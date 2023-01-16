بث مباشر: خالد الأحمد في محاضرة استثنائية حول كيفية تطوير حساب لينكدإن

أعلن المستشار والمدرب المتخصص في الإعلام الاجتماعي، خالد الأحمد، الذي يحظى بقرابة 100 ألف متابع على منصة لينكدإن، اليوم عن تقديمه محاضرة وصفها البعض بالاستثنائية من خلال بث مباشر عبر منصة لينكدإن.

وذكر خالد أن هذه المحاضرة وما تحمله من مزايا وخصائص ومحتوى تأتي بمناسبة بلوغه 55 عاماً.

يُذكر أن خالد الأحمد هو مستشار ومدرب إعلام اجتماعي نجح في إثبات جدارته على مواقع الإعلام الاجتماعي كأحد المؤثرين في الشرق الأوسط؛ من خلال تسخير جهوده واتباع شغفه في هذا المجال ليحوله إلى علم ينتفع به لجميع متابعيه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاضرة لن تُسجل وستُقدم على الهواء مباشرة.

ويمكن للراغبين في تطوير حساباتهم على لينكدإن بصورة احترافية وفعالة، متابعة البث المباشر في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية.