تشتهر هواتف سامسونج جالاكسي باحتوائها على كاميرات ممتازة تدعم العديد من الميزات والخصائص، منها ما يغنيك عن تنزيل تطبيقات إضافية كميزة المسح الضوئي للمستندات، وميزة تحرير مقاطع الفيديو وغيرها. وفيما يلي 7 ميزات في كاميرا هواتف سامسونج جالاكسي تجب استخدامها:

1- ميزة تغيير معدّل الإطارات:

معدل الإطارات Frame rate أو (عدد الإطارات في الثانية الواحدة) frames per second – الذي يُعرف اختصارًا (FPS) – هو عدد الإطارات التي تُلتقط كل ثانية. وكلما ارتفع معدل الإطارات ستزيد سلاسة الحركة في الفيديو.

يُتيح لك تطبيق الكاميرا في هواتف سامسونج جالاكسي التبديل بين بعض معدلات الإطارات المختلفة، ولا تتوافر بعض المعدلات إلا مع درجات دقة معينة. ويمكن لمعظم أجهزة سامسونج جالاكسي التصوير بدقة HD أو FHD أو UHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، أو بدقة FHD ـو UHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وفي هواتف Galaxy S22 يمكن التصوير بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.

ولتعيين معدّل الإطارات في تطبيق الكاميرا في هواتف سامسونج جالاكسي؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا. بدّل إلى خيار (الفيديو) Video. انقر فوق أيقونة معدل الإطار وهي أيقونة صغيرة تظهر في أعلى الشاشة، تحتوي على رمز يوضح الدقة وتحته رقم يُعبّر عن معدّل الإطار. اختر الدقة ومعدل الإطارات المناسبين.

2- ميزة Hyperlapse لتصوير مقاطع فيديو:

تتيح لك ميزة (Hyperlapse) تصوير مقاطع الفيديو بطريقة اللقطات الزمنية المتحركة، حيث تُسجل مقطع الفيديو بمعدلات إطارات مختلفة تتكيف تلقائيًا مع ما تقوم بتسجيله، وتُظهر الحركة البطيئة جدًا للعناصر، على سبيل المثال: حركة الشمس في السماء.

تدعم هواتف سامسونج جالاكسي ميزة (Hyperlapse) المدمجة في تطبيق الكاميرا. وهي سهلة الاستخدام ولا تتطلب أي معرفة متقدمة بالتصوير الفوتوغرافي، يكفي تثبيت الهاتف أثناء تسجيل مقاطع الفيديو وتحدد وضع Hyperlapse.

3- إمكانية التبديل إلى وضع Pro Mode:

يُتيح لك (Pro Mode) التحكم يدويًا في إعدادات الكاميرا، كالتحكم في حساسية الضوء ISO، و(سرعة الغالق) shutter speed، و(توازن اللون الأبيض) white balance، و(التركيز اليدوي) manual focus وغيرها المزيد.

ويتضمن Pro Mode الخاص بمقاطع الفيديو عناصر التحكم نفسها، بالإضافة إلى القدرة على اختيار الميكروفون الذي ترغب في استخدامه. ويمكن الوصول إلى كلا الوضعين بالنقر فوق خيار (المزيد) More في شريط الأدوات الموجود أسفل الشاشة في تطبيق الكاميرا.

4- تصوير فيديو بوضع Portrait:

يُساعد وضع Portrait في التقاط صور شخصية احترافية فهو يركز في إظهار عنصر واحد في الصور مع تشويش الخلفية. وهذا الوضع متوفر في العديد من الهواتف الحديثة لكن يقتصر استخدامه في تصوير الصور دون مقاطع الفيديو. أما هواتف سامسونج جالاكسي فقد أضافت ميزة تسمح بتصوير مقاطع فيديو باستخدام وضع Portrait، هي ميزة Portrait Video.

تعمل ميزة Portrait Video على تشويش الخلفية أثناء تصوير مقاطع الفيديو للتركيز في العناصر الأمامية الأساسية، وإبرازها بشكل أوضح. ولتفعيل هذه الميزة انقر فوق زر (المزيد) More في شريط الأدوات الموجود في أسفل الشاشة في تطبيق الكاميرا، ثم اختر Portrait Video.

5- إمكانية تحرير مقاطع الفيديو:

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع في مقاطع الفيديو ليظهر بشكل أفضل في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ولتسهيل هذا الأمر، أضافت سامسونج ميزة تسمح لك بتحرير مقاطع الفيديو بما يتناسب مع متطلباتك.

ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة باتباع الخطوات التالي:

افتح الفيديو الذي ترغب في تعديله في تطبيق Samsung Gallery. انقر فوق أيقونة (التحرير) edit، واختر crop.

6- التصوير البطيء لمقاطع الفيديو:

تحتوي معظم هواتف سامسونج جالاكسي على وضع (التصوير البطيء) Slow Motion الذي يُصوّر بمعدل إطار 240 إطارًا في الثانية. لكن الطرز المتطورة، تحتوي أيضًا على وضع Super Slow-Mo الذي يسمح بتسجيل مقاطع فيديو بالحركة البطيئة بمعدلات إطارات عالية جدًا تصل إلى 960 إطارًا في الثانية.

7- المسح الضوئي للمستندات:

توفر هواتف جالاكسي ميزة تسمح لك بالمسح الضوئي للمستندات باستخدام تطبيق الكاميرا. ولاستخدام هذه الميزة؛ اتبع الخطوات التالية: