إعلانات

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، يوم الأحد إن الشركة ستطلق قريبًا اشتراكًا جديدًا أعلى سعرًا من خدمتها المأجورة تويتر بلو (Twitter Blue) سيمتاز عن الاشتراك الحالي بأنه لن يعرض أي إعلانات.

وغرّد ماسك قائلًا: “إن الإعلانات متكررة كثيرًا في تويتر وكبيرة جدًا. إننا نتخذ خطوات لمعالجة كلتا المشكلتين في الأسابيع المقبلة”. وأضاف: “كما سيكون هناك اشتراك أعلى سعرًا لا يعرض أي إعلانات”.

وكان ماسك قد أعلن في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الخدمة المدفوعة تويتر بلو ستحتوي على نصف عدد الإعلانات التي تُعرض لمستخدمي تويتر العاديين، وبحلول عام 2023، ستقدم الشركة مستوى أعلى بدون إعلانات.

وأعادت تويتر منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي إطلاق خدمتها المدفوعة بحلتها الجديدة لمستخدمي الويب ونظام التشغيل (iOS) من آبل، وذلك بعد إطلاقها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ثم إيقافها بسبب الفوضى التي حدثت مع إساءة استخدام علامة التحقق الزرقاء التي أصبحت متاحةً لجميع المشتركين في الخدمة.

ويمكن الاشتراك في تويتر بلو عن طريق الويب مقابل 8 دولارات أمريكية شهريًا أو عن طريق نظام (iOS) مقابل 11 دولارًا أمريكيًا شهريًا، أو عن طريق نظام أندرويد من جوجل مقابل 11 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن تويتر كانت تكسب ما يقرب من 90 في المئة من عائداتها من بيع الإعلانات الرقمية، ولكن الوضع تغير منذ استحواذ ماسك عليها أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، إذ شهدت تدهورًا في نشاطها الإعلاني.

وانسحب المعلنون إلى حد كبير بسبب القلق مما قالوا إنه نهج ماسك في اعتدال المحتوى، والمخاوف من أن تُرى إعلاناتهم بجانب المحتوى المثير للجدل، أما ماسك فقد قال ماسك في تشرين الثاني/ نوفمبر إن تويتر تعاني من “انخفاض هائل في الإيرادات”، وكانت تخسر 4 ملايين دولار في اليوم، وعزا ذلك الانخفاض إلى المنظمات الحقوقية التي ضغطت على العلامات التجارية لإيقاف إعلاناتها على تويتر مؤقتًا.

وفي مسعى من ماسك لترغيب العلامات التجارية بالعودة إلى منصة التواصل الاجتماعي، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال منتصف الشهر الحالي أن تويتر ستُقدّم حوافز على أساس إنفاق المعلنين، ويشمل ذلك مساحة إعلانية مجانية بقيمة 250 ألف دولار أمريكي للمعلنين الذين ينفقون المبلغ ذاته على الإعلان عبر المنصة.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، قالت تويتر إنها ستوسع أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصتها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في تراجع واضح عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على تلك الإعلانات.