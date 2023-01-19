لا يخفى على أحد أن سوق العمل الحر أو العمل عن بُعد ينمو بوتيرة متسارعة منذ عام 2020، حيث تحولَ العمل عن بُعد من حل مؤقت خلال أزمة كورونا إلى حل دائم طوال عام 2022، وقد عكست المجالات الوظيفية لهذا العام التبني الواسع النطاق للعمل عن بُعد في مختلف الصناعات.

لم تعد الآن صناعة واحدة تهيمن على سوق العمل عن بُعد كما اعتدنا، حيث كانت أفضل فرصة للحصول على وظيفة عن بُعد قبل ثلاث سنوات عبر التقدم لشركات التكنولوجيا، ولكن الآن أصبحت الكثير من الصناعات توفر فرصًا مرنة.

شهد موقع (FlexJobs) – الموقع الأول للأشخاص الذين يبحثون عن وظائف عن بُعد – زيادة بنسبة 20% في عدد قوائم الوظائف عن بُعد في عام 2022 مقارنةً بنسبة 12% فقط في عام 2021، مع استمرار النمو في مجالات التسويق والمحاسبة والموارد البشرية والتوظيف.

أولًا ما هو العمل الحر Freelancing؟

العمل الحر هو مصطلح أُطلق على الأعمال التي يقوم بها أشخاص يعملون لحسابهم الشخصي ولا يقومون بوظيفة معينة ذات عقد عمل طويل، وأطلق على هؤلاء الأشخاص مصطلح (المستقلين) Freelancers.

يوفر العمل الحر الكثير من المرونة والتحكم للفرد، حيث يختار معظم العاملين لحسابهم الخاص العمل الذي يقومون به، والعملاء الذين يعملون معهم، وكذلك ساعات العمل الخاصة بهم، كما يمكنهم العمل من المنزل.

ولكن يجب التنويه إلى أن العمل الحر هو قديم منذ بدء البشرية، ولكن الاختلاف فقط في المسميات، وقد شهد العمل الحر الآن تطورات هائلة في أدواته المستخدمة، بالإضافة إلى مجالاته المتعددة، وينقسم العمل الحر الآن إلى قسمين، هما:

عمل حر بشكل كامل: وفيه يكون اعتماد الفرد على العمل الحر كعمل أساسي مطلق.

عمل حر بشكل جزئي: وفيه يكون اعتماد الفرد على العمل الحر باعتباره عملًا ثانويًا بجوار وظيفته الأساسية.

يوفر العمل الحر الكثير من التنوع في نوع العمل الذي يمكنك القيام به أيضًا. إذا كنت شخصًا لديه الكثير من الاهتمامات وتنجذب إلى تجربة أشياء جديدة، فيمكن أن يساعدك العمل الحر في استكشاف أنواع متعددة من مجالات العمل.

ثانيًا؛ أهم 7 مهارات مطلوبة في سوق العمل الحر في عام 2023:

1- كتابة المحتوى وكتابة الإعلانات:

تعد كتابة المحتوى الآن واحدة من أهم المجالات لأصحاب العمل الحر، لكن التفوق في هذا المجال يتطلب إتقانًا ممتازًا للغة التي ستختار الكتابة بها، والالتزام بالقواعد النحوية.

يمكن لأصحاب العمل الحر الكتابة في المواقع أو الصحف الإلكترونية، أو القيام بمهام الكتابة لشركات أو أشخاص ممن يعرضون طلباتهم في منصات متخصصة، مثل: مستقل، وخمسات، وغيرها.

وبما أن المحتوى هو الركيزة الرئيسية في الإستراتيجية التسويقية، فستجد الكثير من وظائف التسويق الإلكتروني تتطلب كتابة محتوى، مثل (كتابة الإعلانات) Copywriting .

ولكن كتابة الإعلانات تختلف عن كتابة المحتوى العادي، حيث تركز كتابة الإعلانات على إنشاء نص جذاب لتسويق منتج أو خدمة. ويكون ذلك للإعلانات التلفازية أو إعلانات منصات التواصل الاجتماعي، أو الإعلانات في المجلات أو النصوص الإذاعية.

2- تطوير المواقع الإلكترونية:

أصبحت فكرة وجود موقع إلكتروني لكل شركة أو نشاط تجاري الآن أمرًا لا جدال فيه، حيث إن تطوير المواقع الإلكترونية لمختلف أنواع النشاطات والشركات التجارية أصبح من الوسائل المهمة للاستفادة من مزايا التسويق الإلكتروني.

لذلك فتطوير المواقع الإلكترونية أصبح من أكثر الوظائف طلبًا في عالم تطوير الويب، كما أن البدء بتعلم مهارات البرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات أصبح سهلًا اليوم بفضل وجود الكثير من المنصات التي تقدم دورات متخصصة كاملة في المجالات كلها تقريبًا، ومنها:

أكاديمية حسوب التي تقدم دورات أكاديمية متخصصة لتعليم تطوير الويب والتطبيقات من البداية حتى الاحتراف باللغة العربية.

