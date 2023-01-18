آبل تعلن رسميًا عن الجيل الثاني من HomePod

أعلنت شركة آبل اليوم الأربعاء عن الجيل الثاني من مكبر الصوت الذكي، هوم بود (HomePod)، الذي لا يختلف في تصميمه عن الجيل الأول، الذي أُطلق قبل نحو 5 سنوات، ولكنه يقدم بعض التحسينات الأخرى.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان إن (HomePod) الجديد يدعم تقنية الصوت المكاني (Spatial Audio)، ويمكن استخدامه للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق توجيه الأوامر الصوتية إلى المساعد الذكي التابع للشركة، سيري.

وأضافت آبل أن مكبر الصوت الذكي الجديد يأتي باللون الأبيض، واللون الأسود الذي هو لون جديد مصنوع من قماش شبكي معاد تدويره بنسبة 100 في المئة، كما يأتي مع سلك للطاقة منسوج وبلون مماثل للجهاز.

وذكرت الشركة أن (HomePod) “يوفر جودة صوت لا تُصدّق، مع صوت جهير ثري وعميق وترددات عالية مذهلة”، كل ذلك بفضل مكبر الصوت (woofer) العالي السرعة المصمم خصيصًا للجهاز، والمحرك القوي، وميكروفون (bass-EQ) المدمج، والمجموعة المكونة من 5 سمّاعات (مجاهير) العالية التردد التي تميل نحو الأعلى.

ويمتاز الجهاز أيضًا بدعم تقنية استشعار النظام التي تسمح بتقديم صوت حسابي متقدم، وبدعم تقنية استشعار الغرفة التي تسمح بتحليل انعكاسات الصوت عن الأسطح القريبة ثم تكييفه في الوقت الفعلي لتقديم تجربة صوتية نقية.

ويدعم الجهاز تقنية أير بلاي (AirPlay) التي تسمح للمستخدمين بتشغيل الصوت ذاته على أكثر من مكبر، أو تشغيل أصوات مختلفة على مكبرات مختلفة، أو حتى استخدام الأجهزة لبث رسائل صوتية إلى الغرف الأخرى. كما يمكن للمستخدمين إنشاء نظام إستريو باستخدام مكبريْ (HomePod) في المكان ذاته.

وقالت آبل إن تقنية (Ultra Wideband) تسمح بمواصلة الاستماع إلى ما كان مُشغّلًا في هواتف آيفون على مكبر الصوت الذكي الذي يمكنه أيضًا الاقتران بسهولة بمنصة التلفزة (Apple TV 4K) لتجربة سينمائية منزلية قوية.

ويتيح (HomePod) للمستخدمين البحث عن أجهزتهم الضائعة، مثل: هواتف آيفون، وذلك من خلال ميزة (Find My)، كما يمكن استخدام سيري للاستعلام عن مكان الأصدقاء والأحباء الذين يختارون مشاركة مواقعهم.

ومع ميزة التعرف على الأصوات (Sound Recognition)، يمكن للجهاز الاستماع إلى إنذارات انبعاث الدخان أو أحادي أكسيد الكربون ثم إرسال إشعار مباشرةً إلى آيفون المستخدم، كما يمكن لمستشعر الحرارة والرطوبة المدمج قياس بيانات البيئات الداخلية، على نحو يسمح للمستخدمين بإنشاء أوامر آلية لإغلاق الستائر، أو تشغيل المروحة تلقائيًا عند الوصول إلى درجة حرارة معينة في الغرفة.

ويمتاز (HomePod) الجديد بدعم معياري الأجهزة المنزلية (Matter) و (Thread)، الأمر الذي يسمح له بالتحكم بكافة الأجهزة المنزلية الذكية التي تدعم هذين المعيارين.

وبهدف تأكيد التزامها بحماية خصوصية العملاء، قالت آبل إن جميع الاتصالات التي تجري عبر (HomePod) مشفرة تمامًا حتى أن الشركة نفسها لا تعرف محتواها.

هذا، ويمكن طلب مكبر الصوت الذكي الجديد من آبل اعتبارًا من اليوم على أن يبدأ بيعه في 3 شباط/ فبراير المقبل بسعر 299 دولارًا أمريكيًا.