أفضل 7 تطبيقات لمُحبي قراءة الكتب

إن كنت من مُحبي قراءة الكتب، فهناك العديد من التطبيقات المُصممة خصوصًا لمُحبي الكتب، لمساعدتهم في العثور على كتب جديدة، والتواصل مع الآخرين. وهذه التطبيقات تمنحك تجربة قراءة مختلفة عمّا تقدمه الكتب الورقية. وفيما يلي سنذكر 7 من تلك التطبيقات:

1- تطبيق Wattpad:

إذا مللت من قراءة الكتب الورقية، فيمكنك تجربة استخدام تطبيق Wattpad الذي يمزج بين التواصل الاجتماعي والقراءة، فمن خلاله يمكنك التفاعل مع القُرّاء الآخرين بكتابة تعليق في قسم معين، أو عند جملة معينة داخل كتاب.

كما يمكن للكُتّاب التواصل مباشرة مع القُرّاء. بالإضافة إلى أن هذا التطبيق يُشجّع القُرّاء على المشاركة في مسابقات الكتابة، ونشر قصصهم الخاصة.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Goodreads:

هو تطبيق اجتماعي لمُحبي الكتب، يُتيح لك الانضمام إلى المجتمعات الموجودة فيه، ومتابعة الكُتّاب، وقراءة المُراجعات. وبمجرد أن تبدأ في قراءة الكتب باستخدام Goodreads، ستظهر لك توصيات حول كتب أخرى مناسبة لاهتماماتك.

تطبيق Goodreads تابع لشركة أمازون، وهذا يُتيح لك الوصول إلى قائمة الكتب في Goodreads عبر جهاز Kindle المخصص للقراءة عند تسجيل الدخول إلى حسابك في أمازون.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Inkitt:

هو تطبيق صُمّم خصيصًا لقراءة القصص الخيالية بأنواعها المختلفة، وهو تابع لدار نشر تساعد الكُتّاب في نشر رواياتهم. ومُعظم الكتب المتوفرة من أعمال كُتّاب مُستقلين.

تطبيق Inkitt مخصص للقراءة فقط ولا يوفر مساحة للتواصل الاجتماعي بين مُستخدميه على عكس Goodreads. ويتميز بأنه يمنح المستخدمين إحصائيات شهرية وأسبوعية حول الكُتب المقروءة، ويتيح إنشاء قائمة بالكتب التي ترغب في قراءتها.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Leio:

هو تطبيق مخصص لتتبُّع القراءة، فهو يُتيح لك تدوين كل ما يتعلق بالكتب التي تقرؤها. ويحتوي أيضًا على ميزة تتبع الوقت، التي تُمكّنك من معرفة المدة التي استغرقتها لإنهاء كتاب.

بمجرد إضافة البيانات عن الكتب التي تقرأها، يساعدك Leio في تحليل أنماط القراءة الخاصة بك. ويمكنك استخدام ميزة (الأهداف) Goals المتوفرة في التطبيق؛ لتحديد أهدافك الخاصة في مجال قراءة الكتب، كزيادة وقت القراءة، أو إنهاء قراءة عدد معين من الكتب في فترة زمنية معينة.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Serial Reader:

يضم هذا التطبيق كتب باللغة الإنجليزية من الأدب الكلاسيكي، مُقسمة إلى أجزاء صغيرة لقراءة جزء واحد يوميًا في 20 دقيقة. وهذا يتناسب مع الأشخاص المبتدئين في مجال قراءة الكتب. والذين يجدون صعوبة في قراءة كتاب لفترة طويلة، يمكن أن يساعد هذا التطبيق في تكوين عادة قراءة يومية.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك.

6- تطبيق Litsy:

هو تطبيق سهل الاستخدام يتيح لك مشاركة كتبك المفضلة مع الأصدقاء والعائلة ونشر المراجعات عن الكتب التي قرأتها. كما يمكنك المشاركة في النقاشات الجماعية حول الكتب.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

7- تطبيق Blinkist:



هو تطبيق مخصص للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا كافيًا للقراءة. فهو يوفر ملخصات للكتب، وكل مُلخص يسمى blink ويمكنك إما قراءته أو الاستماع إليه في 15 دقيقة.

هذا التطبيق متاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك.