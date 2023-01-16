ويسترن ديجيتال تعرض حلولها المتطورة والذكية في إنترسك دبي 2023

قالت شركة ويسترن ديجيتال إنها ستعرض أحدث حلول الفيديو الذكية لديها في معرض “إنترسك” الذي سيُقام في دبي، وسيتمكن الزوار من رؤية ابتكارات الشركة في فئة حلول التخزين ذات السعة الضخمة والأداء المتطور التي تمكّن مسجّلات وأجهزة وخوادم الفيديو الذكية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وستقدّم ويسترن ديجيتال هذه الحلول ضمن عرض مباشر وتضم محركات الأقراص الصلبة الجديدة (HDD) المزودة بأحدث التقنيات، مثل: (OptiNAND)، و PMR (ePMR)المدعمة بالطاقة والمشغل الثلاثي المراحل (TSA) وتقنية (HelioSeal) لتقديم أعلى مستوى تسجيل مغناطيسي تقليدي في القطاع يبلغ 2.2 تيرابايت لكل قرص، مما يوفر محركات أقراص ثابتة (HDD) سعتها 22 تيرابايت لعملاء الشركة.

وستشمل منتجات ويسترن ديجيتال المعروضة سلسلة محركات الأقراص الصلبة (HDD) الجديدة بسعة 22 تيرابايت المصممة خاصةً لتطبيقات الفيديو الذكية، وتتضمن ثلاثة حلول هي: (WD Purple Pro HDD)، و (WD Purple HDD)، وبطاقة (WD Purple microSD).

وتوفر هذه الأجهزة كفاءة محسّنة لتشغيل الفيديو بصورة عامة وتخزينًا موثوقًا اختُبر من حيث التوافق على مجموعة واسعة من أنظمة الفيديو الذكية.

وحُسِّنت محركات أقراص (WD Purple Pro) للتعامل مع ما يصل إلى 64 كاميرا عالية الدقة أحادية البث، بالإضافة إلى العديد من الكاميرات الحديثة والذكية التي تنقل التدفقات المتعددة.

وتوفر محركات الأقراص هذه موثوقية عالية مع متوسط الوقت بين حالات الفشل الذي يصل إلى 2.5 مليون ساعة لحلول الفيديو الذكية المتقدمة والتي تعمل في بيئات عمل على مدار الساعة.

وعلاوةً على ذلك، ستعرض الشركة محركات الأقراص الصلبة (Ultrastar DC HC570) بسعة 22 تيرابايت مع مستوى تسجيل مغناطيسي تقليدي رائد في القطاع لدعم مزودي الخدمات السحابية وخدمات المراقبة بالفيديو ومزودي خدمات الاتصالات وشركات تثبيت وتركيب الأنظمة.

وتوفر محركات الأقراص هذه أعلى مستوى تسجيل مغناطيسي في القطاع، حيث تساعد العملاء على تخزين المزيد من البيانات ومقاطع الفيديو في المكان نفسه وتخفّض التكلفة الإجمالية للملكية وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وإضافةً إلى ذلك، تضم محركات أقراص (Ultrastar HDD) الجديدة سعة 22 تيرابايت خاصية (OptiNAND) التي تجمع بين الأداء الرائد لوضع ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة (WCE) وحماية البيانات في وضع إلغاء تفعيل ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة، مما يوفر أفضل مستوى عمل في كلا الحالتين دون أي تأثيرات على الأداء.

وسيشهد زوار منصة ويسترن ديجيتال (S1-J11) أيضًا عرضًا حيًا لنظام منصة التخزين (Ultrastar Data102)، الذي يلبي احتياجات التخزين المطلوبة لدى عملاء الشركات الكبيرة ومصنّعي المعدات الأصلية للتخزين ومزوّدي الخدمات السحابية، وكذلك الموزعين وشركات تثبيت الأنظمة الذين يحتاجون إلى محركات أقراص صلبة مشتركة وكثيفة الجهد.

وبفضل تقنيتيّ (IsoVibe) و(ArcticFlow) اللتين تعملا على تشغيل محرك الأقراص الموثوق وخفض حرارته، توفر تقنية (Data102) ما يصل إلى 2.2 بيتابايت من التخزين الخام في (4U) باستخدام محركات الأقراص الثابتة لدى الشركة التي تبلغ سعتها 22 تيرابايت وتمتلك تصميم صغير الحجم وفعّال.

تجدر الإشارة إلى أن معرض “إنترسك” يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 17 وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2023.