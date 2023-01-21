6 من أبرز ألعاب وتطبيقات الواقع المعزز لأندرويد

الواقع المعزز (Augmented Reality) هو تكنولوجيا رقمية تُضيف عناصر افتراضية إلى العالم الحقيقي. وتمنحك ألعاب وتطبيقات الواقع المُعزز تصورًا مختلطًا للواقع، ولكن ليس لدرجة الواقع الافتراضي، حيث يحاكي كل شيء في هذه التطبيقات بيئة العالم الحقيقي.

وتعتمد بعض تطبيقات أندرويد على تقنية الواقع المعزز لإضفاء لمسة إبداعية على الصور العادية، وتثقيف المستخدمين من خلال عرض نماذج واقعية وتقديم معلومات عنها، وبعضها يعتمد على هذه التقنية لمساعدة الأشخاص في اختيار الأثاث المنزلي دون مغادرة منازلهم. وفيما يلي سنذكر 6 من أبرز ألعاب وتطبيقات الواقع المُعزز المُتاحة لمُستخدمي أندرويد:

1- تطبيق Civilisations AR:

يمنحك تطبيق Civilisations AR فرصة لمشاهدة (مجموعة BBC التاريخية الافتراضية) BBC virtual historical collection بتقنية الواقع المُعزز، إذ يعرض التطبيق العديد من القطع الأثرية الحضارية القديمة مثل المومياء المصرية القديمة من متحف توركواي، وبعض المنحوتات الشهيرة للنحّات (هنري مور) Henry Moore.

وأثناء استخدام التطبيق يمكنك التقاط الصور مع تلك التحف، ومعرفة المزيد عنها من خلال ما يقدمه التطبيق من معلومات تاريخية عن كل قطعة أثرية معروضة.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Wayfair:

يُساعدك تطبيق Wayfair في اختيار الأثاث المنزلي المناسب عن طريق إضافة نماذج للأثاث في منزلك باستخدام تقنية الواقع المُعزز، للتأكد من مدى تناسبها مع الديكور المنزلي قبل شرائها.

كما يمكنك أخذ لقطات شاشة من هاتفك لنماذج الأثاث المضافة في المنزل ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء للحصول على النصائح والآراء قبل شراء المُنتج.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق سناب شات:

أضاف تطبيق سناب شات ميزة Custom Landmarker لإنشاء تأثيرات الواقع المُعزز الخاصة، إذ تتيح لك أداة Custom Location Creator Lens استخدام هاتفك الذي يدعم خاصية LiDAR لإنشاء مواقع مخصصة لالتقاط الصور فيها من مواقع ومعالم مختلفة حول العالم.

تطبيق سناب شات متاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- لعبة Knightfall AR:

هي لعبة حربية مُصممة بتقنية الواقع المُعزز، تتيح لك إظهار نماذج للمقاتلين والمنطقة الحربية فوق أي قطعة مسطحة في منزلك كسطح الطاولة مثلًا، والبدء باللعب لإخراج أكبر عدد مُمكن من جنود العدو قبل اختراق الجدران الظاهرة في نموذج اللعبة. ويمكنك تصوير لقطات من الشاشة أثناء اللعب، ومشاركتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو مباشرة مع الأصدقاء.

هذه اللعبة متاحة لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

5- لعبة Jurassic World Alive:

هي لعبة مشابهة للعبة Pokémon GO، ومن خلالها تجمع أنواعًا مختلفة من الديناصورات التي ستعثر عليها في المنطقة المحيطة بك، وتحارب ديناصورات لاعبين آخرين. كما يُمكنك جمع الحمض النووي (DNA) من كل ديناصور ومحاولة عمل ديناصورات هجينة وجديدة.

أثناء اللعب بلعبة Jurassic World Alive تنعكس تحركاتك في منطقتك مباشرة في اللعبة، وعليك جمع الأغراض القريبة منك في الواقع. على سبيل المثال: إذا لاحظت وجود ديناصور في مكان يبعد 500 مترًا عن موقعك، فيجب الذهاب إلى هناك فعليًا من أجل محاولة الإمساك به.

هذه اللعبة متاحة لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

6- لعبة Pikmin Bloom:

هي لعبة تهدف إلى جعل المشي أكثر متعة عن طريق جمع كائنات نباتية افتراضية تسمى Pikmin أثناء التجوال. فعند تشغيل اللعبة، عليك البدأ بالمشي في منطقتك الفعلية لإيجاد Pikmin من الزهور التي ستظهر في طريقك، وتجعلها تتبعك. وعندما تتجول أكثر وتجمع المزيد من Pikmins، ستساعدك قدراتها الفريدة في حل الألغاز الممتعة التي تقابلك في عالم اللعبة.

هذه اللعبة متاحة لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.