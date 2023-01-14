البوابة العربية للأخبار التقنية تستعيد مؤسسها ورئيسها التنفيذي

أعلنت البوابة العربية للأخبار التقنية، المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية، اليوم استعادة مؤسسها ورئيسها التنفيذي، أحمد عبدالقادر، ليتولى مهام الإدارة التنفيذية من جديد.

ومنذ انطلاق الموقع في عام 2005 من مدينة دبي، تمكن أحمد عبدالقادر من تكوين فريق مميز يجمع بين المهارات التحريرية واللغة العربية والمعرفة التقنية والاطلاع الواسع على مجريات الأحداث التقنية المحلية والإقليمية والعالمية، ونجح في ترسيخ مكانة البوابة العربية للأخبار التقنية بصفتها المصدر الأول والرئيس للأخبار التقنية باللغة العربية لكلٍ من المستخدمين، والتقنيين، والشركات التقنية المحلية والعالمية، والجهات والمنظمات الحكومية، ووسائل الإعلام العربية الرائدة، وعلى رأسها: الجزيرة والعربية والإمارات اليوم والبيان، إضافة إلى مئات المواقع الإخبارية والمعلوماتية على شبكة الإنترنت.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر، المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة العربية للأخبار التقنية: “أودُّ بدايةً أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم واستثمر وشارك وقدّم خلال الفترة الماضية، سواء كان من أعضاء الفريق أم من أعضاء مجلس الإدارة أو المستثمرين”.

وأضاف: “أنا متحمس جداً لإحداث نقلة نوعية في مسيرة البوابة العربية للأخبار التقنية مجدداً من خلال إطلاق مرحلة جديدة من النمو والنجاح والتأثير؛ وذلك عبر رؤية جديدة سنكشف عنها خلال الفترة القريبة المقبلة”.

ويتمتع أحمد عبدالقادر بمسيرة مهنية غنية تمتد لأكثر من عشرين عاماً قضاها في غرف الأخبار في وسائل الإعلام العربية الرائدة، ومراكز صناعة المحتوى العربي في عدد من شركات العلاقات العامة الدولية. ونجح في تقديم تغطيات إخبارية مميزة للأحداث والفعاليات التقنية الكبرى في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة العربية للأخبار التقنية انطلقت في شهر سبتمبر عام 2005 من مقرها في مدينة دبي للإعلام، كأول مصدر رسمي مكرَّس بالكامل لتغطية الأخبار التقنية باللغة العربية، على الساحتين العربية والعالمية، وذلك وَفق رؤية طموحة بأن تكون المصدر الأول لأخبار تكنولوجيا المعلومات على شبكة الإنترنت، بالنسبة لكل من وسائل الإعلام العربية، والمستخدم في العالم العربي.

وحظيت البوابة العربية للأخبار التقنية باستحسان كبير من قِبل الزوار، الذين كانت لهم مساهماتهم الفاعلة في تطوير الموقع عبر السنوات الماضية، منذ انطلاقه. كما شكلت مصدراً موثوقاً ومعتمداً من قِبل العديد من وسائل الإعلام العربية، المطبوعة والمسموعة والمرئية، التي نقلت عن البوابة دراساتٍ، وأبحاثًا، وأخبارًا كان لها صدىً في الأوساط التقنية، ونذكر منها: موقع العربية نت، وموقع مكتوب الإخباري، وصحيفة الحياة، والشرق الأوسط، والشبيبة العمانية، وعالم اليوم المصرية، والرياض السعودية، والاقتصادية السعودية، والمدينة السعودية، والنهار اللبنانية، والجزيرة السعودية، بالإضافة إلى بعض الصحف الخليجية الأخرى، وقناة اقرأ، والمجد الفضائية، وروتانا خليجية، وتلفزيون الآن، وبعض الإذاعات العربية في كل من تونس، والمغرب والجزائر ومصر. كما أضحت البوابة بعد عامها الثالث المصدر الأول للأخبار التقنية، بالنسبة لمواقع المنتديات المتخصصة على شبكة الإنترنت، الأمر الذي زاد في شعبيتها وانتشارها.

تعزيز المحتوى العربي التقني على الإنترنت

ساهمت البوابة العربية للأخبار التقنية في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت منذ انطلاقها في سبتمبر 2005، حيث نشرت أكثر من 70 ألف مادة تحريرية، حظيت بتفاعلٍ كبير من قبل الزوار.

المساهمة في توعية المستخدم العربي

أوْلت البوابة العربية للأخبار التقنية توعيةَ المستخدم العربي بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية اهتماماً كبيراً، وسلطت الضوء على الجوانب الإيجابية لذلك في رفد الاقتصاد المحلي للبلدان العربية، وتعزيز الفرص الوظيفية. كما سلطت الضوء على الجوانب السلبية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تغطية الأخبار المتعلقة بها، وإجراءات مقابلات صحفية مع المتخصصين في هذا المجال.

مجالات التغطية

يغطي الموقع عدداً من المجالات الرئيسية في قطاع تقنية المعلومات، ويحتوي على أقسام متعددة، نذكر منها آخر الأخبار العالمية، كأخبار الإنترنت، وعالم الكمبيوتر، والكاميرات الرقمية، والأمن والحماية، والمشغلات الموسيقية، والهواتف المحمولة، والبرامج والتطبيقات، والمصدر المفتوح، والألعاب الإلكترونية، والدراسات والتقارير. كما يحتوي الموقع أيضاً على محاور تقنية أخرى مثل: شارك برأيك، وتحت الضوء، ومقالات متخصصة، ومقابلات خاصة، هذا بالإضافة إلى قسم كامل مكرس لتغطية أخبار الشركات التقنية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يقوم الموقع أيضاً بتغطية عدد من الأحداث والفعاليات المتخصصة، على المستويين العربي والعالمي.

الجوائز

حصدت البوابة العربية للأخبار التقنية عدداً من الجوائز المحلية والإقليمية، من ذلك: الجائزة البرونزية في مسابقة (أفضل موقع في الإمارات) ضمن فئة الإعلام والصحافة، وجائزة (أفضل موقع عربي)، كما تأهلت للدور النهائي في مسابقة (إنجاز العمر في قطاع النشر)، إلى جانب الجزيرة نت، وإيمي إنفو، ومكتوب، ومركز القدس للإعلام والاتصال. ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، جائزة (أفضل مشروع إعلامي عن فئة الإعلام والاتصالات) جوائز الوطن العربي، التي تقدمها جائزة سمو الشيخ: سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2009.