تطبيقات تويتر الخارجية تعاني من انقطاع في الخدمة والسبب مجهول

تعاني بعض الخدمات الخارجية التي توفر للمستخدمين الوصول إلى منصة تويتر، مثل: (Tweetbot) و (Twitterific) و (Echofon)، من انقطاع في الخدمة، وليس يُعلم السبب وراء ذلك حتى الآن.

وأكدت خدمة (Tweetbot) المشكلة صباح اليوم الجمعة في تغريدة لها على موقع تويتر، حيث قالت: “يواجه (Tweetbot) والعملاء الآخرون مشكلات في تسجيل الدخول إلى تويتر. ولقد تواصلنا مع تويتر للحصول على مزيد من التفاصيل، ولكن لم نتلق أي رد”. وأضافت: “نأمل أن يكون هذا مجرد خلل مؤقت وسنُعلمكم بالتفاصيل فور معرفتها”.

وقالت خدمة (Twitterific) أيضًا في تغريدة لها على تويتر: “نحن ندرك أن (Twitterrific) يواجه مشكلات في التواصل مع تويتر. لا نعرف حتى الآن السبب الجذري، لكننا نحاول اكتشافه. رجاءً، ترقبوا وتقبلوا اعتذارنا”.

وفي رد بالبريد الإلكتروني لموقع (TechCrunch)، قال باول حداد من خدمة (Tweetbot) إن المشكلة بدأت اليوم الجمعة في نحو الساعة 6.30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وذكر أيضًا أن جميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API) من التطبيقات لا تعمل.

ومن المحتمل أن تكون الشركة قد أجرت بعض التغييرات على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لعملاء الجهات الخارجية مما أدى إلى تعطل هذه التطبيقات. وليس يُعلم هل حدث هذا لإحباط وصول تلك الخدمات إلى المنصة.

وبصرف النظر عن التطبيقات المذكورة أعلاه، فقد اشتكى بعض مستخدمي خدمات أخرى، مثل: (Fenix)، و (Twitpane)، و (Feather)، و (Talon) من عدم تمكنهم من الوصول إلى المنصة. لذا يبدو إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى تويتر لمعظم المستخدمين الآن هي من خلال التطبيق الرئيسي أو الموقع الإلكتروني.

ووفق منشور على منتدى مطوري تويتر فإن بوابة المطورين تُظهر أن هذه التطبيقات “مُعلَّقة”.

يُشار إلى أنه حتى قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أُثيرت تكهنات من المستخدمين والمواقع التقنية بأن تويتر تعتزم إغلاق الخدمات الخارجية تمامًا.

وتعتمد تطبيقات الجهات الخارجية على واجهة برمجة تطبيقات من تويتر للحصول على البيانات من الخدمة، وهي نقطة كانت مثار جدل في الماضي حيث مرت الشركة بفترة أهملت فيها أدوات المطورين الخارجيين.