تسريب مُفّصل لمواصفات Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus المرتقبين

من المقرر أن تعلن شركة سامسونج عن هواتف سلسلتها المرتقبة جالاكسي إس23 (Galaxy S23) في 1 شباط/ فبراير المقبل خلال حدث (Unpacked 2023 – Part 1) المزمع عقده في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وخلال الحدث، يُتوقع أن تعلن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن ثلاثة هواتف، هي: جالاكسي إس23 القياسي (Galaxy S23)، وجالاكسي إس23 بلس (Galaxy S23 Plus)، وجالاكسي إس23 ألترا (Galaxy S23 Ultra).

ومنذ أشهر، انتشرت العديد من الشائعات والتسريبات، التي كشفت عن مواصفات الهواتف المرتقبة وصورها، ولكن التسريب الأخير من موقع (WinFuture) الألماني فصّل في مواصفات هاتفي (Galaxy S23) و (Galaxy S23 Plus)، كما نشر صورًا صحفية للهاتفين.

وتتطابق الصور التي سربها الموقع مع ما نُشر سابقًا من صور عن الهاتفين اللذين يظهر أنهما يتماثلان في التصميم، وفي العديد من المواصفات الداخلية أيضًا.

وتُظهر الصور أن تصميم الهاتفين سيكون مدورًا على نحو أكثر من هاتف (Galaxy S23 Ultra) الذي يبدو شبيهًا بهواتف سلسلة جالاكسي نوت.

أما فيما يتعلق بالمواصفات المختلفة بين الهاتفي فهي حجم الشاشة، وسعة التخزين الداخلية، وسعة البطارية، وسرعة الشحن.

وسيقدم الجهازان شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.1 بوصات لهاتف (Galaxy S23)، وبقياس 6.6 بوصات لهاتف (Galaxy S23 Plus)، وهما يشتركان في الدقة البالغة 2,340×1,080 بكسل مع ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي في كلا الهاتفين بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وزاوية تصوير قدرها 80 درجة والقدرة على تسجيل الفيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR10+).

وتأتي شاشة الهاتفين مع دعم معدل تردد قدره 120 هرتز، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2)، ودعم تقنية (HDR10+).

ويشترك هاتفا سامسونج المرتقبين، اللذان يحتويان على معالج ثماني النوى من نوع (Snapdragon 8 Gen2) من كوالكوم بتقنية 4 نانومتر، بحجم ذاكرة وصول عشوائي البالغ 12 جيجابايت.

وتأتي الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 12 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وبدقة 10 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4 ودعم تقنية التقريب البصري بمعدل 3x.

ويدعم كلا الهاتفين تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصالات القريبة المدى (NFC)، وتقنية الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi 6e)، كما يدعمان مقاومة الماء والغبار وفق معيار (IP68)، وتقنية الصوت (Dolby Atmos)، وتقنية مشاركة الشحن لاسلكيًا (Wireless PowerShare)، بالإضافة إلى ميزات عديدة أخرى.

ويختلف (Galaxy S23 Plus) الذي يزن 195 جرامًا عن (Galaxy S23) الذين يزن 167 جرامًا بأنه أقوى في بعض المواصفات، مثل أن سعة التخزين الداخلية في الأول هي 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، في حين أنها في الآخر 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف الأقوى على بطارية بسعة 4700 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط، في حين يحتوي الآخر على بطارية بسعة 3,900 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 35 واط. ويدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي باستطاعة 10 واط.

وذكر موقع (WinFuture) أن الهاتفين لن يدعما توسعة سعة التخزين الداخلية عن طريق بطاقات (microSD)، ولكن النسخ الأوروبية من الهاتفين ستأتي مع دعم شريحتي (SIM) بالإضافة إلى دعم الشريحة الإلكترونية (eSIM). وسيأتي الهاتفان بدون منفذ لسماعات الأذن، ولكنها سيتضمنان حساسًا بصريًا لبصمة الأصابع تحت الشاشة.