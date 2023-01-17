آبل تعلن عن Mac mini الجديد وMacBook Pro بشريحتي M2 Pro وM2 Max
أجهزة محمولة

آبل تعلن عن Mac mini الجديد وMacBook Pro بشريحتي M2 Pro وM2 Max

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كشفت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن حاسوبها الجديد ماك ميني (Mac Mini) الذي يأتي بطرازين من حيث الشريحة، الأول: يحوي شريحة (M2)، والآخر: يحوي شريحة (M2 Pro) التي أُعلن عنها اليوم أيضًا.

وقالت آبل إنه مع شريحة (M2) أصبح (Mac mini) أقوى وبسعر يبدأ من 599 دولارًا أمريكيًا. وأضافت أن الحاسوب يُقدِّم مع شريحة (M2 Pro) أداءً جديدًا “يتيح لأول مرة للمستخدمين تشغيل مهام عالية الأداء لم يسبق تصوّرها في هذا التصميم الصغير”.

آبل تعلن عن Mac mini الجديد وMacBook Pro بشريحتي M2 Pro وM2 Max

ووفقًا للشركة، يقدم حاسوب (Mac mini) المزود بشريحة (M2) وشريحة (M2 Pro) أداءً أسرع، وذاكرة موحدة كبرى، واتصالًا متطورًا يدعم ربطه بشاشتين لطراز (M2)، وبثلاث شاشات لطراز (M2 Pro).

وقالت آبل إن الحاسوب يقدم “تجربة جهاز مكتبي استثنائية حين ربطه بشاشة (Studio Display) وملحقات ماجيك”. ومع قوة نظام التشغيل (macOS Ventura) وسهولة استخدامه، ستتيح هذه التجربة للمستخدمين مستويات جديدة من الانتاج والإبداع.

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ويمكن للعملاء طلب طرازي (Mac mini) الجديدين اليوم، مع بدء طرحه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.

Mac mini

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MacBook Pro

وبالإضافة إلى الحاسوب المكتبي الجديد، أعلنت آبل أيضًا عن حاسوبها المحمول (MacBook Pro) مع شريحتي (M2 Pro) و (M2 Max) الجديدتين.

وقالت الشركة إن الحاسوب الجديد يعمل بفضل الشريحتين الجديدتين، اللتين وصفتهما بأنهما أقوى الشرائح وأكثرها كفاءة في العالم لأجهزة الحاسوب المحمولة الاحترافية، على إنجاز المهام الاحترافية التي تتطلب أداءً عاليًا مثل معالجة التأثيرات بسرعة تبلغ 6 أضعاف مقارنةً بأسرع جهاز (MacBook Pro) قائم على معالجات إنتل.

آبل تعلن عن Mac mini الجديد وMacBook Pro بشريحتي M2 Pro وM2 Max

وبناءً على توفير الطاقة “غير المسبوق” لشرائح آبل سيليكون، قالت آبل إن عمر البطارية في (MacBook Pro) أصبح الآن يصل إلى 22 ساعة، “وهذا أطول عمر للبطارية في جهاز ماك على الإطلاق”.

ولتحسين الاتصال، يدعم الحاسوب الجديد شبكة (Wi-Fi 6E)، بما يصل إلى ضعف سرعة الجيل السابق، وكذلك منفذ (HDMI) متقدم يدعم لأول مرة شاشات بدقة 8K.

وبفضل الذاكرة الموحدة التي تصل سعتها إلى 96 جيجابايت في طراز (M2 Max)، يمكن للمصممين العمل على مشاهد كبيرة جدًا يتعذر على حواسيب ويندوز تشغيلها.

وقالت الشركة إن الميزات “التي لا مثيل لها لجهاز (MacBook Pro)” تكتمل مع شاشة (Retina Liquid XDR) الشهيرة، ومجموعة واسعة من خيارات الاتصال، وكاميرا فيس تايم بدقة 1080p، ونظام صوت من 6 مكبرات، وميكروفونات تضاهي بجودتها الإستديوهات الاحترافية.

واعتبارًا من اليوم يمكن للعملاء طلب جهاز (MacBook Pro) الجديد بمقاس 14 بوصة ومقاس 16 بوصة، على أن يبدأ بيعه يوم الثلاثاء المقبل. وذلك بسعر يبدأ من 1,999 دولارًا أمريكيًا لطراز 14 بوصة مع شريحة (M2 Pro)، وبسعر يبدأ من 3,099 دولارًا أمريكيًا مع شريحة (M2 Max). أما طراز 16 بوصة مع شريحة (M2 Pro) فيبدأ سعره من 2,499 دولارًا أمريكيًا، وبسعر يبدأ من 3,499 دولارًا مع شريحة (M2 Max).

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