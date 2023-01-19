إنستاجرام تطلق الوضع الهادئ وميزات أخرى

أعلنت إنستاجرام اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين بعض الوقت من الهدوء من الإشعارات، بالإضافة إلى ميزات أخرى لزيادة القدرة على التحكم بالمحتوى، وميزات مخصصة للمراهقين.

وقالت إنستاجرام، المملوكة لشركة ميتا، في بيان على مدونتها: “اليوم، نُطلق وضع الهدوء (Quite mode) على إنستاجرام لمساعدة الناس على التركيز، ولتشجيعهم على وضع حدود مع الأصدقاء والمتابعين”.

وأضافت الشركة أنه حالما يُفعَّل وضع الهدوء فإنك لن تتلقى أي إشعارات، وستتغير حالة نشاط الملف الشخصي على نحو يُظهر أنك في وضع الهدوء، وستُرسل إنستاجرام إلى كل من يرسل إليك رسالة ردًا تلقائيًا يُعلمهم بأنك لم تتلقَ أي إشعار بالرسالة لأنك في وضع الهدوء.

ولمساعدة المراهقين خاصةً على الاختلاء بأنفسهم، والتفرغ خلال الليل أو أثناء الدراسة أو في المدرسة، قالت إنستاجرام إنه يمكنهم بسهولة تخصيص الوقت الأنسب لتفعيل وضع الهدوء تلقائيًا، وحالما تنتهي تلك الفترة فإنها ستُرسل إليهم خلاصة سريعة بكل الإشعارات ليُتاح لهم إدراك ما فاتهم.

ويمكن للجميع استخدام وضع الهدوء، إلا أن إنستاجرام ستحث المراهقين خاصًا على استخدامه إن هم قضوا وقتًا محددًا على المنصة في وقت متأخر من الليل.

هذا، وسيُتاح وضع الهدوء الجديد للمستخدمين جميعهم في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا اعتبارًا من اليوم. وترجو الشركة إتاحته في مزيد من الدول قريبًا.

أما عن الميزات الهادفة إلى زيادة القدرة على التحكم بالمحتوى، فقد قالت إنستاجرام إنها ستتيح للمستخدمين مساعدتها على تحديد المحتوى الذي لا يريدونها أن توصي به.

وأوضحت الشركة أن الميزة الأولى تتيح لك اختيار إخفاء أكثر من منشور معًا في قسم الاستكشاف (Explore) مما أنت لست معنيًا به. وبالإضافة إلى ذلك، ستتجنب إنستاجرام، إن اختار المستخدم خيار (Not interested)، عرض هذا النوع من المحتوى مستقبلًا في أماكن أخرى؛ حيث توصي بالمحتوى، مثل: المقاطع القصيرة (Reels)، والبحث (Search)، وغير ذلك.

وبالإضافة إلى الميزة الحالية التي تتيح لك إخفاء التعليقات والرسائل المباشرة (DM) التي تحتوي على كلمات معينة، وسّعت الشركة الميزة لتُطبَّق على المنشورات الموصى بها التي قد تراها عبر المنصة.

وقالت أيضًا: “ما عليك الآن إلا أن تضيف كلمة أو قائمة من الكلمات، أو الرموز التعبيرية، أو الوسوم التي تريد تجنبها”، لتعمل إنستاجرام بعدئذ على عدم التوصية بها. ويمكنك الوصول إلى الميزة الجديدة في قسم الكلمات المخفية (Hidden Words) في إعدادات الخصوصية.

وفيما يتعلق بالميزات الجديدة المخصصة للمراهقين، فقد قالت إنستاجرام إنها تريد أن تساعد الوالدين على أن يكونوا أعلم بالخيارات التي يتخذها أبناؤهم المراهقون، وأن تُسهّل عليهم التحاور معهم بشأن الإعدادات من خلال أدوات الإشراف ومركز الأسرة (Family Center).

وحديثًا، أتاحت إنستاجرام للوالدين رؤية الإعدادات الخاصة بالمراهقين، ومن ذلك: إعدادات الخصوصية والحساب، وإن حدّث المراهق أحد الإعدادات، فإن الوالدين سيتلقون إشعارًا بذلك لكي يتحاوروا مع المراهقين بشأن التغيير. والآن أصبح بإمكان الوالدين رؤية الحسابات التي يحظرها المراهقون.

وقالت إنستاجرام: “تعد هذه التحديثات جزءًا من عملنا المستمر لضمان حصول الناس على تجارب تناسبهم، وأن يتمتعوا بقدر أكبر من التحكم في الوقت الذي يقضونه على الإنترنت وأنواع المحتوى الذي يرونه”.