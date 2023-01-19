مبادرة “دوّر جهازك” تواصل استقبال الأجهزة الإلكترونية حتى نهاية الشهر

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مواصلة مبادرة “دوّر جهازك” لاستقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم، وذلك عقب إسهامهم بأكثر من 50 ألف جهاز حتى الآن.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من المخلفات الإلكترونية، إضافةً إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المُعاد تدويرها.

وجددت الهيئة دعوتها للتبرع بالأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة قبل انتهاء مدة المبادرة بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2023، مشيرةً إلى أن الأجهزة التي تشملها المبادرة هي الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الهاتف الثابت، والمودم، والحاسب الآلي المكتبي، والحاسب الآلي المحمول، والطابعات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

يُشار إلى أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وكانت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التدوير يشمل مسارين، يختص الأول منهما بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة مع التأكيد على مسح كافة بياناتها بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.

أما المسار الآخر فهو يختص ببقية الأجهزة الأخرى حيث ستُتلف من خلال الوسائل المخصصة، وتُحوَّل إلى مواد أولية ويُتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة، مؤكدةً التزامها بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم.