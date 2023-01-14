ما هي ميزات خدمة تيليجرام بريميوم؟

أصبح تطبيق تيليجرام أحد أفضل تطبيقات المراسلة في جميع أنحاء العالم، ولديه الآن أكثر من 700 مليون مستخدم نشيط شهريًا. وقد حقق هذا النمو من التوصيات الشخصية، فلم تنفق الشركة أي أموال على الإعلانات.

ومع استمرار هذا النمو أصدرت شركة تيليجرام خدمة جديدة تُسمى (تيليجرام بريميوم) Telegram Permium باشتراك شهري، وهي خدمة تساعد في دعم التطوير المستمر للتطبيق، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى ميزات إضافية حصرية. فما هي خدمة تيليجرام بريميوم وما هي ميزاتها الجديدة؟

ما هي خدمة تيليجرام بريميوم؟

تيليجرام بريميوم عبارة عن خدمة مضمنة في تطبيق تيليجرام ولكنها باشتراك شهري، تتيح لك للوصول إلى ميزات حصرية، مثل تحميل الملفات الكبيرة، وتنزيل الوسائط بشكل أسرع، وغيرها العديد من الميزات الحصرية.

وستساعد مساهمات المشتركين في تيليجرام بريميوم في تحسين التطبيق وتوسيعه، بحسب ما أشارت له شركة تيليجرام في إعلانها عن خدمة بريميوم في موقعها الرسمي.

ميزات الاشتراك في تيليجرام بريميوم:

بعد الاشتراك في تيليجرام بريميوم مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ستحصل على ميزات إضافية تشمل ما يلي: