سامسونج تكشف عن محرّك أقراص صلبة جديد عالي الأداء

أعلنت شركة سامسونج عن جاهزيتها لإنتاج محرّك الأقراص الصلبة (PCIe 4.0 NVMe SSD) العالي الأداء.

وقالت الشركة إن جهاز (PM9C1a) المزوّد بوحدة تحكّم جديدة تعتمد على تقنية معالجة 5 نانومتر المتطوّرة من سامسونج، وذاكرة فلاش (V-NAND) من الجيل السابع، سيوفّر أداءً فائقًا في مهام الحوسبة والألعاب على أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة.

وقال يونغ هو سونغ، نائب الرئيس التنفيذي لمنتجات وتطوير حلول الذاكرة في شركة سامسونج للإلكترونيات: “في إطار التزامنا بابتكار تقنيات تخزين رائدة تلبي المتطلبات الجديدة والمتغيرة في السوق، مع مواصلة تعزيز ابتكارات أقراص الحالة الصلبة (SSD)، يقدّم محرّك (PM9C1a) الجديد مزيجًا قويًا من الأداء الفائق مع كفاءة كبرى في استهلاك الطاقة والأمان، وهي أكثر الصفات أهمية لدى مستخدمي أجهزة الحاسوب الشخصية”.

ويتميز محرّك الأقراص الصلبة (PM9C1a SSD) بسرعات عالية المستوى، بما يجعله مثاليًا للاستخدامات اليومية، فضلًا عن قدرته العالية على دعم تطبيقات الحوسبة وأكثر الألعاب تطلبًا.

وبفضل واجهة الاستخدام (PCIe 4.0) يقدّم جهاز (PM9C1a) من سامسونج سرعة قراءة تسلسلية أكبر بنسبة 1.6 مرة، وكتابة تسلسلية أسرع بنسبة 1.8 مرة من محرّك الأقراص السابق (PM9B1)، حيث تصل سرعة القراءة إلى 6,000 ميجابايت في الثانية وسرعة الكتابة إلى 5,600 ميجابايت في الثانية. وإضافة إلى ذلك، تدعم سرعات القراءة والكتابة العشوائية إنجاز ما يصل إلى 900 ألف ومليون عملية إدخال في الثانية، على التوالي.

كما يوفّر جهاز (PM9C1a) كفاءة كبرى في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 70 في المئة لكل واط، مقارنة بالطراز السابق، وهذا يعني قدرة محرّك الأقراص الصلبة الجديد على التعامل مع القدر نفسه من المهام باستهلاك طاقة أقل على نحو ملحوظ. وبالإضافة إلى ذلك، عند تحويل الحاسوب المحمول إلى وضع الاستعداد، يستخدم محرّك الأقراص الصلبة الجديد طاقة أقلّ بنسبة 10 في المئة تقريبًا.

ومن جهة أخرى، يتميز جهاز (PM9C1a) الجديد بمستوى أمان قويّ يلبي الاحتياجات الأمنية المتزايدة، حيث يدعم محرّك الأقراص الجديد معيار أمان محرّك تعريف الجهاز (DICE) الذي وضعته مجموعة الحوسبة الموثوقة (TCG)، وهي مجموعة دولية تعمل على تطوير معايير مفتوحة لأمن الحوسبة.

ويقوم معيار (DICE) بإنشاء مفاتيح تشفير آمنة داخل محرّك الأقراص الصلبة، بما يتيح تعريف الجهاز للحماية من هجمات سلسلة التوريد والهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات عبر نقاط الضعف في شبكات الموردين التابعة لها، بالإضافة إلى منع العبث بالبرامج الثابتة.

وستتوفّر محرّكات الأقراص الصلبة (PM9C1a SSD) من سامسونج بسعات تخزين: 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت بمواصفات بطاقات (M.2) للتوسعة الداخلية بأبعاد مختلفة: 22 مم × 30 مم، 22 مم × 42 مم، 22 مم × 80 مم.