4 طرق للتعرف على الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

انتشرت في الفترة الأخيرة أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في توليد الصور واللوحات الفنية من النصوص، مثل: DALL-E 2 و Midjourney، وأصبح التمييز بين الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية أمرًا صعبًا. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك تجربتها:

1- تحقق من قسم العنوان والوصف والتعليقات:

لا يصرح بعض الأشخاص الذين ينشرون الصور بأنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، ولكن بعضهم يختار عكس ذلك، وفي هذه الحالة ستجد المعلومات الخاصة بالصور إما في قسم العنوان أو الوصف في المنشور، كما يمكنك البحث في قسم التعليقات، حيث يختار بعض الأشخاص كتابة التفاصيل الخاصة بأعمالهم في أول تعليق.

يمكنك البحث في معلومات الصور عن كلمات رئيسية، مثل: Midjourney أو DALL-E، وهي من أشهر أدوات توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي.

2- ابحث عن العلامات المائية:

تعتبر العلامة المائية دليلاً آخر مهمًا لتحديد الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، حيث إن أداة DALL-E 2 تتيح تنزيل الصور من موقعها مع وجود علامة مائية، على الرغم من أنها قد لا تكون واضحة.

هل يمكنك تحديد العلامة المائية في الصورة السابقة؟ يمكنك أن تجدها في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة، تبدو كأنها خمسة مربعات ملونة بالأصفر، والفيروزي، والأخضر، والأحمر، والأزرق. إذا رأيت هذه العلامة المائية على أي صورة صادفتها، فيمكنك التأكد من إنشائها باستخدام DALL-E 2.

ولكن لا تستخدم أداة Midjourney العلامات المائية على الإطلاق، وهنا يعتمد الأمر على المستخدمين لتوضيح أن صورهم ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

3- البحث عن الأشياء الشاذة في الصورة:

قد لا تلاحظ الأشياء الشاذة في الصور في البداية، ولكن غالبًا ما تشترك الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي في بعض العلامات المرئية الغريبة التي تكون أكثر وضوحًا عند إلقاء نظرة فاحصة.

على سبيل المثال تُظهر الصورة التالية عدة كلاب جالسة حول مائدة العشاء، ولكن عند الفحص الدقيق، تدرك أن بعض عيون الكلب مفقودة، وأن الوجوه الأخرى غير واضحة الملامح.

يوجد أيضًا بعض العلامات الأخرى التي قد تصادفها في صور الوجوه الناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، منها: أقراط مفقودة أو غير متطابقة

وجود خلفية ضبابية غريبة، تبدو بقع الصورة كما لو كانت مطلية بأشياء غريبة.

لا يمكن تمييز أي نص في الخلفية.

عدم تناسق ملامح الوجه مثل: العينين بأحجام مختلفة، إطار النظارات ممتزج مع الجلد كما في الصورة التالية:

4- استخدام أدوات الكشف عن الصور المزيفة:

أنشأ المهندسون في شركة (Mayachitra) أداة لتحديد الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، كل ما عليك فعله هو فتح موقع الأداة وتحميل الصورة التي تريد التحقق منها، وستظهر لك النتيجة خلال ثوانٍ.

كما تحرز الشركات الكبرى بعض التقدم في تطوير أدوات الكشف عن التلاعب في الصور ومقاطع الفيديو، ومنها شركة مايكروسوفت التي قدمت خلال عام 2020 تقنية تحمل اسم (Microsoft Video Authenticator)، تحلل الصور ومقاطع الفيديو لإعطاء فرصة نسبية أو درجة من الثقة بأن الوسائط تم التلاعب بها بشكل مصطنع.

ماذا تتوقع في المستقبل؟

ستتطور أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة خلال السنوات القادمة، لدرجة أن الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي ستبدو مقنعة للغاية لدرجة أننا لن نتمكن من تحديدها بمجرد النظر إليها.

في هذه المرحلة لن يمكننا الاعتماد على تحديد الأشياء الغريبة في الصور، بل سنحتاج إلى أدوات متطورة تسهل علينا التمييز بين الحقيقي والمزيف.