 6 ميزات تجب إضافتها إلى أندرويد 14 في عام 2023

ينتظر مستخدمو هواتف أندرويد الميزات الجديدة ااتي من المتوقع أن تقدمها آبل في إصدار نظام أندرويد 14 القادم. وبالرغم من أن أندرويد نظام عالي الكفاءة ما زال يفتقر إلى الكثير من الميزات التي قد تُحسّن كثيرًا تجربة المستخدم. وفيما يلي بعض الميزات التي تجب إضافتها إلى أندرويد 14 في عام 2023:

1- وجود مؤشر لصحة البطارية

مع استمرار استخدام الهاتف لسنوات متتالية، تتأثر بطاريته بشكل عام، مما يعني عدم قدرتها على تحمُّل القدر نفسه من الشحن، أي أن سعة البطارية الإجمالية تقل بسبب التآكل الطبيعي لها. ومع وجود ميزة تتيح لك تتبع صحة البطارية كما هو متوفر في هواتف آيفون، يمكنك مراقبة صحة بطارية الهاتف لتحديد الوقت الأنسب لاستبدالها.

2- إمكانية تخصيص شاشة القفل

أصبحت هواتف آيفون تتيح تخصيص شكل شاشة القفل بالطريقة التي ترغب فيها، إذ يمكنك تغيير نمط الساعة والخط واللون، وكذلك إضافة عناصر Widget للتطبيقات في شاشة القفل. وقد أضافت سامسونج في أحدث إصدار من واجهة المستخدم One UI 5 تحديثات تتضمن إمكانية تخصيص شاشة القفل لهواتف جلاكسي، لكن هواتف أندرويد الأخرى لا تمتلك تلك الميزة بعد.

3- إمكانية إزالة خلفية الصور

أضافت آبل في نظام التشغيل iOS 16 ميزة جديدة مفيدة في آيفون وهي القدرة على فصل مكوّن عن خلفية الصورة ومشاركته مباشرة مع الآخرين. وهذه الميزة عبارة عن أداة مدمجة لتحرير الصور وإزالة خلفياتها، ولكن ما يجعلها مميزة هو مدى سهولة استخدامها في آيفون.

فكل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الجزء الذي ترغب في إزالته عن خلفية الصورة؛ وبمجرد تحديده، يمكنك مشاركته مع الآخرين، أو نسخه ولصقه في مكان آخر. وهذه الميزة غير متوفرة في أندرويد حتى الآن.

4- القدرة على إعلاق التطبيقات الفردية

قد ترغب في إبقاء بعض تطبيقات في هاتفك مغلقة، مثل معرض الصور والتطبيقات التي تحتفظ ببياناتك المصرفية وغيرها من التطبيقات التي تتضمن معلومات شخصية لا ترغب بمشاركتها. وفي الوقت الحالي لا تتوفر هذه الميزة التي تسمح بقفل التطبيقات الفردية بكلمة مرور في جميع هواتف أندرويد ماعد هواتف أوبو وشاومي فقط. ووجود هذه الميزة يضمن عدم وصول أي شخص إلى التطبيقات الخاصة حتى لو تجاوز شاشة القفل في هاتفك.

5- إضافة التطبيقات إلى وضع السكون

ميزة أخرى من المهم وجودها في إصدار أندرويد 14 هي القدرة على وضع التطبيقات غير المستخدمة في وضع السكون. هذا يمنعها من التأثير في طاقة البطارية، وذاكرة الوصول العشوائي RAM، وسرعة معالجة البيانات.

تتوفر هذه الميزة في هواتف سامسونج وليس جميع هواتف أندرويد، لكن هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية ولا تتوفر متجر جوجل، يمكنك تنزيلها للاستفادة من وضع السكون للتطبيقات، ولكنها غالبًا ما تكون غير موثوقة وقد تسبب بعض المشكلات مثل تعطل التطبيقات والإشعارات.

6- تخصيص نوع الإعلانات الظاهرة

أعلنت جوجل منذ فترة قريبة عن أداة تُسمى (مركز الإعلانات الخص بي) My Ad Center، وهو مكان مخصص لضبط أنواع الإعلانات التي ستظهر لك، وتحديد ظهور إعلانات من فئة معينة أو حظر فئة معينة، وهذه الأداة متوفرة في بحث جوجل، ويوتيوب فقط.



لا يدرك معظم الناس وجود هذه الأداة لعدم دمجها في هواتف أندرويد حتى الآن. بالرغم من أن إضافتها إلى إعدادات الجهاز سيساعد في حظر الفئات الإعلانية غير المناسبة والمزعجة.