5 خطوات للعثور على فكرة ناجحة لشركتك الناشئة

إن إيجاد فكرة مناسبة لشركتك الناشئة هي أهم خطوة لنجاح الشركة وتطورها، لذا يجب التعامل مع مرحلة إيجاد الفكرة باهتمام كبير مثل أي مهمة أخرى لها علاقة بالمشروع، ويتطلب الأمر الكثير من التفكير والبحث والتخطيط. وللبدء بالبحث عن فكرة ناجحة لشركتك الناشئة؛ اتبع الخطوات التالية:

1- ابحث عن مشكلة:

إن البدء بالبحث عن مشكلات، ويُفضل أن تكون من المشكلات التي تواجهها بنفسك هي الخطوة الأولى للحصول على أفكار لتأسيس الشركات الناشئة. ونجد أن أنجح رواد الأعمال هم الذين يستثمرون في حل المشكلات التي تعرضوا لها أو التي تواجه فئة معينة من الناس. لذا قبل أن تبدأ في طرح الأفكار العشوائية، اسأل نفسك:

ما هي القضايا التي أهتم بها؟

ما هي المشاكل التي واجهتها في الماضي وأعرف الآن كيفية حلها؟

أو فكّر في مشكلات تواجه فئة معينة من الناس، أو مشكلة تؤثر في الناس بانتظام، أو مشكلة تحتاج إلى حل فوري.

2- ابحث عن حل مناسب للمشكلة:

بمجرد تحديد مشكلة معينة، فقد حان الوقت للتفكير في كيفية معالجتها. وأفضل الطرق للبدء بحلها هو النظر في الحلول الموجودة حاليًا في السوق، ثم اطرح الأسئلة التالية على نفسك لإيجاد حل مناسب للمشكلة:

ما هي المنتجات أو الخدمات المتوفرة حاليًا لحل المشكلة؟

هل توجد فجوة في السوق يمكنك سدها؟

هل توجد طريقة يمكن من خلالها تحسين الحلول الموجودة حاليًا؟

3- ركّز في مهاراتك وخبراتك:

تعتبر مهاراتك وخبراتك هي أساسات قيّمة عندما يتعلق الأمر بتأسيس شركة. لذا فكر في ما أنت مؤهل للقيام به، وكيف يمكنك استخدام خبراتك ومهاراتك لحل المشكلة التي حددتها. يجب أن يكون لديك بعض المزايا الإضافية مقارنة بأي شخص يعمل في المجال الذي ترغب في البدء به.

4- الأخذ بآراء العملاء المُحتملين:

تحدث مع العملاء المُحتملين لمُنتجك، ولكن تجنب طرح أسئلة تقييمية للمُنتج، بل ركز في جمع المعلومات حول الإجراءات والسلوكيات والاحتياجات السابقة والحالية للعميل بالطرق التالية:

ركّز في تصرفات العميل وسلوكياته: بدلاً من طلب الرأي الشخصي للعميل، اطرح أسئلة لمحاولة فهم ما يفعله لحل المشكلة التي يواجهها، ولماذا اختار المنتج الذي ستنافسه تحديدًا.

بدلاً من طلب الرأي الشخصي للعميل، اطرح أسئلة لمحاولة فهم ما يفعله لحل المشكلة التي يواجهها، ولماذا اختار المنتج الذي ستنافسه تحديدًا. اطرح أسئلة مفتوحة: بدلاً من طرح السؤال هل تعجبك فكرتنا؟، اطرح السؤال: أخبرني عن آخر مرة استخدمت فيها (اذكر اسم منتج مشابه لمنتجك) ، أو لماذا تستخدم (اسم المنتج المشابه) تحديدًا؟

بدلاً من طرح السؤال هل تعجبك فكرتنا؟، اطرح السؤال: أخبرني عن آخر مرة استخدمت فيها (اذكر اسم منتج مشابه لمنتجك) ، أو لماذا تستخدم (اسم المنتج المشابه) تحديدًا؟ تجنب طرح الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها بنعم أو لا: ي مكن أن تكون هذه الأنواع من الأسئلة محدودة الفائدة ولا توفر الكثير من المعلومات المهمة. حاول طرح الأسئلة التي تشجع العميل المُحتمل على شرح أفكاره وخبراته بالتفصيل.

الاستماع جيدًا للعملاء المُحتملين وتدوين الملاحظات: انتبه جيدًا لما يقوله العملاء المحتملين وحاول تدوين أكبر قدر ممكن من التفاصيل. سيساعدك هذا في فهم احتياجاتهم بشكل أفضل. وكلما تعلمت أكثر من العملاء المحتملين، كان ذلك أفضل لمشروعك.

5- البدء من جديد إن لم تنجح الفكرة:

حتى أفضل أفكار الشركات الناشئة قد تحتاج إلى صقلها أو تغييرها بالكامل كلما تعلمت المزيد عن السوق الخاص بالفكرة. لذلك لا تخف من البدء من جديد إذا لم تنجح فكرتك الأولى.