أفضل 5 منصات لإنشاء مواقع إلكترونية للمصورين في عام 2023

تساعد المنصات المتخصصة في بناء المواقع الإلكترونية المصورين في عرض صورهم وتنظيمها بسهولة، وهناك الكثير من تلك المنصات التي تساعد في إنشاء موقع إلكتروني في غضون بضع دقائق فقط، لكن ليس جميعها مناسبة للمصورين الذين يرغبون في الحصول على مساحات عرض كبيرة لعرض صورهم بجودة عالية عبر الإنترنت.

فإذا كنت تبحث عن أفضل منصة لإنشاء مواقع إلكترونية للمصورين لمساعدتك في عرض صورك بطرق جذابة، إليك أفضل 5 منصات يمكنك الاختيار من بينها:

1- منصة Format:

هي منصة بسيطة لإنشاء مواقع إلكترونية ولا تحتوي على العديد من الميزات أو الخيارات المتقدمة، وهذا سيساعد في إنشاء موقع إلكتروني والبدء بتحميل الصور خلال وقت قصير.

توفر منصة Format أكثر من 60 قالبًا مختلفًا للاختيار من بينها، ويمكن تخصيصها جميعًا من حيث عدد الصفحات، والتنسيق، والألوان. بالإضافة إلى ذلك يتكيف كل قالب تلقائيًا مع شاشة سطح المكتب أو شاشة الهاتف المحمول.

بعد إنشاء الموقع يمكنك البدء بتحميل الصور ببساطة عن طريق سحبها وإسقاطها في المكان المخصص لها في صفحات الويب.

تتيح لك هذه المنصة أيضًا إنشاء موقع باسم (نطاق) Domain مخصص، وإنشاء متجر عبر الإنترنت، وإضافة مدونة. كما توفر مجموعة من مقاطع الفيديو التعليمية للمساعدة في كيفية استخدام المنصة وإنشاء موقع بسرعة.

توفر منصة Format خطط اشتراك مختلفة، تبدأ أسعارها من 7 دولارات في الشهر، بالإضافة إلى وجود فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا لاختبار الخدمة.

2- منصة Carbonmade:

توفر هذه المنصة قوالب محدودة للاختيار من بينها، فإن كنت تفضّل وجود عدد كبير من القوالب فربما لا تكون Carbonmade مناسبة لك.

تحتوي هذه المنصة على واجهة بسيطة الاستخدام ولن تحتاج إلى دليل تعليمات لاستخدامها والتنقل فيها، وهذا يُتيح لك إنشاء الموقع والصفحات وتعديلها وتحميل صورك بسهولة.

توجد بعض الإضافات المميزة في هذه المنصة مثل: رسائل Carbonmade التي تتيح لك التفاعل مع جميع الأشخاص المهتمين بعملك. بالإضافة إلى القدرة على إنشاء الموقع باسم نطاق مخصص، وإذا كان لديك حساب Dropbox، فيمكنك تحميل الملفات مباشرة من هناك. لكنها لا توفر ميزات متقدمة، مثل البيع عبر الإنترنت أو الصفحات المحمية بكلمة المرور.

توفر منصة Carbonmade خطط اشتراك مختلفة، تبدأ أسعارها من 9 دولارات في الشهر.

3- منصة Squarespace:

من أشهر المنصات لبناء مواقع الويب، وتقدم العشرات من القوالب الاحترافية والمميزة لعرض الصور الخاصة بك. سواء كنت تريد أن تظهر صورك بحجم الشاشة الكاملة أو أي تنسيق آخر لعرض الصور فإن هذه المنصة توفر خيارات متعددة لذلك.

يُعاد تحجيم الصور باحترافية ليظهر موقعك بشكل مثالي عند تصفحه في أي نوع من الأجهزة، يمكنك تخصيص نوع الخط وألوانه، أو الحفاظ على التنسيقات التلقائية التي تمنحها لك منصة Squarespace. وإذا كنت ترغب في ظهور نص متحرك بجانب صورك، فيمكنك فعل ذلك بسهولة.

ولحماية صورك، تتيح لك المنصة حماية صفحات معينة بكلمات مرور. كما تتيح تضمين نموذج اتصال لمنح العملاء طريقة للتواصل معك. ويمكنك أيضًا إضافة الصور وإزالتها من التطبيق التابع للمنصة المتوفر للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، و iOS.

توفر منصة Squarespace خطط اشتراك مختلفة، تبدأ أسعارها من 16 دولارًا في الشهر.

4- منصة Editor X:

تقدم منصة Editor X العديد من الخيارات للمصورين الذين يتطلعون إلى عرض صور عالية الجودة، فهي تتيح لك إنشاء موقعك بسرعة من خلال السحب والإفلات حيث تدعم لغة CSS وهي لغة تستخدم لتخطيط صفحات الويب وتنسيقها.

تبلغ تكلفة أرخص خطة اشتراك وهي (Essential package) 17 دولارًا شهريًا وتأتي مع نطاق مخصص مجاني لمدة عام، وبروتوكول SSL مجانًا لتأمين الموقع.

ويبلغ سعر اشتراك (Extra package) 27 دولارًا شهريًا، وخطة (Ultra) 39 دولارًا شهريًا. وتُعدّ هذه الأسعار مرتفعة مقارنةً بأسعار المنصات الأخرى المخصصة لإنشاء المواقع الإلكترونية.

الفروقات الأساسية بين الخطط الثلاثة هي مساحة التخزين، وعدد ساعات الفيديو المسموح إضافتها. بالإضافة إلى أن ميزة إنشاء شعار احترافي، ووجود تحليلات حول زوار الموقع لا تتوفر في الخطة الأساسية.

من ناحية أخرى، تأتي جميع خطط Editor X مزودة بخدمة دعم العملاء على مدار الساعة يوميًا. تأتي الخطط الأعلى مع دعم خاص VIP للحصول على رد سريع حول الاستفسارات.

5- منصة Dunked:

تحتوي هذه المنصة على واجهة بسيطة الاستخدام، تُمكّنك من إضافة صورك بسهولة. لكن لا توفر خيارات واسعة من القوالب، إلا أن جميعها مصمم للتكيف مع الشاشات من أي حجم.

وإذا كنت تعرف القليل من لغة CSS لتصميم صفحات المواقع، فيمكنك تعديل جوانب مختلفة من تصميم الموقع، تشمل أساسيات الألوان والخطوط، ويمكن تطبيق التغييرات في أي وقت وتستغرق ثوانٍ فقط.

توفر منصة Dunked خطط اشتراك مختلفة، تبدأ أسعارها من 8 دولارات في الشهر، مع إمكانية تجربة الخدمة مجانًا لمدة 10 أيام.