مايكروسوفت تعتزم إضافة ChatGPT إلى خدمتها السحابية قريبًا

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء إنها تعتزم قريبًا إضافة روبوت الدردشة الذائع الصيت (ChatGPT) التابع لشركة (OpenAI) إلى خدمة الحوسبة السحابية (Azure)، وذلك في إطار العلاقة القائمة بين الشركتين ووسط أنباء عن سعي عملاقة البرمجيات الأمريكية إلى الحصول على حصة كبرى في شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت مايكروسوفت في منشور على مدونتها عن توفر خدمة (Azure OpenAI) على نطاق واسع، بعد أن كانت متاحة لمجموعة محدودة من العملاء منذ الكشف عنها في عام 2021.

وأوضحت الشركة أن الخدمة ستوفر لعملاء خدمتها السحابية الوصول إلى أدوات (OpenAI) المختلفة، مثل: نموذج اللغة (GPT-3.5) الذي يعتمد عليه روبوت الدردشة (ChatGPT)، بالإضافة إلى نموذج (Dall-E) لتحويل النصوص إلى صور. وسيتيح ذلك لعملاء (Azure) استخدام منتجات (OpenAI) في تطبيقاتهم الخاصة التي تعمل في السحابة.

وأفاد موقع (SEMAFOR) في وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري نقلًا عن مصادر مطلعة بأن مايكروسوفت تُجري محادثات لاستثمار 10 مليارات دولار أمريكي في (OpenAI) على مدار عدة سنوات. وقالت المصادر إن التمويل سيُقدِّر قيمة الأخيرة بنحو 29 مليار دولار أمريكي، ويشمل هذا المبلغ الاستثمار الجديد من مايكروسوفت.

وتتطلع مايكروسوفت، التي هي بالفعل شريكة في (OpenAI) بفضل استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في عام 2019، إلى تعزيز حضورها في سوق أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف جعل منتجاتها أقْدَر على المنافسة مع جوجل وأمازون، وميتا.

ووفقًا لتقرير من موقع (The Information)، تختبر مايكروسوفت منذ مدة دمج تقنيات (OpenAI) في حزمة تطبيقاتها المكتبية: وورد (Word)، وبوربوينت (PowerPoint)، وآوتلوك (Outlook).

كما تخطط الشركة أيضًا لإطلاق نسخة من متصفح الويب التابع لها بينج (Bing) تستخدم (ChatGPT) للإجابة عن استعلامات البحث. وقد تكون هذه الميزة الجديدة متاحة مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.

وفي خبر منفصل، أعلنت شركة ديب مايند (DeepMind)، التابعة لشركة جوجل، أنها قد تطلق منافسًا لـ (ChatGPT) قريبًا، ووعدت بأن يكون منتجها أكثر أمانًا.