منصة إدراك تعتبر من أهم المنصات التعليمية في الوطن العربي، حيث تقدم دورات مجانية عالية الجودة في مجالات مختلفة باللغة العربية.

منصة كورسيرا (Coursera) وهي إحدى أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا.

منصة إدكس (Edx) التي هي أيضًا واحدة من أهم المنصات التعليمية عبر الإنترنت عالميًا.

3- إدارة منصات التواصل الاجتماعي:

تعد وظيفة (إدارة منصات التواصل الاجتماعي) من من أكثر الوظائف طلبًا في سوق العمل الحر، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي من أقوى الأدوات المتاحة للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء.

يتولى مدير منصات التواصل الاجتماعي الإشراف على صفحات الشركات والأفراد في هذه المنصات، كما أنه يكون المسؤول عن إنتاج مختلف أنواع المحتوى وإداراتها عبر منصات التواصل: مثل فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام وتيك توك، وغيرها لتحسين التفاعل.

لتصبح مديرًا ناجحًا لمنصات التواصل الاجتماعي؛ ابدأ بدراسة أساليب التسويق المختلفة، وتعرف على كيفية إنشاء محتوى قوي لتحسين مدى وصول العلامة التجارية، وكيفية استخدام المنشورات الدعائية والإعلانات المدفوعة ومقاطع الفيديو المباشرة لتحسين معدلات التحويل.

4- برمجة الذكاء الاصطناعي:

نشهد الآن تطورًا كبيرًا في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي الأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادًا إلى المعلومات التي تجمعها، ومن أبرز هذه الأنظمة حاليًا روبوت الدردشة التفاعلية (ChatGPT) الذي يجري محادثات مع المستخدمين بانسيابية عالية، وأدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.

لذلك من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على المطورين الذين يستخدمون لغات البرمجة لتطوير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل خلال السنوات القادمة.

يستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي تُنفّذ يدويًا بكفاءة كبرى، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات. للبدء باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويتعاملون بسهولة مع الخوارزميات، وكذلك على معرفة ببعض لغات البرمجة مثل: بايثون، وجافا، وجافا سكريبت، و(++C)، و(R).

5- تطوير التطبيقات:

ينمو سوق التطبيقات بسرعة كبيرة جدًا؛ فكل شيء في حياتنا أصبح له تطبيق، لدرجة أن هناك تطبيقات تساعدنا في تقليل استخدام هواتفنا نفسها، لذلك يزداد الطلب على تطوير التطبيقات.

بصفتك مطور تطبيقات، ستكون مسؤولًا عن إنشاء واجهة المستخدم (UI) وتصميمها، وكتابة التعليمات البرمجية التي تجعل التطبيق فعالًا، لذلك يجب أن يكون لديك معرفة ببعض لغات البرمجة، مثل: لغة جافا، ولغة جافا سكريبت، ولغة C، ولغة سي شارب، ولغة ++ C، ولغة Kotlin، وغيرها.

ومع ازدهار مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بفضل الميتافيرس سيكون هناك إقبال على مطوري التطبيقات الموهوبين لإنشاء تطبيقات تستفيد من هذه التكنولوجيا.

6- تصميم تجربة المستخدم UX design:

يعتبر مجال تصميم تجربة المستخدم – والمعروف اختصارًا بـ UX Design – من أهم مجالات التصميم وأكثرها انتشارًا في الفترة الأخيرة، وبالرغم من أنه من مجالات التصميم الجديدة فإنه اكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب، حيث يتوقف عليه نجاح أي موقع أو تطبيق.

7- إنتاج الفيديو (Video production):

زادت شعبية محتوى الفيديو خلال الفترة الأخيرة بفضل تطور سرعات الإنترنت والأجهزة، حيث أصبح من أكثر العناصر فاعلية في إستراتيجيات التسويق الرقمي، وتشير التقارير إلى أن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي.

لذلك لم يعد الفيديو الآن خيارًا للشركات بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتبسيط الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وغير ذلك الكثير. وبناءً عليه فقد زاد معدل الطلب الوظيفي على وظائف إنتاج الفيديو (Video production).

النهاية:

ركز على مهارة معينة لتعزيز حياتك المهنية؛ لأنه غالبًا ما يتقاضى أصحاب العمل الحر الذين يثبتون الكفاءة التقنية أكثر من المبتدئين الذين يعملون في مجالات مختلفة.

وبالإضافة إلى إتقان مهارات تقنية محددة؛ اعمل على تطوير المهارات الشخصية مثل: إدارة الوقت، وحل المشكلات، والتفاوض والإبداع.