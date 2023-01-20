مايكروسوفت تبدأ رسميًا اختبار تبويبات المفكرة في ويندوز 11

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس نسخة جديدة من تطبيق المفكرة (Notepad) لنظام ويندوز 11، تتيح للمشتركين ببرنامجها التجريبي (Windows Insiders) عبر قناة المطورين (Dev channel) أن يستخدموا علامات التبويب.

ويأتي إطلاق الميزة الجديدة ضمن النسخة التجريبية (Windows 11 Insider Preview Build 25281)، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان أحد موظفي شركة مايكروسوفت خطأً عنها، وقال وقتئذ في حماسة: “أصبح لبرنامج المفكرة في ويندوز 11 علامات تبويب!”.

والآن، أُعلن عنها رسميًا في منشور على مدونة الشركة، حيث قال رئيس إدارة المنتجات الرئيسية لدى مايكروسوفت، ديف جروتشوكي: “مع هذا التحديث، نقدم دعم علامات التبويب المتعددة، التي هي أكثر الميزات طلبًا من مجتمعنا، حيث ستتمكن من إنشاء ملفات متعددة وإدارتها وتنظيمها في نافذة واحدة للمفكرة”.

وأضاف جروتشوكي: “يمكنك أيضًا مواصلة العمل على الملفات عبر نوافذ متعددة من خلال سحب علامة تبويب خارج نافذتها الخاصة، وسيتيح لك إعداد جديد ضمن التطبيق افتراضيًا تخصيص فتح الملفات في علامات تبويبات جديدة أو في نافذة جديدة”.

وأضافت عملاقة البرمجيات الأمريكية أيضًا دعمًا لاختصارات لوحة المفاتيح لإدارة علامات التبويب الخاصة ببرنامج المفكرة، وبعض تحسينات الإدارة للملفات غير المحفوظة، مثل: الإنشاء التلقائي لعنوان الملف أو التبويب استنادًا إلى المحتوى، ومؤشر التغييرات غير المحفوظة.

ومع الميزة الجديدة، يصبح برنامج المفكرة أول برنامج مُضمَّن في ويندوز يحصل على واجهة مستخدم مبوبة بعد مستكشف الملفات (File Exloprer) الذي حصل على الميزة العام الماضي.

وتدرك مايكروسوفت بالفعل المشكلات التي تؤثر في هذه الميزة الجديدة، وقد حذرت المستخدمين من أنهم قد يواجهون مشكلات أثناء استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

ويمكن لأولئك الذين يواجهون مشكلات أثناء اختبار برنامج المفكرة الجديد مع دعم علامات التبويب تقديم تقرير من خلال مركز الملاحظات (Feedback Hub) الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط معًا على زري WIN + F.

وبالإضافة إلى ميزة علامات التبويب، يحصل المشتركون ببرنامج ويندوز 11 التجريبي عبر قناة المطورين على بعض التحسينات في ميزة (Windows Spotlight) التي تسمح للمستخدمين بتنزيل الصور والإعلانات تلقائيًا من محرك البحث بينج وعرضها حين تشغيل شاشة القفل. كما يحصل المستخدمون على تحديثات في صفحة إعدادات الرسومات لتحسين رسومات ويندوز 11.