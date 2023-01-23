تقرير: آبل تعتزم إطلاق حواسيب MacBook Air وiMac مع شرائح M3

أفاد تقرير من وكالة بلومبرج الإخبارية، نُشر يوم الأحد، بأن شركة آبل تعمل على إصدار جديد من حاسوبي: ماك بوك أير (MacBook Air)، وآيماك (iMac)، مع شريحة (M3) التي تُنتج باستخدام تقنية التصنيع بدقة 3 نانومتر، التي تمتاز بأنها أسرع وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة.

وعلى الرغم من أنه ليس يُعلم على نحو رسمي متى تعتزم آبل إطلاق الإصدار الجديد من الحاسوبين، فإن بلومبرج تتوقع أن يُطلق في وقت لاحق من العام الحالي، أو مطلع العام القادم.

وفي تقرير نُشر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، بدأت بلومبرج الحديث عن أن آبل تعمل على إصدار بقياسي 13 بوصة و15 بوصة من حاسوبها المحمول ماك بوك أير مع شريحة (M3)، وذلك بالإضافة إلى حاسوب آيماك جديد.

وحينئذ توقعت الوكالة أن يحدث ذلك مطلع 2023، ولكن آبل لم تفعل شيئًا من ذلك حتى الآن، إذ إنها أطلقت في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري إصدارًا جديدًا من حواسيب ماك بوك برو مع شريحتي (M2 Pro)، و(M2 Max)، بالإضافة إلى إصدار جديد من حاسوبها المكتبي الصغير، ماك ميني مع شريحة (M2 Pro).

ويُشار إلى أن شريحتي (M2 Pro)، و (M2 Max) صنعتا بالجيل الثاني من تقنية التصنيع بدقة 5 نانومتر، وذلك بالمقارنة مع الجيل الأول من التقنية الذي اعتمدته الشركة في شرائح (M1).

ويُتوقع أن تقدم شرائح (M3) أداءً أفضل، فبحسب شركة (TSMC)، التي تصنع لشركة آبل شرائحها، فإن تقنية التصنع بدقة 3 نانومتر ستُحسّن السرعة بما يصل إلى 15 في المئة مقارنةً بتقنية التصنيع الحالية بدقة 5 نانومتر، وتُخفّض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

وقد بدأت شركة صناعة الشرائح التايوانية (TSMC) مرحلة الإنتاج الشامل لشرائح (M3) بتقنية التصنيع 3 نانومتر بالفعل في منشآتها في تايوان العام الماضي، ولكن لا توجد خطة للتصنيع بهذه التقنية في منشأة الشركة الجديدة في ولاية أريزونا الأمريكية حتى عام 2026.

ويُشار إلى أن حواسيب ماك بوك أير وآيماك لن تكون الوحيدة في استخدام شرائح (M3) قريبًا. ففي اليوم ذاته الذي أعلنت فيه آبل عن حواسيب ماك بوك برو الجديدة مع شريحتي (M2 Pro)، و (M2 Max)، قال المحلل الشهير فيما يتعلق بتسريبات آبل، مينج تشي كو، إن الشركة قد تطلق إصدارات أخرى من حواسيب ماك بوك برو مع شريحة (M3 Pro)، و (M3 Max) في النصف الأول من عام 2024.