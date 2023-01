كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج

أعلنت شركة سامسونج رسميًا أن حدث (Galaxy Unpacked 2023) سيُعقد هذا العام يوم الأربعاء 1 فبراير، وهو الحدث الذي ستعلن خلاله عن سلسلة هواتف (Galaxy S23) التي ستتنافس مع هواتف آيفون 15 القادمة من آبل، وهواتف جوجل بكسل المنتظرة هذا العام.

لم تقدم سامسونج أي تفاصيل حول ما قد تقدمه في الحدث هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Galaxy S23 هي محور الحدث.

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.

