5 طرق لتحسين جودة الصوت في هواتف سامسونج جالاكسي

تقدم شركة سامسونج في هواتف جالاكسي مجموعة من الإعدادات المتقدمة والميزات التي تُمكّنك من التمتع بصوت واضح وعالي الجودة سواء كنت تستخدم سماعات الأذن السلكية أو اللاسلكية. وللتحكم في تلك الإعدادات وتفعيل ميزات تحسين جودة الصوت؛ يمكنك اتباع الطرق أدناه:

1- تشغيل ميزة Adapt Sound:

أضافت سامسونج ميزة في هواتف جالاكسي الحديثة تُدعى (Adapt Sound) تتيح للمستخدم ضبط جودة الصوت حسب احتياجاته، كما تراعي مشكلة انخفاض القدرة على السمع مع التقدم في العمر. إذ تتيح هذه الميزة تخصيص إعدادات الصوت اعتمادًا على نتائج اختبار السمع المتوفر في الهاتف، أو اختيار إعداد مُجهّز سابقًا وفقًا للفئة العُمرية، وكل إعداد يعمل بطريقة مختلفة على النحو التالي:

للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا: يعزز الأصوات عالية التردد.

للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30-60 عامًا: يعزز الأصوات المتوسطة والعالية التردد.

للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا: يعزز الأصوات من جميع الترددات.

وللوصول إلى ميزة Adapt Sound في هواتف جالاكسي؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (الصوت والاهتزاز) Sound and vibration. انقر فوق خيار (جودة الصوت وتأثيراته) Sound quality and effects. انقر فوق Adapt sound، واختر الإعداد المناسب لك.

2- تنزيل تطبيق Sound Assistant:

يحتوي تطبيق (Sound Assistant) على بعض إعدادات الصوت المميزة، مثل ضبط مستوى الصوت في تطبيقات أندرويد بشكل فردي، وتبديل الأصوات بين سماعات الأذن اليمنى واليسرى. يمكنك تنزيل التطبيق في هاتفك، والاستفادة من الميزات التي يوفرها.

هذا التطبيق متوفر لمُستخدمي سلسلة هواتف جالاكسي من سامسونج في متجر جالاكسي.

3- تخصيص مُعادل الصوت Equalizers:

مُعادلات الصوت Equalizers الموجودة في الهواتف الذكية ليست ميزة جديدة، لذلك عادة ما تأتي العديد من سماعات الأذن اللاسلكية العالية الجودة مع معادل الصوت الخاص بها لتمكين المستخدمين من تخصيص الصوت حسب رغباتهم.

في هواتف جالاكسي يمكنك ضبط مُعادل الصوت لتحسين الصوت باتباع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (الأصوات والاهتزازات) Sounds and vibrations. انقر فوق خيار (جودة الصوت وتأثيراته) Sound quality and effects ثم فوق (المعادل) Equalizer.

يمكنك اختيار أحد الإعدادات المُوجودة: Normal، أو Pop، أو Classic، أو Jazz، أو Rock. وكل إعداد منها مصمم لضبط الصوت بطريقة معينة عند تشغيل نوع الموسيقى الخاص به. بالإضافة إلى تلك الإعدادات، يوجد إعداد مخصص لضبط المُعادل (9-band EQ)، وهو الإعداد الأنسب لمن هم على دراية بكيفية ضبط التردد.

4- تفعيل خاصية Dolby Atmos:

يمكن لأي شخص يمتلك هاتف جالاكسي حديث وسماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds المتوافقة مع خاصية Dolby Atmos تمكين هذه الخاصية في مقاطع موسيقية مختارة وفي خدمات البث المختلفة، مثل: Disney Plus و HBO Max وغيرها. إذ تمنحك خاصية Dolby Atmos صوت ثلاثي الأبعاد وذو جودة عالية بدون تشويش، ويمكنك تفعيلها في ألعاب الهاتف أيضًا.

ولتشغيل Dolby Atmos في هواتف جالاكسي وسماعات الأذن اللاسلكية المدعومة بهذه الخاصية، اتبع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (الأصوات والاهتزازات) Sounds and vibrations. انقر فوق خيار (جودة الصوت والمؤثرات) Sound quality and effects. مرر إصبعك فوق زر التبديل الموجود بجوار خاصية Dolby Atmos لتفعيلها.

أضافت سامسونج تقنية 360 Audio إلى أنواع معينة من سماعات الأذن اللاسلكية، وهذه التقنية تدعم خاصية multi-channel sound وخاصية Dolby Atmos. أما أنواع السماعات المدعومة فهي:

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds2 Pro

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds2.

5- تفعيل خاصية UHQ Upscaler لتحسين الصوت في سماعات الأذن السلكية:

يساعد اتباع الطرق السابقة في الحصول على صوت عالي الجودة في سماعات الأذن اللاسلكية، فإذا كنت من مُستخدمي السماعات السلكية، فإليك كيفية الحصول على صوت عالي الجودة:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (الأصوات والاهتزاز) Sounds and vibration. انقر فوق خيار (جودة الصوت والتأثيرات) Sound quality and effects. مرر إصبعك فوق زر التبديل الموجود بجوار خاصية UHQ Upscaler لتفعيلها.

تُساعد خاصية UHQ Upscaler في رفع مستوى دقة الصوت للمقاطع الصوتية، ومقاطع الفيديو عند الاستماع إليها من خلال سماعات الأذن السلكية.