4 طرق لاستعادة رسائل فيسبوك المحذوفة

يحذف الكثير من الأشخاص خطأً رسائل في تطبيق فيسبوك مسنجر، ثم يجدون مشكلة عندما يحاولون استعادتها، مع العلم أن هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة رسائل فيسبوك المحذوفة.

إليك 4 طرق لاستعادة رسائل فيسبوك مسنجر المحذوفة:

1- تحقق من محادثاتك المؤرشفة:

إذا قمت بأرشفة الرسائل بدلاً من حذفها، فيمكنك استعادتها بسهولة، حيث يحتفظ فيسبوك دائمًا بمحادثاتك المؤرشفة.

للوصول إلى الرسائل المؤرشفة في تطبيق مسنجر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق مسنجر في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك التي تظهر في الزاوية العلوية اليسرى.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الدردشات المؤرشفة) Archived chats، وهنا ستجد المحادثات جميعها التي قمت بأرشفتها من قبل، ابحث فيها عن المحادثة التي تريدها.

نصيحة: إذا كنت لا تريد رؤية محادثات معينة في صندوق الوارد الخاص بك في تطبيق (مسنجر) Messenger، ففكر في أرشفتها بدلاً من حذفها حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة عند الحاجة إليها.

للوصول إلى الرسائل المؤرشفة في إصدار الويب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك.

اضغط على أيقونة مسنجر التي تظهر في أعلى الجهة اليمنى من أي صفحة فيسبوك في متصفح الويب الخاص بك.

بعد فتح المحادثات، اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى الجهة اليسرى.

اضغط على خيار (الدردشات المؤرشفة) Archived chats، وهنا ستجد المحادثات جميعها التي قمت بأرشفتها.

2- تحقق رسائل فيسبوك المرسلة لك عبر بريدك الإلكتروني:

يمكنك استخدام هذه الطريقة في حالة واحدة فقط، إذا كانت جميع إشعارات البريد الإلكتروني لحساب فيسبوك الخاص بك مفعلة، وفي هذه الحالة يمكنك البحث عن المحادثة أو الرسالة داخل حساب بريدك الإلكتروني.

إشعارات البريد الإلكتروني لحسابك هي عبارة عن تحديثات فيسبوك التي تصلك عبر البريد الإلكتروني، ويمكنك تفعيلها من خلال إعدادات الإشعارات.

إذا كانت هذه الخاصية مفعلة في حسابك، فيمكنك الوصول إلى الرسائل المحذوفة عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى البريد الإلكتروني الذي أنشأت به حساب فيسبوك.

ستجد رسائل فيسبوك تحت علامة التبويب (Social)، ابحث فيها.

ويمكنك أيضًا أن تبحث عن اسم الصديق الذي تريد الوصول إلى رسائله عن طريق كتابة اسمه في مربع البحث.

3- استخدم مدير الملفات في أندرويد:

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وتطبيق مسنجر مثبتًا فيه، فيمكنك استخدم مدير الملفات للوصول إلى الرسائل المحذوفة، فقد تجد تلك الرسائل المحذوفة في ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق.

انتقل إلى مدير الملفات في هاتفك.

اضغط على خيار (وحدة التخزين الداخلية) Internal Storage، ثم ابحث عن خيار (com.facebook.ocra).

اضغط على خيار (fb_temp) وهنا ستجد هنا رسائل من سجلك الحديث، وستكون الرسائل المحذوفة من بينها.

ملحوظة: إذا كنت تستخدم جهاز يعمل بنظام iOS؛ فلن يمكنك استعادة رسائل فيسبوك المحذوفة باستخدام أي تطبيق مدير ملفات، ولكن يمكنك تنزيل رسائلك إذا كنت تحتفظ بنسخة احتياطية منها.

4- قم بتنزيل بيانات فيسبوك الخاصة بك :

يحتفظ فيسبوك بالرسائل التي تحذفها لفترة غير محددة قبل إزالتها من خوادمه، لذلك قد تتمكن من العثور على الرسائل المحذوفة عن طريق تنزيل بيانات فيسبوك الخاصة بك، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب فيسبوك.

اضغط على صورة حسابك الشخصي التي تظهر في أعلى الجهة اليمنى من أي صفحة فيسبوك في متصفح الويب الخاص بك.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على علامة تبويب (بيانات فيسبوك الخاصة بك) Your Facebook information في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

اضغط على خيار (تنزيل بيانات الحساب الشخصي) Download Profile information.

في قسم (تحديد خيارات الملف) Select file options، تأكد من أنك حددت نطاقًا زمنيًا في القائمة المنسدلة الأخيرة.

للحصول على الرسائل فقط؛ في قسم (حدد المعلومات المراد تنزيلها) Select information to download، اضغط على خيار (إلغاء تحديد الكل) Deselect All.

حدد خيار (الرسائل) Messages.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (طلب تنزيل) Request a download؛ اضغط عليه.