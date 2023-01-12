7 من أبرز تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي لأندرويد

انتشرت تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت أهمية تقنية الواقع الافتراضي بفضل إعلان شركة ميتا اهتمامها بتلك التقنية، وتطويرها للميتافيرس Metaverse الذي يعد عالمًا افتراضيًا فهو ببساطة بيئة مولدة عبر الحاسوب يتفاعل فيها الناس مع بعضهم عبر نسخ افتراضية.



يوجد الآن عدد من تطبيقات الميتافيرس منها: Meta Horizon Worlds، و Roblox، و VRChat وغيرها الكثير. ولكن إذا كنت ترغب في دخول عالم الميتافيرس فستحتاج إلى نظارة للواقع الافتراضي (VR headset)، أو أن تنشئ نسخة افتراضية منك تمثلك في المساحات الرقمية.

ولكن لا يقتصر الأمر على الميتافيرس فقط، فالآن يمكنك تجربة تلك التقنية من خلال نظارات الواقع الافتراضي وتطبيقات الهاتف، وإذا كنت تمتلك هاتف أندرويد فهناك عدد كبير جدًا من التطبيقات والألعاب التي تعمل مع جميع نظارات VR المدعومة من نظام أندرويد.

إليك 8 من أبرز تطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي لمستخدمي أندرويد:

1- تطبيق Google Cardboard

تطبيق ( Cardboard) هو أحد تطبيقات جوجل للواقع الافتراضي، وهو مصمم لإعداد نظارة (Cardboard VR) للعمل بشكل صحيح، ومنح المستخدم جولة عامة للتعرف على ميزات الواقع الافتراضي. إذ يتيح لك تحميل فيديوهات بتقنية الواقع الافتراضي، ومشاهدة عروض ثلاثية الأبعاد 3D، وتحميل التطبيقات الأخرى الداعمة لنظارة Cardboard.

التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق YouTube VR

هو التطبيق الثاني لجوجل صُمم بهدف مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة بنطاق 360 درجة، ومحتوى الواقع الافتراضي، ومشاهدتها بسهولة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، VR للاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية لمقاطع فيديو يويتوب المفضلة لديك.

يعمل هذا التطبيق مع جميع نظارات الواقع الافتراضي المدعومة من نظام أندرويد، لكنه صُمّم خصيصًا لخوذ Cardboard وDaydream.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Fulldive VR

يوفر تطبيق Fulldive متجر يحتوي على المئات من تطبيقات الواقع الافتراضي التي يمكن تثبيتها وتشغيلها من خلاله، ويمكنك التقاط صورة ومقاطع فيديو بزاوية 360 درجة داخل التطبيق، بالإضافة إلى مشاهدة الملايين من فيديوهات اليوتيوب المتوفرة فيه بميزة الواقع الافتراضي أو ثلاثية الأبعاد.

يعمل هذا التطبيق مع جميع خوذ الواقع الافتراضي المدعومة من نظام أندرويد، مثل: Cardboard، وDaydream، وOculus.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع توفّر عمليات شراء داخل التطبيق.

4- تطبيق Titans of Space

يأخذك التطبيق في جولة افتراضية لاستكشاف الكواكب، والأقمار والنجوم كأنها حولك بالفعل. ويمكنك التحكم ببعض تفاصيل تلك الجولة مثل: اختيار نوع الموسيقى.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع توفّر عمليات شراء داخل التطبيق.

5- تطبيق InCell VR

هو عبارة عن لعبة تعليمية للأطفال الذي يرغبون في معرفة معلومات عن جسم الإنسان. فعند البدء باللعب داخل التطبيق، يكون الطفل هو المدافع عن جسم الإنسان، ودوره هو التجول حول الجسم ومحاربة فيروس الانفلونزا، بالإضافة إلى تعلّم بعض من علم الأحياء البشري أثناء اللعب.

يمكنك استخدام هذا التطبيق في وضع الواقع الافتراضي أو بدونه بتحويل الوضع إلى non-VR mode عن طريق الضغط بإصبعك فوق الشاشة.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

6- تطبيق Minos Starfighter VR

هذا التطبيق عبارة عن لعبة من ألعاب الواقع الافتراضي، وهي لعبة اللعبة تأخذك إلى عالم فضاء افتراضي تكون فيه طيار مقاتل في الفضاء للأعداء الفضائيين عبر بيئات فضائية افتراضية مختلفة.

يتميز بجودة عالية في التصميم والصوت، ويعدّ إحدى أفضل تطبيقات الواقع الافتراضي الداعمة لخوذة Cardboard في متجر جوجل.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل بسعر 99 سنتًا.

7- تطبيق VR Thrills: Roller Coaster 360

تمنحك هذه اللعبة تجربة افتراضية لركوب قطار ملاهي Roller Coaster من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد. وهي واحدة من أكثر ألعاب الواقع الافتراضي شيوعًا في متجر جوجل، فقد تجاوزت عمليات التثبيت 10 ملايين.

طُورت هذه اللعبة لخوذة Google Cardboard، ولكن يمكنك لعبها بدون خوذ الواقع الافتراضي وباستخدام عناصر التحكم باللمس في هاتفك.

هذه اللعبة متاحة لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا، وتتوفر عمليات شراء داخل التطبيق.