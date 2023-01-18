تدعم هواتف سامسونج – خاصةً هواتف سلسلة جالاكسي – مجموعة واسعة من الميزات التي تجعلها من أفضل الهواتف في السوق. إذ يتوفر منها طرز متنوعة تتناسب مع الاستخدامات المختلفة، فمنها ما هو مناسب للعمل وأداء المهام المتعددة، ومنها ما يساعدك على تصوير مقاطع فيديو باحترافية ودقة عالية.

وسنعرض في هذا المقال مواصفات أفضل 5 هواتف سامسونج جالاكسي في عام 2023:

1- هاتف Galaxy S22 Ultra:

يضم هاتف سامسونج (جالاكسي إس22 ألترا) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.8 بوصات، ودقة 3088 × 1440 بكسل، وتدعم تقنية (+HDR10)، ومستوى سطوع قدره 1750 شمعة، وهذا يُبقي محتوى شاشة الهاتف واضحًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. من ناحيةٍ أخرى، يساعد معدل التحديث البالغ 120 هرتزًا في الحفاظ على عمر البطارية ويعزز أداء الهاتف خاصةً عند اللعب بألعاب الفيديو الحديثة.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8 Gen 1) من كوالكوم، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وأربعة خيارات من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

تتيح لك البطارية التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة استخدام الهاتف ليوم كامل لممارسة الأنشطة الكثيفة، كاللعب بأحدث الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 40 ميجابكسل.

يضم هذا الهاتف قلم S Pen مدمجًا يتميز بوقت استجابة سريع، ويمكن وضعه بسهولة في الجزء السفلي من الهاتف إن لم يكن قيد الاستخدام.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 719 دولارًا.

يُعد هاتف (Galaxy S22 Ultra) واحدًا من أفضل هواتف أندرويد المتاحة في السوق الآن، ومع ذلك، فإن هاتف Galaxy S23 الذي سيصدر قريبًا، سيضم مواصفات وميزات جديدة بالتأكيد. ويمكنك الاطلاع على جميع المعلومات حوله في مقال: كل ما تريد معرفته عن هواتف Galaxy S23 القادمة من سامسونج

2- هاتف Samsung Galaxy S22:

يضم هاتف سامسونج (جالاكسي إس22) شاشة بمقاس 6.1 بوصات، ويعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 1). وتبلغ سعة البطارية 3700 ميلّي أمبير/ الساعة تسمح لك بالعمل المكثّف على الهاتف لمدة تقارب أربع إلى خمس ساعات، وتستمر ليوم كامل مع الاستخدام الخفيف، لكن لا يمكنك استخدامه للألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة دون الاضطرار إلى وصله بالشاحن بعد مدة قصيرة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها 10 ميجابكسل. وهو أخف وزنًا بشكل ملحوظ من S22 Ultra، حيث يزن 168 جرامًا.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 514 دولارًا.

3- هاتف Samsung Galaxy S22 Plus

يُعد هاتف سامسونج (جالاكسي إس22 بلس) مجرد إصدار أكبر من S22 فهو يعمل بالمعالج نفسه ويضم الكاميرا نفسها. إلا أن شاشته بمقاس أكبر وهو 6.6 بوصات تقارب إلى حد كبير شاشة هاتف S22 Ultra، ولكن دقتها أقل بقليل، ومن غير المحتمل أن يلاحظ معظم الناس ذلك في الاستخدام اليومي.

يعمل هذا الهاتف ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، مما يجعل الهاتف يستمر بالعمل ليوم كامل من الاستخدام العادي.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 664 دولارًا.

4- هاتف Samsung Galaxy Z Fold4:

يُعد Galaxy Z Fold4 أفضل هواتف سامسونج للعمل وزيادة الإنتاجية، حيث يتميز بتصميم رائع قابل للطي، ويضم شاشة مزدوجة: الشاشة الأمامية بمقاس 6.2 بوصات، والشاشة الرئيسية بمقاس 7.6 بوصات بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا يتكيف وفقًا لما تفعله.

يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وإطار معدني (Armor Aluminium) قوي وخفيف الوزن مع +Gorilla Glass Victus يغطي الشاشة والخلفية لمزيد من المتانة.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة خيارات من الذاكرة الداخلية للتخزين، الأول: بسعة 256 جيجابايت، والثاني: 512 جيجابايت، والثالث بسعة 1 تيرابايت. وتبلغ سعة البطارية 4400 ميلّي أمبير/ الساعة.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 12 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل.

يدعم هذا الهاتف قلم S Pen، ولكن لا يوجد مكان مخصص لتخزينه. ويعمل Z Fold 4 بنظام تشغيل أندرويد 13، الذي يمنحك شريط مهام يعمل بطريقة مشابهة لشريط المهام الموجود في حواسيب ويندوز، للسماح بالتبديل السريع بين التطبيقات، ولكنه يختفي بسهولة عند الحاجة لذلك، على سبيل المثال: عند مشاهدة مقاطع الفيديو بملء الشاشة.

يمكنك استخدام ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في الشاشة غير المطوية وإضافة تطبيق رابع في الجزء العلوي. ويعمل Galaxy Z Fold 4 أيضًا مع وضع Samsung’s DeX، مما يحول هذا الهاتف إلى حاسوب مكتبي بالإضافة إلى توفير الوصول إلى Microsoft’s Xbox Games Pass.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 1584 دولارًا.

5- هاتف Galaxy Z Flip4:

يتميز Z Flip4 بإطار مسطح مما يمنحه جمالية أكثر مقارنة بالإطار الدائري للإصدار السابق Z Flip3، ويضم شاشة خارجية من نوع (AMOLED) وبمقاس 1.9 بوصة، ودقتها 260 × 512. أما الشاشة الداخلية فهي من نوع (AMOLED) وبمقاس 6.7 بوصات، ودقة 2640 × 1080، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هاتف (Z Flip4) بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Plus Gen 1)، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة خيارات من الذاكرة الداخلية للتخزين، الأول: بسعة 128 جيجابايت، والثاني: بسعة 256 جيجابايت، والثالث بسعة 512 جيجابايت.

يتميز هاتف Galaxy Z Flip4 ببطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة، وشحن سلكي بقوة 25 واطًا، مما يجعلك تشحن من 0 إلى 50% خلال ما يقارب 30 دقيقة. بالإضافة إلى دعم ميزة الشحن اللاسلكي السريع، وشحن PowerShare اللاسلكي.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ كلاهما بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. ويتيح مستشعر الكاميرا الرئيسية الحصول على لقطات أكثر سطوعًا بنسبة 65%، مما يُحسّن أداء الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 889 دولارًا.