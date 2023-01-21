البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة
الأخبار التقنية

البوابة العربية للأخبار التقنية تطلق نشرة أخبار يومية مسموعة

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أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية، مصدرك الأول للأخبار التقنية باللغة العربية، اليوم إطلاق نشرتها التقنية اليومية المسموعة؛ انطلاقاً من حصرها على إبقاء المهتمين بالتقنية على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وتُذاع النشرة التقنية صباح كل يومٍ في الثامنة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وتغطي جميع الأخبار والتفاصيل التي غطتها البوابة العربية للأخبار التقنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية: “توفر النشرة التقنية الصباحية المسموعة جرعة يومية كفيلةً بتزويد المهتمين والمتخصصين في العالم التقني بأحدث المستجدات التي شهدها العالم التقني خلال الـ24 ساعة الماضية محلياً وإقليمياً وعالمياً”.

وأضاف: “تساهم النشرة التقنية اليومية المسموعة في تعزيز المحتوى العربي المتخصص على الإنترنت، وتتيح للمستمعين من المهتمين والتقنيين  قناة إضافية جديدة تُسهّل عليهم متابعة الأخبار التقنية”.

ويمكن الاستماع للنشرة التقنية المسموعة عبر القسم المخصص لها على الموقع أو عبر تطبيقات البودكاست المختلفة، وموقع ساوندكلاود. كما يمكن متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي للاستماع للنشرة.

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