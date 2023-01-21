متجر للهواتف يعرض Galaxy S23 Ultra للبيع وينشر صورًا له

تعتزم شركة سامسونج الإعلان عن سلسلة هواتف جالاكسي إس23 (Galaxy S23) المرتقبة في 1 شباط/ فبراير المقبل خلال حدث (Galaxy Unpacked – Part 1) المزمع عقده في مدينة سان فرانسيسكو.

وخلال الحدث يُنتظر أن تعلن عملاقة التقنية الكورية عن ثلاثة هواتف: جالاكسي إس23 (Galaxy S23)، وجالاكسي إس23 بلس (Galaxy S23 Plus)، وجالاكسي إس23 ألترا (Galaxy S23 Ultra) مع القلم الإلكتروني (S Pen).

وخلال المدة الماضية، انكشف كل شيء تقريبًا عن الهواتف المرتقبة، إذ نُشرت تفاصيل المواصفات والصور الصحيفة، بالإضافة إلى بعض الصور الحية.

والآن، بلغ الأمر أن عرض متجر للهواتف الذكية في إحدى دول أمريكا الوسطى ما قال إنه هاتف (Galaxy S23 Ultra) للبيع، ونشر صورًا للهاتف في صندوقه وبألوانه الأربعة.

وكتب متجر (KM CELL STORE) بمدينة ماتاجلبا في نيكارغوا في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: “حقًا إنه (S23 Ultra) الجديد. أول متجر في ماتاجلبا يمتلكه. توصيل سريع. متوفر (بسعة) 512 جيجابايت، و12 (جيجابايت) من ذاكرة الوصول العشوائي. احجزه لنفسك. موجود بالفعل في KM CELL STORE”.

ولم ينشر المتجر، الذي يبدو أن لديه 4 وحدات من الهاتف الآن، أي تفاصيل تتعلق بالسعر، ولكن الصور التي نشرها تعطي نظرة جديدة عن الهاتف في صندوقه. بالإضافة إلى الهاتف باللون الوردي وهو خارج الصندوق مع القلم الإلكتروني.

ونُذكر هنا بأبرز مواصفات هاتف (Galaxy S23 Ultra) المرتقب، الذي يشبه إلى حد كبير سلفه (Galaxy S22 Ultra)، حتى أنه سيقدم معدل التقريب البصري x3، وتصوير العمق بمعدل x10 ذاتهما، ولكن مع حساس جديد بدقة 200 ميجابكسل.

وسيقدم الهاتف شاشة من نوع (2X Dynamic AMOLED) بقياس 6.8 بوصات وبدقة 1440p مع معدل تردد قدره 120 هرتز، وطبقة حماية من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

وسيحتوي (Galaxy S23 Ultra) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة ودعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط، وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1).

يُذكر أن شركة سامسونج أتاحت بالفعل للمشترين في الولايات المتحدة حجز نسختهم من هواتف سلسلة (Galaxy S23) المرتقبة والحصول على رصيد قدره 50 دولارًا أمريكيًا. ويمكن أيضًا الحصول على رصيد 100 دولار أمريكي إن حجز المشترون هاتفًا مع الحاسوب المحمول: جالاكسي بوك (Galaxy Book).