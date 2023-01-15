تويتر تجلب علامة التبويب الجديدة For You إلى نسخة الويب
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تويتر تجلب علامة التبويب الجديدة For You إلى نسخة الويب

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أعلنت منصة تويتر يوم الجمعة عن جلب علامة التبويب الجديدة (For You)، التي أُطلقت يوم الثلاثاء الماضي لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب.

وتأتي علامة التبويب (For You) – التي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك – لتحل محل علامة التبويب السابقة، “الرئيسية” (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية تويتر التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتمًا بها.

ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقًا Latest.

وبالنسبة للبعض، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجًا بدرجة أكبر نظرًا إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكنًا.

وفي تغريدة للإعلان عن التغيير، قالت الشركة إنه قادم إلى نظام التشغيل أندرويد قريبًا.

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