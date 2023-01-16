كيفية إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية في آيفون 

يمكنك إخفاء التطبيقات غير المستخدمة من الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون سواء كانت تطبيقات آبل الرئيسة أو تطبيقات تابعة لجهة خارجية. لكن لا يمكنك إلغاء تثبيت تطبيقات آبل من آيفون، إلّا أن إزالتها من الشاشة الرئيسة يسمح لك بتنظيم الشاشة للوصول بسرعة إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.

وفيما يلي سنوضح كيفية إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 14 أو أي إصدار أحدث:

أولًا؛ كيفية إخفاء تطبيق واحد من الشاشة الرئيسية:

لإخفاء تطبيق واحد من الشاشة الرئيسية في آيفون؛ اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط باستمرار فوق أيقونة التطبيق الذي ترغب في إخفائه.

2- ستظهر لك قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات التي ستختلف اعتمادًا على التطبيق.

3- اضغط فوق خيار (إزالة التطبيق) Remove App، وهو الخيار الوحيد الذي سيظهر باللون الأحمر.

4- ستظهر لك رسالة تأكيد تحتوي على عدّة خيارات. اضغط فوق خيار (إزالة من الشاشة الرئيسية) Remove from Home Screen.

سيبقى التطبيق مثبتًا في هاتف آيفون الخاص بك، ولكن ستختفي أيقونته من الشاشة الرئيسية أو أي مجلدات موجودة في صفحات الشاشة الرئيسية.

ثانيًا؛ كيفية إخفاء عدّة تطبيقات من الشاشة الرئيسية في الوقت نفسه:

لإخفاء عدّة تطبيقات في الوقت نفسه من الشاشة الرئيسية في آيفون؛ اتبع الخطوات التالية:

1- اضغط فوق مساحة فارغة في أي صفحة في الشاشة الرئيسية، سيؤدي هذا إلى جعل أيقونات التطبيقات تهتز، وستُضاف دائرة صغيرة إلى الزاوية اليُسرى العلوية لكل منها.

2- ابحث عن أول تطبيق تريد إخفاءه وانقر فوق الدائرة.

3- ستظهر لك قائمة تحتوي على مجموعة من الخيارات.

4- اضغط فوق خيار (إزالة من الشاشة الرئيسية) Remove from Home Screen.

5- بمجرد إزالة التطبيق، ستعود تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية مع استمرار اهتزاز أيقونات التطبيقات.

6- كرر الخطوات السابقة نفسها لكل تطبيق تريد إزالته. وعند الانتهاء، يمكنك الخروج من وضع تحرير التطبيق هذا إما بالنقر فوق زر الصفحة الرئيسية في طُرز آيفون التي تحتوي عليه، أو بالتمرير من أسفل الشاشة لأعلى في طرز آيفون التي لا تحتوي على زر الصفحة الرئيسية.

ثالثًا؛ كيفية العثور على التطبيقات المخفية وإعادتها إلى الشاشة الرئيسية:

نظرًا إلى أن الهدف الأساسي من إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية بدلاً من إلغاء تثبيتها، هو بقائها في الهاتف إلى حين الحاجة إليها، فمن المهم معرفة كيفية العثور عليها وإعادتها إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت. وفيما يأتي الخطوات التي تجب اتباعها للقيام بذلك:

1- افتح مكتبة التطبيقات App Library في هاتف آيفون:

يمكن العثور على مكتبة التطبيقات App Library بالتمرير إلى اليمين من خلال جميع صفحات الشاشة الرئيسية الخاصة بك وتجاوزها جميعها. عندها ستصل إلى مكتبة التطبيقات وهي شاشة تحتوي على أيقونات جميع التطبيقات، بدون أسماء، ومنظمة في مربعات، ويوجد فيها شريط بحث في الأعلى مكتوب فيه App Library.

ستتوفر دائمًا جميع تطبيقاتك المثبتة في الهاتف في مكتبة التطبيقات، سواء كانت مخفية أم لا.

2- البحث عن التطبيق الذي ترغب في إعادته إلى الشاشة الرئيسية:

يمكنك البحث عن التطبيق المخفي إما بتصفح جميع الأيقونات لحين العثور عليه، أو بالنقر فوق شريط البحث الموجود في الأعلى، وسيُعرض لك مباشرة قائمة بجميع التطبيقات المثبتة من ضمنها التطبيقات المخفية مرتبة حسب الحروف الأبجدية.

يمكنك البدء بكتابة اسم التطبيق الذي تبحث عنه حتى يُظهره نظام التشغيل iOS، أو التمرير عبر القائمة للعثور عليه. وإذا كنت بحاجة إلى استخدامه مرة واحدة فقط، فيمكنك النقر عليه لفتحه من مكتبة التطبيقات. لكن إذا كنت ترغب في إعادته إلى الشاشة الرئيسية للاستخدام المتكرر، فاتبع الخطوات التالية:

1- اضغط مطولًا فوق رمز التطبيق بعد العثور عليه في قائمة البحث في مكتبة التطبيقات، وليس فوق الشريط الرمادي على يمينه.

2- ستظهر لك قائمة تحتوي على عدّة خيارات، انقر فوق خيار (إضافة إلى الشاشة الرئيسية) Add to Home Screen.

ستظهر أيقونة التطبيق مجددًا في الشاشة الرئيسية، وتحديدًا في أول مساحة فارغة في أول صفحة في الشاشة الرئيسية. ويمكنك تغيير مكان الأيقونة بالنقر مطولًا عليها وسحبها، إلى المكان الذي تختاره.