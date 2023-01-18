سامسونج تفتح معارض حول العالم لتجربة أجهزة Galaxy الجديدة
أجهزة محمولة

سامسونج تفتح معارض حول العالم لتجربة أجهزة Galaxy الجديدة

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أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها ستفتح 29 مساحةً تفاعليةً لتجربة أجهزة (Galaxy) حول العالم في العديد من المواقع، مثل: سان فرانسيسكو، ولندن، وباريس، وسنغافورة، ودبي، وذلك بعد 1 شباط/ فبراير المقبل بالتزامن مع موعد انطلاق حدث (Unpacked 2023). وستتيح هذه المواقع للزوار وعملاء الشركة رؤية الأجهزة والابتكارات التي كُشف عنها حديثًا، والتفاعل معها.

وقالت ستيفاني تشوي، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم تسويق أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، في بيان: “إن تقديم الابتكار لا يقتصر على إيصال جهاز جديد إلى أيدي العملاء، بل يتعلق الأمر بتوفير بوابة مفتوحة لهم للاطلاع على التجارب الجديدة والاتصالات اليومية، والقدرة على إشباع شغفهم بالطرق الجديدة. وهذا ما يدفعنا إلى توسيع مساحات تجربة (Galaxy)، من أجل توفير نظرة شخصية وغامرة بشأن كل ما تقدمه تقنية سامسونج للمزيد من الأشخاص حول العالم، وتعريفهم بنهجنا الهادف لتوفير المزيد من الابتكارات”.

مشاركة الإبداع في معرض تجارب (Galaxy) في سان فرانسيسكو

يقع معرض تجارب (Galaxy) في شارع “111 باول” في سان فرانسيسكو، ويفتح أبوابه لاستقبال المهتمين لاطلاعهم على المفاهيم التفاعلية الرائعة. وسيقدم كل مفهوم تجربة فريدة، سواء خلف عدسة أحدث نظام لكاميرات (Galaxy)، أو اختبار إمكانات المنظومة المتصلة من (Galaxy)، أو التعرف على جهود سامسونج لضمان مستقبل مستدام.

وعند دخول المعرض، سيتعرف الزوار مباشرةً على رؤية سامسونج المتعلقة بالاستدامة اليومية، وإلقاء نظرة على كيفية دمج تقنيات (Galaxy) للممارسات الصديقة للبيئة. ومن بين المعروضات الغامرة الأخرى فرصة لاستكشاف ميزات الكاميرا الجديدة والمتميزة. ويمكن للضيوف أيضًا التدريب العملي على شاشات تشبه شاشات السينما، وعرض إعدادات الكاميرا، والاستمتاع بها لإنشاء محتوى خاص بهم مع إمكانية مشاركته مع الآخرين.

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توفير مساحات تجربة (Galaxy) للمزيد من الأشخاص حول العالم

تهدف سامسونج إلى توفير تجربة (Galaxy) وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وقالت الشركة: “قدمنا في آب/ أغسطس 2022 أولى تجاربنا الحية في مدينتي نيويورك ولندن. وسنواصل هذا العام إحياء هذه الفلسفة من خلال تقديم خمس مساحات لتجربة (Galaxy)، و 24 متجرًا عاديًا أو مؤقتًا لسامسونج على مستوى العالم”.

أماكن معارض تجربة (Galaxy):

  • سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة): 1 – 25 شباط/ فبراير في شارع 111 باول
  • لندن (بريطانيا): 1 فبراير – 12 آذار/ مارس في Westfield White City
  • باريس (فرنسا): 1 فبراير – 1 آذار/ مارس في Westfield Les 4 Temps
  • سنغافورة: 2 – 25 شباط/ فبراير في Gardens by the Bay ، West Lawn
  • دبي (الإمارات العربية المتحدة): 2 – 28 شباط/ فبراير في دبي مول

مساحات تجربة (Galaxy) في متاجر سامسونج:

  • بنغالور (الهند): دار أوبرا سامسونج
  • بانكوك (تايلند): سنترال وورلد
  • بروكسل (بلجيكا): دوكس مول
  • دالاس (الولايات المتحدة): ستونبريار مول
  • هيوستن (الولايات المتحدة): ذي غاليريا
  • كوالالمبور (ماليزيا): بافيليون
  • لوس أنجلوس (الولايات المتحدة): The Americana At Brand
  • لندن (بريطانيا): سامسونج كي إكس و شارع إكسفورد وويستفيلد ستراتفورد
  • مانيلا (الفلبين): إي إم ميغامول
  • مكسيكو سيتي (المكسيك): بيرسور
  • نيويورك (الولايات المتحدة): روزفلت فيلد
  • بالو ألتو (الولايات المتحدة): مركز ستانفورد للتسوق
  • شنغهاي (الصين): مركز تجربة سامسونج في شنغهاي
  • سنغافورة: فيفو سيتي
  • تايبيه (تايوان): بريز نانشان
  • طوكيو (اليابان): جالاكسي هاراجوكو
  • تورنتو (كندا): مركز يوركديل للتسوق ومركز تورنتو إيتون

مساحات تجربة (Galaxy) في المتاجر المؤقتة:

  • دوسلدورف (ألمانيا): ويستفيلد سنترو
  • هلسنكي (فنلندا): كامبي مول
  • ميلانو (إيطاليا): إل سنترو
  • ساو باولو (البرازيل): إلدورادو مول
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