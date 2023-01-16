جوجل تعمل على ميزة مهمة تسهل التحكم بالإضافات في كروم

تعمل شركة جوجل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعطيل إضافات متصفح كروم أو تفعيلها على أساس كل موقع على حدة.

ويحتوي متجر كروم الإلكتروني (Chrome Web Store) على كم هائل من الإضافات، ولكن بعض الإضافات قد تتسبب في حدوث مشكلات في بعض مواقع الويب، كما أن بعض المواقع لا تسمح بإضافات، مثل: أدوات حظر الإعلانات.

وحاليًا، لا يمكن للمستخدمين إلا أن يُعطِّلوا الإضافات أو يُفعِّلونها لمواقع الويب جميعها معًا عبر إعدادات المتصفح، ولا يمكن التحكم فيها بناءً على موقع معين.

ومع ذلك، فقد اكتشف مستخدم اسمه (Leopeva64-2) على موقع ريديت (Reddit) أن جوجل تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم في تفعيل الإضافات أو تعطيلها لكل موقع على حدة.

وكجزء من تحديث الميزة هذه، ستسمح جوجل للمستخدمين أيضًا بالاستفادة من القائمة المعاد تصميمها للإضافات في تفعيل إضافات معينة أو تعطيلها حين تصفح موقع محدد.

يُشار إلى أن قائمة الإضافات الجديدة في متصفح جوجل كروم ما تزال قيد التطوير المبكر جدًا، وقد لا تُطلق قريبًا في أي وقت.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن متصفح إيدج من مايكروسوفت يتيح للمستخدمين ميزة “الإيقاف المؤقت (للإضافات) على هذا الموقع”، حيث تتطلع الشركة إلى جذب مستخدمي نظام ويندوز التابع لها أيضًا إلى متصفحها.

وعلى غرار مستخدمي كروم، يتعين على مستخدمي متصفح سفاري من آبل تفعيل الإضافات أو تعطيلها في جميع المواقع لتجنب عملها في مواقع معينة.

هذا، ويهيمن متصفح كروم على سوق متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب بنسبة تبلغ 66 في المئة، حسب أحدث الأرقام من شركة (Statcounter)، متقدمًا على إيدج الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 11 في المئة، ثم متصفح سفاري بنسبة 9 في المئة.