كيف تستخدم واتساب لتدوين الملاحظات أو الدردشة مع نفسك؟

طرحت خدمة التراسل الفوري واتساب خلال الأيام الماضية ميزة جديدة تتيح لك إرسال رسائل لنفسك، وهي ميزة ينتظرها مستخدمو التطبيق منذ فترة، حيث إنها متاحة في بعض تطبيقات التراسل الشهيرة مثل: تيليجرام، و Signal منذ فترة طويلة، وكذلك في تطبيقات العمل مثل: (سلاك) Slack.

أولًا؛ لماذا تحتاج إلى إرسال رسائل لنفسك في واتساب؟

يجد الكثير من الأشخاص أنه من المفيد تدوين الملاحظات، أو حفظ عناوين URL التي قد يحتاجونها في رسالة لأنفسهم؛ حيث يمكنهم العودة إليها لاحقًا بسهولة، كما في تطبيق تيليجرام، و Signal، وكذلك تطبيق العمل (سلاك) Slack.

كما ستكون هذه الميزة مفيدة جدًا أيضًا لمشاركة الملفات مع نفسك من جهاز إلى آخر، فعلى سبيل المثال: يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك مع الحاسوب الخاص بك من خلال إرسال الصورة لنفسك في واتساب من هاتفك وحفظها في الحاسوب باستخدام إصدار الويب من واتساب.

حيث ستكون الرسائل المرسلة إلى نفسك مرئية عبر جميع أجهزتك المرتبطة، لذلك ستكون هذه الميزة رائعة لمشاركة الملفات عبر هذه الأجهزة بسهولة. من المعروف أن مشاركة الملفات من أندرويد إلى ماك، أو من ويندوز إلى آيفون أمر مزعج، ويمكن أن يؤدي استخدام تطبيق مثل واتساب إلى جعل هذه العملية أكثر سلاسة.

ثانيًا؛ كيفية مراسلة نفسك في واتساب:

تعمل ميزة مراسلة نفسك في واتساب بشكل مشابه لبدء أي محادثة أخرى في التطبيق. لبدء محادثة مع نفسك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة بدء محادثة جديدة الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

ستجد جهة الاتصال الشخصية الخاصة بك ظاهرة في أعلى قائمة جهات الاتصال، وأسفلها تسمية توضيحية (راسل نفسك) Message yourself، اضغط عليها لبدء المراسلة.

بعد الضغط على جهة اتصالك ستجد الشكل والخصائص نفسها مثل الدردشات العادية، ولكن ستظهر تسمية توضيحية مختلفة للدردشة، حيث ستجد عبارة (راسل نفسك) Message yourself تحت اسم جهة اتصالك كما يظهر في لقطة الشاشة.

ملاحظة: ستكون الرسائل المرسلة إلى نفسك مشفرة تمامًا مثل الدردشات العادية، حيث يعتمد واتساب على ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption لتأمين المحادثات، وبذلك لا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة رسائلك التي ترسلها لنفسك.

ثالثًا، إنشاء مجموعة واتساب جديدة لمراسلة نفسك:

يمكنك إنشاء مجموعة جديدة في واتساب لمراسلة نفسك عبرها أيضًا، وهذه الطريقة ستتيح تخصيص مراسلاتك لنفسك، قد تخصص دردشة لرسائل العمل، والدردشة الأخرى للرسائل الشخصية.

لإنشاء مجموعة واتساب جديدة لمراسلة نفسك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (مجموعة جديدة) New Group.

أضف شخصًا واحدًا إلى هذه المجموعة الجديدة التي تقوم بإنشائها، يمكن أن يكون أي شخص أو صديق مقرب أو رقمك الثانوي. بعد ذلك أعطي اسمًا للمجموعة.

بمجرد إنشاء المجموعة الجديدة، اضغط على اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

في صفحة إعدادات المجموعة، مرر للأسفل حتى تصل إلى قائمة المشاركين، وهنا اضغط مطولاً على اسم المشارك الثاني، ثم اضغط على خيار حذفه من المجموعة.

اضغط على خيار (موافق) Ok في النافذة المنبثقة لتأكيد الإجراء.

وكما تلاحظ في لقطات الشاشة السابقة؛ ستصبح أنت المشارك الوحيد في هذه المجموعة، ويمكنك استخدامها لتدوين الملاحظات، وحفظ الروابط ومقاطع الفيديو للوصول إليها لاحقًا، وكذلك مشاركة الملفات عبر أجهزتك.

رابعًا؛كيفية إعادة توجيه رسالة لنفسك:

يمكنك إعادة توجيه الرسائل من دردشة فردية أو جماعية إلى نفسك، وكما هو الحال في الدردشات العادية ستجد الرسالة المُعاد توجيهها في الدردشة مع نفسك مميزة بعبارة (رسالة مُعاد توجيها) Forwarded message.