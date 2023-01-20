قدمت مايكروسوفت في نظام التشغيل ويندوز 11 الكثير من التحسينات والميزات الجديدة من أبرزها الواجهة المُعاد تصميمها – فقد أصبحت الواجهة تشبه واجهة macOS – وميزات عديدة لتسهيل أداء المهام المتعددة لتعزيز الإنتاجية.

كما قدمت ميزة مهمة طال انتظارها وهي القدرة على تنزيل تطبيقات أندرويد وتشغيلها في الحاسوب من خلال متجر مايكروسوفت، وهو تغيير ينتظره مستخدمو نظام ويندوز منذ سنوات.

أولًا؛ ما هي المتطلبات اللازمة لتشغيل تطبيقات أندرويد في نظام ويندوز 11:

أن يحتوي جهازك على محرك أقراص من نوع SSD.

أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت على الأقل.

أن تكون بنية المعالج الذي يعمل به حاسوبك x64 أو ARM64

أن تكون (خاصية الأجهزة الافتراضية) Virtualization مُفعلة في حاسوبك.

أن يكون لديك حساب أمازون.

ثانيًا؛ الإجراءات اللازمة قبل البدء:

يتوفر (متجر أمازون للتطبيقات) Amazon Appstore في بلدان ومناطق محددة، تحتاج إلى حساب أمازون لهذا البلد أو المنطقة لتثبيت التطبيقات، ولمعرفة إذا كان بلدك أو منطقتك ضمن المناطق المدعومة، انتقل إلى هذا الرابط (البلدان والمناطق التي تدعم Amazon Appstore في ويندوز).

ثالثًا؛ التأكد تفعيل خاصية Virtualization في حاسوبك:

للتأكد من أن خاصية (Virtualization) مُفعلة في حاسوبك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أزرار (Ctrl + Shift + Esc) معا في لوحة المفاتيح لفتح (مدير المهام) Task Manager.

اضغط على علامة تبويب (الأداء) Performance. إذا وجدت (Enabled) أمام خاصية Virtualization فيمكنك استكمال باقي الخطوات. وإذا وجدت (Disabled) فستحتاج إلى تفعيلها من خلال (البيوس) BIOS. مع ملاحظة أنها ستكون مُفعلة تلقائيًا إذا كان حاسوبك مستوفي المتطلبات التي ذكرنها سابقًا.

بعد ذلك؛ تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من متجر مايكروسوفت Microsoft Store، ثم افتح متجر مايكروسوفت، وحدث جميع التطبيقات في حاسوبك من خلال صفحة (مكتبي) My library، كما في الصورة التالية:

إذا فحصت كل هذه الأشياء، فأنت جاهز لتنزيل تطبيقات أندرويد في حاسوبك، ولكن إذا حدثت بعض التطبيقات فمن الجيد إعادة تشغيل حاسوبك قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

رابعًا؛ كيفية تثبيت تطبيقات أندرويد في نظام ويندوز 11:

انتقل إلى متجر مايكروسوفت في حاسوبك.

في المتجر، ابحث عن (Amazon Appstore) أو انقر على هذا الرابط للانتقال إليه مباشرة.

اضغط على خيار (تثبيت) Install لتثبيت متجر أمازون للتطبيقات في حاسوبك، ستظهر نافذة منبثقة ترشدك خلال عملية الإعداد.

اضغط على زر (إعداد) Set Up، وتابع من خلال الخطوات، وستكون الخطوة الأخيرة هي (إعادة تشغيل حاسوبك) Restart.

فور تشغيل جهازك سيعمل متجر أمازون للتطبيقات Amazon Appstore تلقائيًا، إذا لم يعمل بمفرده شغله من قائمة Start.

سجّل الدخول باستخدام حساب أمازون، بمجرد دخولك؛ فإنه يعمل تمامًا مثل أي متجر تطبيقات آخر استخدمته. يمكنك تصفح الاقتراحات أو البحث عن أي تطبيق تريد تثبيته، في كلتا الحالتين، حدد تطبيقًا لتثبيته.

اضغط على خيار (تثبيت) Install في صفحة معلومات التطبيق، سيبدأ تنزيل التطبيق في حاسوبك، وبعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتحه واستخدامه.

يمكن العثور على تطبيقات أندرويد التي ثبتها في حاسوبك في قائمة (ابدأ) Start تمامًا مثل تطبيقات ويندوز، كما يمكنك تثبيتها في شريط المهام مثل التطبيقات العادية.