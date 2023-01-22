كيف سيؤثر الواقع المعزز في طريقة قيادة السيارات؟

بدأت شركات تصنيع السيارات بدمج تقنية (الواقع المُعزز) Augmented Reality في مركباتها بطرق مختلفة بهدف زيادة المعرفة والمُتعة أثناء القيادة، وهذا من شأنه أن يُغير مفهوم القيادة بالنسبة للكثيرين، فقد يُصبح التحكم بالسيارات أسهل بكثير مما سبق.

ولكن نتجنب العديد من المُشكلات المتعلّقة بقيادة السيارات كالحوادث المرورية وغيرها، هذا إلى جانب زيادة المُتعة والترفيه أثناء القيادة. وفي هذا المقال سنعرض كيف تستخدم شركات السيارات تقنية الواقع المُعزز، وكيف سيؤثر ذلك في طريقة القيادة:

1- ستُضاف شاشات إلى السيارات لمنحك المزيد من المعلومات والترفيه أثناء القيادة

كشفت BMW مؤخرًا عن سيارتها الجديدة i Vision Dee، التي تستخدم تقنية الواقع المُعزز لعرض معلومات حول القيادة أو بيانات الاتصال الخاصة بالسائق في الزجاج الأمامي. وتتيح للسائقين اختيار المعلومات التي يرغبون في رؤيتها أمامهم أثناء القيادة.

لا تعد سيارة BMW الجديدة هي السيارة الأولى التي تتضمن تقنية الواقع المُعزز، فقد استخدمت العديد من شركات السيارات مثل مرسيدس وكيا وكاديلاك وفولكس فاجن وهوندا وغيرهم تقنية الواقع المُعزز في مركباتها بطرق متعددة. لكن الفرق بين سيارة i Vision Dee’s والسيارات الأخرى التي تستخدم تقنية الواقع المعزز هو عدد النوافذ المُستخدمة لعرض المعلومات والقدرة على التحكم فيها بناءً على تفضيل السائق.

لم يقتصر استخدام تقنية الواقع المُعزز في السيارات الجديدة فحسب، بل ستُباع قريبًا ملحقات تُضاف إلى السيارات الموجودة في الأسواق، وهي عبارة عن شاشات تعمل بتقنية الواقع المُعزز. فقد كشفت شركة Harman التابعة لشركة Samsung Electronics Co مؤخرًا عن تصنيع مجموعة ملحقات للسيارات تُدعى HARMAN Ready Vision وهي عبارة عن مجموعة من الأجهزة والبرامج التي تعمل بتقنية الواقع المُعزز والمُصممة لتعزيز سلامة السائق ووعيه، عن طريق تقديم تنبيهات صوتية ومرئية تُمكّن السائق من الحصول على المعلومات الهامة حول قيادة السيارة، في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وغير مُشتتة للانتباه.

2- قد تُصبح سيارات الواقع المُعزز هي المستقبل لعالم السيارات:

قد تُصبح تطبيقات الواقع المُعزز في السيارات أكثر تفاعلية وتركيزًا على الترفيه في المستقبل. وقد يظهر ذلك في المستقبل القريب بإضافة شاشات ذكية تحل محل نوافذ السيارات، أو البدء باستخدام نظارات الواقع المُعزز أو خوذ الواقع الافتراضي أثناء القيادة، وإنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وبالرغم من زيادة المتعة ودمج المعلومات المفيدة أثناء القيادة، فقد تُشكّل أنظمة الواقع المعزز المُضافة إلى السيارات خطرًا يتمثّل بتشتيت انتباه السائق عن القيادة؛ لذلك يجب أن يكون عامل التخصيص أساسي في تلك السيارات لمنح الفرصة للسائقين لاختيار وقت ظهور المعلومات في واجهة السيارة، والتحكم في كمية المعلومات المُعروضة أمامهم.