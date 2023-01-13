تقرير يكشف عن وضع سوق الحواسيب الشخصية خلال 2022

أنهى سوق الحواسيب الشخصية العالمي سنة 2022 بتراجع كبير، حيث انخفض إجمالي شحنات الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة بنسبة 29 في المئة إلى 65.4 مليون وحدة في الربع الرابع من العام الماضي.

ويمثل هذا انخفاضًا للربع الرابع على التوالي حيث كان الإنفاق في موسم العطلات ضعيفًا وسط بيئة اقتصادية متدهورة. وقد أدى هذا التراجع إلى تقدير إجمالي الشحنات لعام 2022 بأكمله بنحو 285.1 مليون وحدة، ما يعني انخفاضًا بنسبة 16 في المئة عن أعلى مستوياتها في عام 2021 حينما شهدت جميع قطاعات المستخدم النهائي ذروة الطلب.

ومع ذلك، لا تزال أرقام الشحنات مواتية مقارنةً بما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة، خاصةً مع ارتفاع إجمالي شحنات 2022 بنسبة 7 في المئة مقارنةً بعام 2019.

وشهدت أجهزة الحاسوب المحمولة تراجعًا أكبر مقارنةً بالحواسيب المكتبية، إذ انخفضت الشحنات بنسبة 30 في المئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 51.4 مليون وحدة، وبنسبة 19 في المئة لتصل إلى 223.8 مليون وحدة للعام بأكمله. أما أجهزة الحاسوب المكتبية، فقد عانت من انخفاض بنسبة 24 في المئة إلى 14.1 مليون وحدة في الربع الرابع، وانخفاض بنسبة 7 في المئة إلى 61.3 مليون وحدة في عام 2022 بأكمله.

وقال إيشان دوت، كبير المحللين في شركة كاناليس (Canalys): “كما هو متوقع، فقد واجه سوق أجهزة الحاسوب العالمية مزيدًا من الرياح المعاكسة في الربع الرابع من العام ليُكمل ما شهده عام 2022 من صعوبة”. وأضاف دوت: “وحتى مع هذه الصعوبة القصيرة المدى، فإن التوقعات الطويلة المدى لأجهزة الحواسيب الشخصية لا تزال إيجابية”.

وظفرت لينوفو بالمرتبة الأولى في سوق أجهزة الحواسيب الشخصية في الربع الرابع من عام 2022، وذلك لبلوغ إجمالي شحناتها نحو 15.5 مليون وحدة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29 في المئة على أساس سنوي.

وجاءت إتش بي (HP) في المرتبة الثانية لانخفاض شحناتها من أجهزة الحواسيب الشخصية بنسبة 29 في المئة في الربع الرابع، إلى نحو 13.2 مليون وحدة. وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، فقد عانت شحنات الشركة الأمريكية من انخفاض بنسبة 25 في المئة إلى 55.2 مليون وحدة.

وعانت شركة ديل، التي جاءت في المرتبة الثالثة، من أشد انخفاض بين الشركات الكبرى في الربع الرابع، إذ انخفضت شحناتها بنسبة 37 في المئة إلى 19.8 ملايين وحدة. ومع ذلك، وبالمقارنة مع أرقامها في وقت سابق من العام، فإن إجمالي شحناتها انخفض للعام بنسبة 16 في المئة إلى 49.7 مليون وحدة.

واحتلت شركة آبل المرتبة الرابعة في كل من الربع الرابع وأرقام 2022 بأكمله، إذ أنهت السنة مع شحن 27.2 مليون جهاز ماك، وذلك بانخفاض قدره 6 في المئة، في حين جاءت شركة أسوس التايوانية في المرتبة الخامسة بانخفاض متواضع قدره 4 في المئة مقارنةً بشحناتها لعام 2021.