داروين بوكس ومايكروسوفت تكشفان عن شراكة لرسم ملامح مستقبل العمل

أعلنت داروين بوكس (DarwinBox)، منصة تقنية الموارد البشرية السريعة النمو والعضو في نادي الشركات العالمية العملاقة (يونيكورن)، اليوم عن تعاونها مع مايكروسوفت لتزويد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بالأدوات المناسبة للنجاح في ظل مشهد عمل سريع التطور.

ومن المتوقع أن تنطوي الشراكة على تكامل واسع ما بين مفاهيم داروين بوكس الرائدة وأنظمة وبرمجيات مايكروسوفت، إلى جانب ابتكار حلول ترتقي بتجارب فرق العمل ومهاراتهم.

وإضافة إلى الجهود الابتكارية المشتركة، حرصت شركة مايكروسوفت على ضخ استثمارات لامتلاك حصة من أسهم داروين بوكس، وذلك ضمن جهودها الرامية لتمكين المؤسسات من متابعة جهود وأداء فرق عملها عبر منصة موحدة.

ولا شك أن الشراكة ستسهم بتسريع وتيرة الوصول إلى الأسواق التي تعمل بها منصة تقنية الموارد البشرية الرائدة، وتعزز قدرتها على تمكين المؤسسات من اكتشاف إمكانات فرق عملها.

وتدعم منصة داروين بوكس لإدارة الموارد البشرية (HCM) القائمة على السحابة أقسام الموارد البشرية في المؤسسات والشركات لإدارة المواهب لديها على نحو أفضل من خلال استخدام التقنيات المتطوّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتوفير تجربة عصرية تعود بالفائدة على كافة الموظفين.

وتمتلك الشركة قاعدة عملاء تضم ما يزيد على 750 شركة توفر من خلالها خدمات لنحو 2 مليون موظف في جميع أنحاء العالم. ومنذ انضمامها إلى نادي شركات اليونيكورن عبر تحقيق النجاح في جولة تمويل من الفئة D في كانون الثاني/ يناير 2022، سجلت داروين بوكس نموًا في الإيرادات بمقدار 2.6 ضعف، وصاحب ذلك ارتفاع في تعداد فريق عملها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 240 في المئة، حيث افتتحت حديثًا مقرًا جديدًا لها في مركز دبي المالي العالمي.

وفي هذا السياق، قال جايانت باليتي، الشريك المؤسس لمنصة داروين بوكس: “لطالما كانت علامة مايكروسوفت التجارية ونموذج عملها الاستثنائي محط احترام وتقدير لنا في داروين بوكس. لا سيما أننا نمتلك رؤية متطابقة تتمثل في تبني إستراتيجية تهدف إلى مساعدة عملائنا على إطلاق العنان لخبرات فرق عملهم والارتقاء بإنتاجيتها نحو آفاق غير مسبوقة. ونحن متشوقون لهذه الشراكة التي ستتيح لنا ابتكار حلول رائدة لتطوير علاماتنا التجارية، ومن ثَم نقل هذه الحلول لعملائنا على مستوى العالم”.

وتدعم داروين بوكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية رائدة مثل نون (Noon.com)، ومسافي، وألف للتعليم وريتيلو وموبايلي تك وسيبكو وايوا وشالينا للرعاية الصحية وفودكس، فضلًا عن دعم عمليات مختارة لكل من مصرف الراجحي ومجموعة اللولو.

كما توفّر المنصة خدماتها لمجموعة من العلامات التجارية الرائدة عالميًا من قبيل نيفيا وستاربكس ودومينوز وسيفورا وسواروفسكي وأديداس وزارا ولاكوست وكالفن كلاين وأكسا وطوكيو وسينيا وتي سيستمز.

ومن جهته، قال باكو سالسيدو، مدير العام لوحدة المؤسسات في مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن الشركات الناشئة على امتداد دولة الإمارات حريصة على ابتكار طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية. ويسرنا أن نواصل دعم هذه المؤسسات عبر شراكات استثنائية منها ’داروين بوكس‘، الشركة العالمية الرائدة التي استطاعت إعادة صياغة تجربة الموظف بالكامل باستخدام تقنيات متطورة. ولا شك أن هذا التعاون يرتكز على مساعينا المشتركة لابتكار أدوات تمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من تعزيز إنتاجيتها وتخفيف أعبائها التشغيلية”.

وعبر هذه الشراكة، سيتسنى لشركة داروين بوكس تزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بحلول وعروض وخدمات استثنائية. كما ستتبنى الشركة حلول وبرمجيات مايكروسوفت أزور بهدف تحسين قدرات منصة الموارد البشرية (HCM) التابعة لها والقائمة على منظومة البرمجيات كخدمة.

هذا وتواصل منصة داروين بوكس المخصصة بالمقام الأول للأجهزة المتحركة، تعزيز تجارب الموظف وتخصيصها من خلال إدراج عمليات الموارد البشرية ضمن سير العمل باستخدام تطبيقات الأعمال مايكروسوفت داينمكس 365 (Dynamics 365) وأوفيس 365 (Office365) ومن ذلك: مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams) وفيفا (Viva) وأكتيف دايركتوري (Active Directory).

كما استفادت داروين بوكس من برمجيات باور بي آي للارتقاء بقدرات محرك التحليلات التنبؤية المستند إلى الذكاء الاصطناعي التابع لها، وذلك بهدف إنشاء بيانات غنية بالتحليلات البصرية، ومساعدة فرق العمل التابعة لعملائها من المؤسسات، على استخدام البيانات على نحو أكثر فاعلية ومن ثم اتخاذ أسرع القرارات. ومن المتوقع أن يطلق هذا التعاون الإستراتيجي العنان لمجموعة واسعة من حلول إدارة القوى العاملة، وإدارة كشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، واستقطاب المهارات.