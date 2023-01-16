أول شهادة لضبط إيقاع الساعة البيولوجية في التلفاز تفوز بها سامسونج

أعلنت شركة سامسونج اليوم أن جهازي التلفاز (Neo QLED) و (Lifestyle TV) لعام 2023 قد حصلا على شهادة “شاشة إيقاع الساعة البيولوجية” Circadian Rhythm Display من معهد (VDE)، الجهة الألمانية الرائدة في مجال إصدار شهادات الهندسة الكهربائية.

وقالت الشركة إن هذه الشهادة تؤكد مدى التزام سامسونج إزاء تطوير التقنيات والمنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستهلكين.

ومُنحت هذه الشهادة بعد أن قُدِّم إثبات علمي بشأن فاعلية نسق (Eye Comfort) في أجهزة التلفاز من سامسونج، من حيث توفير تجربة مشاهدة مثالية للمستهلكين الذين يقضون وقتًا أطول داخل منازلهم أمام أجهزتهم، وذلك من خلال الموازنة التلقائية بين التعرض للضوء ودرجة حرارة اللون، ومحاكاة الضوء الطبيعي في الهواء الطلق.

ويقوم الإيقاع اليومي على دورة يُثبَّط خلالها إفراز هرمون الميلاتونين للأنشطة الديناميكية أثناء النهار، مع تنشيط إطلاقه من أجل تمتع الشخص بنوم مريح في الليل. ومن المعروف أن الهرمون ذاته يساعد على الارتقاء بجودة النوم.

وتركز شهادة (VDE) الصادرة عن المعهد الألماني على التحقق من فوائد نسق (Eye Comfort)، ودوره الإيجابي في ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للمستخدمين عن طريق قياس التحفيز اليومي عند مستويات الإضاءة المختلفة، إضافة إلى تقييم التأثير على تثبيط إفراز الميلاتونين. وتتوافق عملية الاعتماد مع طريقة التحفيز اليومي بناءً على نتائج بحث مركز أبحاث الإضاءة في الولايات المتحدة.

وتُعدّ هذه الشهادة واحدة من عمليات التحقق العديدة التي حصلت عليها أجهزة التلفاز من سامسونج، والتي تمثل ثمار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لوضع المستخدمين وتجاربهم في مقدمة اعتباراتها عند تصميم منتجاتها.

وفي فترات سابقة، حصلت أجهزة التلفاز من الشركة على شهادة (Eye Care) من (VDE)، و (Glare-Free) من معاهد الأبحاث الأمريكية (UL)، بالإضافة إلى شهادتين أخريتين من بانتون Pantone، وهما: (Pantone Validated) و (SkinTone Validated)، كأدلة إضافية تؤكد أن شاشات سامسونج المعتمدة تتوافق تمامًا مع معايير دقة الألوان الخاصة بهذه الوكالة.