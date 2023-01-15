أفضل 7 تطبيقات لتحرير مقاطع Reels باحترافية

يقضي مستخدمو تطبيق إنستاجرام أغلب وقتهم في مشاهدة مقاطع الفيديو السريعة Reels؛ مما جعلها وسيلة للتسويق، وعرض المحتوى بأنواعه المختلفة، سواء كان محتوى ترفيهيًا أو تعليميًا أو تثقيفيًا أو محتوى شخصيًا.

ولإنشاء مقطع Reels احترافي ومميز يجب تحريره بإضافة التأثيرات والنصوص، والملصقات، والموسيقى وغيرها. ونظرًا إلى أن إنستاجرام لا يوفر أدوات متعددة للتحرير لابد من الاستعانة بتطبيقات أخرى لتحرير مقاطع Reels باحترافية ومنها:

1- تطبيق InShot:

يظهر محتوى Reels بشكل أفضل مع مقاطع الفيديو العمودية. ولكن، عندما ترغب في تحميل مقاطع فيديو أفقية، يمكنك استخدام InShot لتحريرها لتصبح عمودية. إذ يمكنك تغيير نسبة عرض الفيديو بسهولة إلى 9:16 وهي النسبة الموصى بها لمحتوى Reels.

ومن ناحيةٍ أخرى، يتيح هذا التطبيق إضافة النصوص، واقتصاص مقاطع الفيديو وتسريعها، وإضافة تأثيرات مرئية وصوتية، وملصقات متحركة.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Clips:

هو تطبيق أنشأته شركة آبل لتصوير مقاطع فيديو مميزة باستخدام (الرموز التعبيرية الثلاثية الأبعاد) Memoji وتأثيرات الواقع المعزز، كإنشاء ساحة رقص افتراضية في غرفتك أو إطلاق انفجارات من قصاصات الورق الملونة أو ابتكار مسار من النجوم يتبعك أينما مشيت، وغير ذلك.

يمكن استخدام هذا التطبيق لإنشاء مقاطع Reels فريدة، فهو يحتوي أيضًا على مجموعة من الملصقات والتأثيرات التي تحدثها آبل كل شهر.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد فقط في آب ستور مجانًا.

3- تطبيق Canva:



يستخدم معظم المصممين المحترفين ومُنشئي المحتوى الميزات التي توفرها منصة (Canva) لتحرير الصور وإنشاء الرسوم. كما تقدم هذه المنصة خيارات متعددة لتحرير مقاطع الفيديو، التي يمكن استخدامها لصنع Reels عالية الجودة. ومن الميزات التي توفرها Canva ما يلي:

مئات القوالب التي يمكنك تخصيصها بما يتناسب مع تفضيلاتك.

ملايين الصور والرسوم التوضيحية المجانية لإضافتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك.

إمكانية جدولة وقت النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لتتمكن من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا.

إمكانية تخزين، ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي مكان

قوالب متنوعة لإنتاج فيديوهات مناسبة للمنصات المختلفة، مثل: TikTok، وVideo Slideshow، وVideo Collage، وYouTube Video، وInstagram Stories، وInstagram Reels.

الجدير بالذكر أن تتوفر تطبيقات لمنصة Canva عبر أهم أنظمة التشغيل، ومنها: نظاما أندرويد، وiOS.



التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Adobe Rush:

يحتوي هذا التطبيق على كل الأدوات الأساسية التي تحتاجها لإنشاء مقاطع فيديو بسيطة ومباشرة، ويمكنك استخدامه لتصميم مقاطع Reels، فهو يحتوي على قوالب خاصة لها يمكنك الاختيار من بينها. كما يتيح هذا التطبيق نشر مقاطع الفيديو بجودة عالية وبسهولة بعد الانتهاء مباشرة من تصميمها.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق FilmoraGo:

يشيع استخدام هذا التطبيق لتحرير مقاطع الفيديو، فهو يتيح للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو بسهولة مع إضافة النصوص المتحركة، والملصقات وغيرها من التأثيرات التي تجعلها مقاطع Reels مميزة. كما يوفر مجموعة متنوعة من المقاطع الصوتية بدون حقوق ملكية، لإضافتها بسهولة إلى مقاطع الفيديو.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Splice:

يوفر هذا التطبيق أدوات تحرير احترافية وسهلة الاستخدام، مع مجموعة من المؤثرات السينمائية، مثل: القدرة على تغيير خلفية مقاطع الفيديو أو تخصيصها. ويمكن استخدامه لتحرير مقطع Reels وجعله يبدو وكأنه صُوِّر من قبل مصور فيديو محترف.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

7- تطبيق WeVideo:

هو تطبيق لتحرير الفيديوهات يُتيح لك إنشاء مقاطع Reels احترافية. فهو يدعم دقة 4K ويوفر تأثير الشاشة الخضراء لتغيير خلفية الفيديو الخاص بك لإضفاء مظهرٍ يوحي أنك في مكانٍ ما لجعل مقاطع الفيديو مميزة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مقاطع موسيقية خالية من حقوق الملكية، ومؤثرات صوتية ومقاطع فيديو مخزنة لمساعدتك في إثراء محتوى Reels.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى كافة الميزات.