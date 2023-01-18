كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج رسميًا أن حدث (Galaxy Unpacked 2023) سيُعقد هذا العام يوم الأربعاء 1 فبراير، وهو الحدث الذي ستعلن خلاله عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) التي ستتنافس مع هواتف آيفون 15 القادمة من آبل، وهواتف جوجل بكسل المنتظرة هذا العام.

لم تقدم سامسونج أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Galaxy S23 هي محور الحدث.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023. Learn more: https://t.co/D6nxwskXj1 pic.twitter.com/jllmsDvWmD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2023

كالمعتاد مع اقتراب الكشف عن الهواتف الجديدة، تظهر الكثير من التسريبات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها، ومن المؤكد أن هواتف سامسونج (Galaxy S23) ستكون من أهم هواتف أندرويد الرائدة خلال عام 2023، التي نقارن بها جميع هواتف أندرويد الرائدة الأخرى خلال العام.

سنستعرض اليوم أهم التوقعات حول المواصفات والميزات الجديدة التي ستدعمها هواتف سامسونج Galaxy S23 القادمة:

1- تاريخ إطلاق هواتف Galaxy S23:

ستعلن سامسونج عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) يوم 1 فبراير القادم خلال حدثها السنوي الذي سيعقد في سان فرانسيسكو.

ولكن هل الهواتف الجديدة ستتوفر في المتاجر للشراء في ذلك الشهر؟ لا قد يكون ذلك صعبًا، حيث لا تزال سلاسل التوريد العالمية تعاني، ومن المحتمل أن يكون هناك تأخير أطول من المعتاد.

لكن سامسونج تقدم بالفعل عروضًا ترويجية للعملاء في الولايات المتحدة الذين يرغبون في حجز هواتف (Galaxy S23) وحاسوب (Galaxy Book) باكرًا، حيث ستحصل على 50 دولارًا في رصيد سامسونج إذا حجزت جهازًا واحدًا أو 100 دولار إذا حجزت جهازين.

2- طرز هواتف Galaxy S23 وأحجامها:

من المتوقع أن تتبع سامسونج إستراتيجيتها المعتادة في إطلاق سلسلة (جالاكسي إس)، حيث تضم طرزًا متعددة لكل منها مواصفات وأسعار مختلفة لجذب فئات متعددة من المستخدمين.

لذلك المتوقع رؤية ثلاثة هواتف جديدة ضمن سلسلة Galaxy S23، وهي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus، وGalaxy S23 Ultra، تتراوح في الحجم من صغير إلى متوسط إلى كبير.

وكالمعتاد سيضم هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة أفضل التقنيات، مثل: الكاميرات الإضافية، والشاشة الكبيرة وبالتأكيد سيدعم قلم (S Pen).

نشرت حساب (Ice Universe) للتسريبات ملخصًا تفصيليًا لأحجام الهواتف الثلاثة القادمة، وقد ذكر أنها لن تختلف عن أحجام هواتف سلسلة جالاكسي إس للعام الماضي، حيث إن الأبعاد ستختلف بأجزاء من المليمتر، وستظل مقاسات الشاشة والدقة لجميع الطرز الثلاثة كما كانت في الهواتف السابقة:

هاتف Galaxy S23: سيضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus: سيضم شاشة مقاسها 6.6 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra: سيضم شاشة مقاسها 6.8 بوصات.

3- التصميم:

كشف تسريب من موقع (Nieuwe Mobiel) الهولندي عن تصميم هاتفين من هواتف سامسونج القادمة، وهما: S23 Plus، و S23 Ultra، حيث نشر الموقع صورًا توضح التصميم والألوان التي سيأتيان بها.

يشبه تصميم هاتف (Galaxy S23 Ultra) – أقوى هاتف في السلسلة – تصميم هاتف (جالاكسي S22 ألترا) من الجيل السابق تقريبًا دون وجود أي تغيير، حيث يعتمد على تصميم سلسلة جالاكسي نوت التي أوقفتها سامسونج في عام 2020.

