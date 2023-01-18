أوبو تستعرض تشكيلتها من منتجات إنترنت الأشياء

مع بداية عام 2023، وضع الكثير من الناس حول العالم أهدافهم للعام الجديد، ومع ذلك تشير التوقعات أن نصفهم تقريبًا سوف يتنازلون عن تحقيق هذه القرارات بحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير. لكن هناك عدد لا يحصى من الحلول الرقمية لمساعدتكم على الالتزام بأهدافكم، حيث تقدم شركة أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التقنية، ثلاثة منتجات متطورة لمساعدتكم في تحقيق هذه القرارات وأكثر من ذلك بكثير.

سوار (Oppo Band 2) الإلكتروني

يوفر سوار (Oppo Band 2) الذكي للمستخدمين تجربة استخدام ذكية وصحية مع شاشة كبيرة بوضوح عالٍ وخيارات متعددة وملونة لواجهة المستخدم، وتصميم حزام ثنائي اللون، ومجموعة كاملة من الوظائف الصحية المُحسنة المُصممة لتحفيز الجميع سواء كانوا من المبتدئين أو من الرياضيين لتحسين أدائهم الرياضي والحصول على نمط حياة أكثر نشاطًا.

ويدعم السوار 100 تمرين مع إمكانية الاكتشاف التلقائي لأربعة أنواع من التمارين، وهي: المشي، والجري، والجهاز الإهليجي، وتمرين التجديف. بالإضافة إلى ذلك، يوفر السوار الذي يتميز بخفة وزنه، ميزة متطورة تدعم رياضة الجري، حيث يراقب السوار معدل ضربات القلب لمساعدة المستخدمين على الجري بأمان وكفاءة، ويتيح لهم متابعة بيانات أدائهم من خلال تطبيق (HeyTap Health) للمزيد من التشجيع والحماس خلال التمرين.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم سوار (Oppo Band 2) ميزات لمراقبة الصحة الشاملة، إذ يتيح مراقبة ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم. ويشجع السوار المستخدمين على الالتزام بعادات نوم صحية من خلال ميزة (OSleep)، التي تساعد على تحديد جداول النوم وتراقب مراحل النوم ومستويات الأكسجين إلى جانب تقييم مخاطر الشخير.

وسيسهل سوار أوبو الذكي بلا شك على المستخدمين مراقبة الصحة الشاملة لتتبع النشاط البدني ومراقبة دورة النوم، بما يضمن لهم البقاء بصحة جيدة باستمرار والالتزام بقرارات وأهداف السنة الجديدة.

حاسوب (Oppo Air Pad) اللوحي

طوِّر جهاز (Oppo Air Pad) اللوحي لتقديم تجربة استخدام رائعة، ويمكن استخدامه كجهاز حاسوب محمول أو حتى بديلًا عنه، إذ يزن الجهاز 440 جرامًا فقط وصُمم وفق تقنية ثلاثية الأبعاد تعد الأولى من نوعها في قطاع التقنية، وتقنية الربط المعدني الحصرية، ليجمع بين الجمال والنحافة.

هذا ويتميز (Oppo Air Pad) بالكفاءة ويوفر أقصى قدر من السهولة والراحة في الاستخدام من خلال وظائف الاتصال الذكية وشاشته الكبيرة. ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على تجربة سلسة وأكثر كفاءة، مع ميزة مشاركة الاستخدام الجديدة، والتي تمكنهم من ربط جهاز (Oppo Air Pad) بجهاز آخر والعمل في وقت واحد. كما دُمجت ميزة سحب الملفات وإفلاتها حيث يمكن للمستخدمين تحريك الملفات والصور ونقلها إلى تطبيق آخر، بما يسهل أعمالكم ويضمن السرعة والكفاءة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من (Oppo Air Pad) في تحديد الأهداف وكتابة المهام والتخطيط لأيامهم، حيث سيستمتع المستخدمون بتجربة مماثلة للكتابة على الورق بفضل القلم الذكي الذي يمتلك قدرة استشعار ضغط تصل دقتها إلى 4096 درجة، فيما يبلغ مستوى حساسية ضغط الماء 5 جرام.

ومن الجدير بالذكر أن سعة البطارية الخاصة بجهاز (Oppo Air Pad) تبلغ 7,100 ميلي أمبير وتضمن شحنًا طويل الأمد بما يتيح للمستخدمين العمل بكفاءة وإنتاجية حتى أثناء تنقلهم دون أي مخاوف من نفاد شحن البطارية.

سماعات (Oppo Enco Buds 2) اللاسلكية

مع سماعات الأذن اللاسلكية (Oppo Enco Buds 2) من أوبو، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى تسجيلات البودكاست للحصول على التحفيز والإلهام، والإبحار في عوالم خيالية مع الكتب الصوتية، والهروب من الواقع والاستماع إلى نغماتهم المفضلة أو حتى إجراء مكالمات هاتفية من أي مكان بفضل ميزات السماعات المختلفة التي تضمن صوتًا واضحًا ومرتفعًا، وتتيح حتى 28 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع خاصية إلغاء الضوضاء المدمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتميز سماعات الأذن المحمولة من أوبو بمضخم صوت ديناميكي بوحدة 8 مليمتر مع غشاء مغطى بالتيتانيوم لتحسين الصوت العالي وتوسيع مدى الترددات العالية لصوت فائق الوضوح. كما تستطيع ميزة إلغاء الضوضاء التعرف على أصوات الناس وفصلها عن أي ضوضاء خلفية في الوقت الفعلي، بما يمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات واضحة على نحو مريح من أي مكان.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين التحكم في أجهزتهم من خلال وظائف اتصال وتحكم بسيطة وذكية مدمجة في سماعات الأذن، مما يزيد من استخدامات وميزات سماعات (Oppo Enco Buds 2).

وتوفر أوبو للمستخدمين كل ما يحتاجون إليه لبدء 2023 على نحو صحيح والالتزام بقرارات السنة الجديدة، مع مجموعة من منتجات إنترنت الأشياء المتقدمة والتي تشمل سوار (Band 2) لعشاق اللياقة البدنية، وجهاز (Pad Air) اللوحي لرواد الأعمال، وأخيرًا سماعات (Enco Buds 2) لعشاق الصوتيات.