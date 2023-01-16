إن امتلاك أطفالك هاتفًا يمنحهم بعض الحرية، ويساعدك في البقاء على اتصال دائم معهم، ويُمكّنك من تتبع موقعهم الجغرافي، إلا أن بعض الأمور المتعلقة بامتلاك الأطفال للهواتف تثير قلق الآباء، كنوع الهاتف الذي يجب اختياره، وكيفية مراقبة المحتوى الذي يشاهدونه، وما الميزات التي تجب أن تتوافر في الهواتف المناسبة للأطفال؟

وقبل البدء بالبحث عن هواتف مناسبة للأطفال، يجب الأخذ بعين الاعتبار اختيار نوع يمتلك 3 ميزات أساسية وهي: قوة الأداء، والعمر الطويل للبطارية، ووجود تقنيات لتتبع الموقع ومراقبة المحتوى في الهاتف. وبعد ذلك يجب التفكير في ميزانية محددة للهاتف، ومن ثم التفضيلات الشخصية كالشكل واللون.

إليك أفضل 5 هواتف للأطفال في عام 2023:



فيما يلي ميزات وخصائص 5 هواتف تُعدّ الأفضل للأطفال في عام 2023:

1- هاتف iPhone SE:



يضم هاتف (iPhone SE) شاشة بمقاس 4.7 بوصات، ويمتلك خاصية Touch ID يمكن لطفلك استخدامها لتأمين هاتفه الخاص ببصمة الإصبع.

تلتقط الكاميرا الخلفية صورًا واضحة وتأتي بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 7 ميجابكسل وهي جيدة بما يكفي للتواصل عن طريق الفيديو باستخدام تطبيق FaceTime.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (A15 Bionic)، ويمتلك بطارية سعتها 2018 ميلّي أمبير/ الساعة. ويتوفر بثلاث خيارات من الذاكرة الداخلية للتخزين، الأول: بسعة 64 جيجابايت، والثاني: 128 جيجابايت، والثالث بسعة 256 جيجابايت.

يمكن للآباء مراقبة وتتبع نشاط أبنائهم الذي يمتلكون هذا الهاتف عن طريق تطبيق Find My، وميزة Screen Time وFamily Sharing.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 429 دولارًا للطرز التي تحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويزداد سعره بازياد سعة ذاكرة التخزين الداخلية.

2- هاتف Samsung Galaxy A32:

يتميز Galaxy A32 5G ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وهي قوية بما يكفي لاستخدام الهاتف طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بوجود 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وشاشة بمقاس 6.5 بوصات.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (Qualcomm Snapdragon 665)، ويمتلك ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت فقط، لكن يمكن إضافة ذاكرة تخزين باستخدام فتحة بطاقة microSD المدمجة التي تتيح إضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين الإضافية.

سعر هذا الهاتف 204 دولارًا.

3- هاتف Google Pixel 6a:



يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس 6.1 بوصات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. كما يضم كاميرتان خلفيتان بدقة 12 ميجابكسل إحداهما كاميرا بزواية فائقة الاتساع UltraWide.

يُعد هاتف Google Pixel 6a أحد أكثر الهواتف أمانًا لطفلك. إذ يعمل معالج Google Tensor مع شريحة الأمان Titan M2 لجعل الهاتف مقاومًا للقرصنة والتتبع والتجسس. يدعم ميزة فتح القفل باستخدام بصمات الأصابع، وهذا يُمكّنك أنت وطفلك والمستخدمين المعتمدين فقط من الوصول إلى الهاتف لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

يتميز هذا الهاتف بأنه يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، مما يعني أن تعرّضه للقليل من المطر لن يفسده. ومع وجود بطارية قوية تدوم 24 ساعة ودعم ميزة الشحن السريع، يمكنك البقاء على اتصال مع طفلك طوال اليوم.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 349 دولارًا.

4- هاتف Moto G Pure:

هو هاتف بسيط وميسور التكلفة، ويُعدّ مناسبًا للأطفال الذين يحصلون على هاتف للمرة الأولى. يضم شاشة كبيرة بمقاس 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل بمعالج من نوع (MediaTek Helio G25)، ويحتوي على مقبس سماعة مقاس 3.5 مم، وبطارية سعتها كبيرة تعادل 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وهذه الميزة مفيدة للأطفال الذين يحبون اللعب بألعاب الهاتف.

من سلبيات هذا الهاتف السعة التخزينية القليلة، فهو يمتلك ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت فقط، وفي هذه الحالة ستضطر إلى إضافة بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت لإفساح المجال للصور، ومقاطع الفيديو، والتطبيقات والألعاب. بالإضافة إلى أدائه البطيء مقارنة بهاتف آيفون SE، وهاتف Google Pixel 6a، وهاتف Samsung Galaxy A32. ولكن بالنسبة لطفل يمتلك هاتفًا لأول مرة فلن تكون هذه مشكلة كبيرة.

يبلغ سعر هذا الهاتف 149 دولارًا.

5- هاتف Samsung Galaxy A33:

يعمل هاتف سامسونج (Galaxy A33) بمعالج (Exynos 1280) ثماني النوى المصمم بتقنية 5 نانو، ويضم شاشة مقاسها 6.4 بوصات، من نوع (Super AMOLED) بدقة 2400 × 1080 بكسلًا.

كما يأتي هاتف (Galaxy A33) بكاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية أحادية بدقة 13 ميجابكسل. ويعمل بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/الساعة، تقول سامسونج إن هذه البطارية تواصل العمل حتى يومين، وهذه الميزة مفيدة للأطفال الذين يحبون اللعب بألعاب الهاتف، وتتيح لك البقاء على اتصال مع طفلك طوال اليوم.

يتميز هذا الهاتف أيضًا بأنه يدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP67، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا.

يبدأ سعر هذا الهاتف من 280 دولار.

الرقابة الأبوية لهواتف الأطفال:

توفر شركتا آبل وجوجل ميزات خاصة لهواتفهم تساعد الآباء في مراقبة هواتف أبنائهم، وضبط أنشطتهم. وبالنسبة لهواتف آيفون يمكن للآباء تمكين خاصية (مدة استخدام الجهاز) Screen Time في هاتف الطفل.

تتيح لك هذه الخاصية معرفة المدة الذي يقضيه طفلك في استخدام التطبيقات ومواقع الويب. وهذا يُمكّنك من اتخاذ قرارات مدروسة حول كيفية استخدام طفلك للهاتف وتعيين قيود، إن كنت ترغب في ذلك.

أما في هواتف أندرويد يمكن للآباء استخدام تطبيق Google Family Link. وهو تطبيق يسمح لهم بالاطّلاع على نشاط الطفل في الهاتف، ومعرفة موقعه، مع إمكانية التحكم في إعدادات الخصوصية، وضبط مدة استخدام الطفل للهاتف.