يأتي الهاتف بحافات مربعة تقريبًا، مع وجود مكان للقلم الرقمي (S Pen) في الجهة السفلية للهاتف مع وجود الكاميرات الخلفية في دوائر منفصلة.

وتوضح الصور المسربة أن الهاتف الجديد سيتوفر بأربعة ألوان مختلفة، وهي: الأبيض والأسود والوردي الفاتح والأخضر القاتم.

وبالنسبة لتصميم هاتفي جالاكسي S23، و S23 Plus، فإن كلا الهاتفين يأتيان بتصميم مختلف قليلًا عن الهواتف نفسها من الجيل السابق، حيث توضح الصور المسربة أن تصميم الهاتفين ذو حافات مستوية أكثر وليست دائرية مع استبدال الغطاء الموجود على الكاميرات الخلفية بوجود الكاميرات الخلفية في دوائر منفصلة على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسة.

ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الهاتف الأكبر نفسها، وهي: الأبيض، والأسود، والوردي الفاتح، والأخضر القاتم، وكما أشارت تسريبات أخرى إلى أن سامسونج ستوفر الهاتفين بألوان إضافية حصرية من خلال موقعها.

4- الكاميرا:

تشير التسريبات حتى الآن إلى أن طرازي Galaxy S23، و S23 Plus سيضمان الكاميرا الخلفية نفسها التي كانت في هواتف العام الماضي، وهي ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 50 ميجابكسل، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة: بدقة 10 ميجابكسل.

بينما سيضم هاتف (Galaxy S23 Ultra) كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ العدسة الرئيسية الجديدة ستكون بدقة 200 ميجابكسل، قادرة على تقديم لقطات ليلية رائعة، وستكون بديلًا للكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل في هاتف (Galaxy S22 Ultra).

مع وجود عدستين مقربتين (Telephoto) كل منهما بدقة 10 ميجابكسل وأخرى عدسة فائقة الاتساع (UltraWide).

5- المواصفات الداخلية:

من شبه المؤكد أن سلسلة (Galaxy S23) ستعمل بأحدث معالج من كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المُصنع بتقنية 4 نانومتر، وسيقدم أداءً أفضل وأكثر فعالية للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وقد أكد (Akash Palkhiwala) المدير المالي لشركة كوالكوم في تعليقه على أرباح الربع الرابع لعام 2022 أن حصة سامسونج من شرائح كوالكوم البالغة نسبة 75% في سلسلة Galaxy S22 ستزيد إلى حصة عالمية في هواتف جالاكسي إس القادمة وهذا يعني أن جميع طرز سلسلة S23 ستعمل بمعالجات كوالكوم.

في السنوات السابقة؛ استخدمت سامسونج معالجات (Exynos) الخاصة بها في إصداراتها في أوروبا، ومعالجات كوالكوم في إصداراتها في أمريكا، ولكن هذا العام من المحتمل أن نشهد تغييرًا كبيرًا في هذه السياسة.

وستدعم الهواتف الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز معالج (Snapdragon 8 Gen 2) بأنه أول معالج SoC يدعم شبكات Wi-Fi 7، وذلك بفضل مودم (Snapdragon X70).

بالنسبة للمواصفات الأخرى، كما أنه من المتوقع أن يشترك كل من طرازي S23، و S23 Plus في ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبخيارات المساحة الداخلية للتخزين التي تأتي بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

بينما سيأتي هاتف (Galaxy S23 Ultra) بذاكرة للوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

بالإضافة إلى كل ذلك ستعمل جميع الطرز التي في سلسلة جالاكسي إس23 بنظام التشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم (One UI 5.1).

كيف تشاهد حدث (Unpacked 2023)؟

يمكن للمهتمين مشاهدة حدث سامسونج يوم الأربعاء 1 فبراير الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، أو عبر قناتها على يوتيوب.